05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Бритиш оупън, трети кръг Евроспорт 2
15.15 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, юноши, общ старт Евроспорт 1
19.00 Голф: Купата на президентите, Монреал, първи ден Евроспорт 2
19.45 Футбол: „Фенербахче“ - „Юнион“ МАХ Спорт 3
20.00 Футбол: „Еспаньол“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Бритиш оупън, четвърти кръг Евроспорт 1
22.00 Футбол: „Лион“ - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Наполи“ - „Палермо“ МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Карабах“ МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Селта“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
01.00 Футбол: „Пенярол“ - „Фламенго“ МАХ Спорт 4
03.30 Футбол: „Расинг“ - „Атлетико Паранаензе“ МАХ Спорт 4
26 Септември, 2024 07:47 460 0
Спортът по ТВ в четвъртък (26 септември)
Ето какво може да гледате по телевизията днес
05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
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