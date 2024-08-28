Валентин Железов ще свири ЦСКА - Ботев Пловдив

Обявиха съдийските назначения за предстоящия 7-и кръг в Първа лига.
30 август 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Стоян Маринов Алексиев
30 август 2024 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Камен Михайлов Алексиев
30 август 2024 г., петък, 21:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Ичко Лозев Лозев
31 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
31 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ФК Крумовград - ПФК Септември Сф
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
1 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Николай Йорданов Колев
1 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
1 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
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1 Левски 1914
16:09 28.08.2024