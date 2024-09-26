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Спортът по ТВ в четвъртък (26 септември)

26 Септември, 2024 07:47 460 0

Спортът по ТВ в четвъртък (26 септември)

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  • снукър-
  • тенис-
  • колоездене

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (26 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Бритиш оупън, трети кръг Евроспорт 2
15.15 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, юноши, общ старт Евроспорт 1
19.00 Голф: Купата на президентите, Монреал, първи ден Евроспорт 2
19.45 Футбол: „Фенербахче“ - „Юнион“ МАХ Спорт 3
20.00 Футбол: „Еспаньол“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Бритиш оупън, четвърти кръг Евроспорт 1
22.00 Футбол: „Лион“ - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Наполи“ - „Палермо“ МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Карабах“ МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Селта“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
01.00 Футбол: „Пенярол“ - „Фламенго“ МАХ Спорт 4
03.30 Футбол: „Расинг“ - „Атлетико Паранаензе“ МАХ Спорт 4


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