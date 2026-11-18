ЦСКА пуска билетите за домакинството срещу Трабзонспор на 19 ноември в 10:00 часа. Продажбата ще се извършва онлайн, а първи достъп ще имат притежателите на абонаментни карти на клуба от сезон 2025/26. След това ще започне свободната продажба за всички фенове с активна фен карта на ЦСКА.

Двубоят е насрочен за 26 ноември от 22:00 часа и ще бъде първото европейско домакинство на ЦСКА на реконструирания стадион „Българска армия“. „Първото европейско изпитание на изключителното ни бижу - „Българска армия“, е срещу Трабзонспор“, обявиха от клуба.

Най-скъпият билет е за ниво Silver в сектор А и струва 150 евро. Пропускът за ниво Bronze с включен кетъринг, вход A1, е 60 евро, а билетът за ниво Bronze на вход A5 е 36 евро.

Сектор А Silver — 150 евро;

Сектор А Bronze с кетъринг — 60 евро;

Сектор А Bronze — 36 евро;

Сектор В — 24 евро;

Сектор Б — 18 евро;

Сектор Г — 14 евро;

Сектор Б, блокове B6 и B7 — 14 евро.

ЦСКА съобщи, че е осигурил допълнителна квота от близо 2000 места за своите привърженици. Блокове B6 и B7 от сектор Б ще бъдат заети от фенове на домакините заради наказание на Трабзонспор. Притежателите на абонаментни карти ще ползват обичайното намаление.

За покупката е необходима регистрация с фен карта. След избиране на събитието, сектора и мястото се въвеждат номерата FAN ID и CARD ID, след което плащането се извършва с дебитна или кредитна карта.

Картодържателите от сезон 2025/26 трябва допълнително да сканират QR кода на абонаментната си карта, да копират получения 24-цифров код и да го въведат в полето за номер на абонаментна карта.

Една фен карта дава право на закупуване на един билет. Един потребител може да купи пропуски за повече хора, но трябва да въведе номерата на техните фен карти. След приключване на плащането потвърждението се изпраща по електронната поща, а билетът се генерира автоматично във фен картата.

Изискването за фен регистрация и закупен билет важи за всички посетители, независимо от възрастта им. За хората в инвалидни колички е предвиден билет за избран сектор с право на придружител, който също трябва да има фен регистрация.

От клуба предупредиха, че ще установяват злоупотреби с номерата на абонаментните карти. При заобикаляне на правилата нарушителите могат да бъдат санкционирани и да не получат право да закупят сезонна карта при зимната кампания.