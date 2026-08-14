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Третата линия на метрото в София тръгва от днес до кв. „Левски Г“

Третата линия на метрото в София тръгва от днес до кв. „Левски Г“

14 Август, 2026 07:16 1 068 13

  • трета линия-
  • метро-
  • „стадион георги аспарухов“-
  • „бесарабия“-
  • „ген. владимир вазов“

Разширението е с три метростанции

Третата линия на метрото в София тръгва от днес до кв. „Левски Г“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес третата линия на метрото в София ще е с три спирки по-дълга между кв. „Хаджи Димитър“ и кв. „Левски Г“. Новите метростанции са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 километра и се финансира и със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 млн. евро без ДДС.

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт – хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", каза преди дни изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов, цитиран от бТВ.

Очакванията на Столичната община са автомобилният трафик в района на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ да намалее с до 25%.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора

    15 0 Отговор
    Добре бе, как 3 км. под земята и всичко друго струват 150 млн, а един километър магистрала струва 2 пъти повече!??!?!?

    Коментиран от #2

    07:19 14.08.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Директора":

    Боко строи надземни магистрали, а не подземни

    07:25 14.08.2026

  • 3 Станция "Винкелщрассе"

    10 0 Отговор
    А до Перник, кога?

    07:26 14.08.2026

  • 4 влък

    3 0 Отговор
    ще е с три сВирки по-дълга

    07:31 14.08.2026

  • 5 име

    4 1 Отговор
    След като София отпадна от Евровизия, ся няма да се напъват да работят бързо.

    07:35 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не ходете като ПКПто пеша, бе

    2 0 Отговор
    селянджосите в Софето! Ползвайте метрото, пейзните от прованса ви го плащат!

    08:08 14.08.2026

  • 9 шаа

    3 0 Отговор
    а между обеля и сливница кога ще пуснат метрото? спряха го преди година уж да правят нова спирка и до там си остана.

    08:17 14.08.2026

  • 10 Реалист

    2 1 Отговор
    Това което демокрацията построи с помощта на Запада, Бай Тошо не можа да го нарисува на салфетка след запой с Иван Славков дори.

    Коментиран от #11

    08:34 14.08.2026

  • 11 Тик-Ток

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Това което комунизма и Бай Тошо построи още живеят цървулите от това ,макар че половината индустрия беше унищожена ,за 35 години демокрация няма и една болница построена ,няма и един язовир построен няма и една централа построена ,няма и едно училище построено ,ако не беше комунизма още нямаше да имате ток и вода цървулите

    08:48 14.08.2026

  • 12 Мдааа

    0 0 Отговор
    А до наше село спряха всичко автобуси. Разбиха си амортисьорите хората. И сега бабите няма с какво да ходят до джипито в Плевен. Плащат на черно луди пари за да им вземе някой илачите. Защо ли Провинцията е срещу София. Даже Дунав пресъхна, но вода в София бол!

    09:00 14.08.2026

  • 13 Парижанин

    1 0 Отговор
    Само си пазете метрото от племето от кв.Хр. Ботев" да не стане като нашето...

    09:01 14.08.2026

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