Над 150 милиона евро са предвидени за изграждането на новия стадион „Георги Аспарухов“, съобщава „Марица“, позовавайки се на „Тема спорт“. Сумата е по-висока от обявените през април 120 милиона евро, след като проектът е бил преработен с по-голям капацитет по настояване на мажоритарния собственик на „Левски“ Атанас Бостанджиев.

Новият вариант е представен след общото събрание на акционерите на 14 септември. Той е разработен от архитектурното бюро ИПА, което работи и по проекта за новия стадион „Българска армия“. Според публикуваните параметри съоръжението ще разполага с 27 826 места за мачове по изискванията на Българския футболен съюз и с 25 026 места при срещи по стандартите на УЕФА.

Проектът е замислен за категория 4 на европейската футболна централа. От „Левски“ описаха дигиталната фасада като един от основните елементи в архитектурния облик на стадиона. „Капацитетът на новия стадион ще бъде 27 826 места съгласно изискванията на БФС и 25 026 места съгласно тези на УЕФА“, заявиха от клуба при представянето на обновената концепция.

Плановете включват панорамен LED банер с приблизителна дължина 390 метра, две табла за резултатите с размери 24 на 9 метра и фасадни LED екрани с обща площ около 1520 квадратни метра. Предвидени са още около 2,5 километра фасадно осветление и приблизително 100 метра медийна фасада.

Към работата по проекта е привлечена германската инженерна компания SBP – Schlaich Bergermann Partner. Компанията е участвала в разработването на арените на „Байерн“ Мюнхен и „Тотнъм“.

Посочената инвестиция от над 150 милиона евро все още е представена като сума за първоначалния етап, като не е изключено в хода на проектирането и строителните дейности да има нови промени. Паралелно с проекта за стадиона „Левски“ търси терен за бази на първия отбор и школата, което е посочено като друг приоритет пред собственика.

Първоначалната концепция за съоръжението беше представена през април с инвестиционна стойност около 120 милиона евро. БТА съобщи тогава, че проектът предвижда изграждането на нов футболен комплекс на мястото на съществуващия стадион.