6 признака на рак на панкреаса, които никога не бива да игнорирате

Ракът на панкреаса е една от най-коварните и смъртоносни форми на рак, с които пациентите и лекарите трябва да се справят. Според данни на Cancer Research UK, всяка година в Обединеното кралство се диагностицират около 10 800 нови случая на рак на панкреаса, което е по 30 нови случая на ден. Той е петият по смъртност и десетият най-често срещан рак в страната, според Pancreatic Cancer Action.

„Повечето хора, диагностицирани с рак на панкреаса, умират в рамките на три месеца,“ казва Хедър Арчболд, мениджър по информация за здравето и изследвания в Pancreatic Cancer Action. „44% от случаите се диагностицират в спешните отделения, където често е твърде късно за лечение, което може да спаси живота.“

Само 10% от пациентите се диагностицират навреме, за да се подложат на животоспасяваща операция. За щастие, ново изследване дава надежда за бъдещето на пациентите с рак на панкреаса и рак на червата. Според резултати, публикувани в Nature Medicine, нова ваксина показва обещаващи резултати в първоначални изпитания с пациенти, болни от рак на панкреаса и рак на червата, като има потенциала да забави прогресията на болестта и да увеличи шансовете за оцеляване.

Ваксината действа, като използва собствената имунна система на тялото за насочване към специфични клетки, наречени KRAS-мутирали ракови клетки. При пациентите с рак на панкреаса, участвали в изследването, средно преживяемостта е около две години и пет месеца след прилагането на ваксината.

Един от основните проблеми с рака на панкреаса е, че симптомите често могат да бъдат „неясни“ и да се маскират като други, по-малко заплашителни заболявания, като синдром на раздразненото черво и камъни в жлъчката. „Затова много хора не се тревожат за тях или не се обръщат към лекаря, докато не е твърде късно,“ обяснява Арчболд. „Дори когато се обърнат към лекар, много често лекарите не разпознават симптомите, така че това определено е едно от най-неправилно диагностицираните заболявания сред всички чести ракови заболявания.“

„Времето е от съществено значение при рака на панкреаса,“ продължава тя. „Ние насърчаваме всички да се доверяват на инстинктите си и да се консултират с лекар, ако забележат необичайни симптоми, независимо колко малки може да изглеждат. Ранната диагностика спасява животи.“

Ето и симптомите, които трябва да се наблюдават:

Коремни или болки в гърба

Не приемайте автоматично, че става въпрос за дискова херния или разтегнат мускул. Болките в корема или гърба могат да бъдат предупредителен знак, особено ако се проявяват като лека болка, която се усилва с времето, или ако може да се облекчи, когато се наведете напред. „Болките в гърба обикновено се появяват, когато туморът се е разпространил извън панкреаса и притиска гръбначния стълб,“ обяснява Арчболд.

Необяснима загуба на тегло

Както при много ракови заболявания, „загуба на тегло без усилие“ е сериозен сигнал за рак на панкреаса. Ако панталоните ви изведнъж станат значително по-широки, без да сте променили диетата си, консултирайте се с лекар.

Жълтеница

„Жълтеницата е пожълтяване на кожата и на бялото на очите,“ обяснява Арчболд. „Тя не се проявява по същия начин при хора с по-тъмна кожа, затова винаги молим хората да проверят белите на очите си.“

Промени в урината и изпражненията

Всякакви забележими промени в изпражненията или урината, които са необичайни за вас, заслужават консултация с лекар.

Диабет

Ранните симптоми на диабет включват често уриниране, особено през нощта, силна жажда, умора, загуба на тегло без усилие, сърбеж в гениталната област, бавно заздравяване на рани, замъглено зрение и увеличен апетит, някои от които се припокриват с други ранни признаци на рак на панкреаса.

Постоянна умора или рязко спадане на енергията

Това не е просто умора след натоварена седмица или лош сън, а „постоянна умора, независимо колко сън имате“, казва Арчболд.

Лошо храносмилане

Ако лошото храносмилане не реагира на обичайните лекарства, трябва да се консултирате с лекар.