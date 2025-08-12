Новини
Световната шампионка Елена Бинева стана майка

12 Август, 2025

Бившата гимнастичка дари живот на първото си дете – момиченце с нежното име Бела

Световната шампионка Елена Бинева стана майка - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската художествена гимнастика има нов повод за радост – златното момиче Елена Бинева стана майка!

Очарователната бивша състезателка, която през 2018 г. изкачи световния връх със злато на пет обръча в София, дари живот на първото си дете – момиченце с нежното име Бела. Щастливата новина бе разкрита от гордия татко Алан Аланович чрез публикация в социалните мрежи, където сподели, че майката и бебето са в отлично здраве и настроение.

Любовната история на Елена и Алан започва преди няколко години, след като тя се оттегля от активния спорт заради тежка травма. Двамата не само изграждат стабилна връзка, но и успешно развиват собствен бизнес в България – първо с пекарна, а наскоро и с уютно кафене, което бързо се превърна в любимо място за местните.

Елена Бинева не е просто шампионка на световната сцена – тя е и европейска златна медалистка от 2018 г. в съчетанието с три топки и две въжета, както и сребърна медалистка в многобоя от световното първенство в Пезаро през 2017 г.

Спортният дух явно е в кръвта ѝ – тя е дъщеря на Слави Бинев, президент на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет.

Семейството празнува с много усмивки и обич, а сестрата на Елена – Вики, също сподели трогателен кадър от родилното отделение, запечатвайки този незабравим момент. Добре дошла на малката Бела!

Пожелаваме на Елена Бинева и Алан Аланович много щастие, здраве и безброй вълшебни мигове с новия член на семейството им.

Снимка: Instagram


