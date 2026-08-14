Третата линия на метрото в София тръгва от днес до кв. „Левски Г“

От днес третата линия на метрото в София ще е с три спирки по-дълга между кв. „Хаджи Димитър“ и кв. „Левски Г“. Новите метростанции са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.
Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 километра и се финансира и със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 млн. евро без ДДС.
„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт – хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", каза преди дни изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов, цитиран от бТВ.
Очакванията на Столичната община са автомобилният трафик в района на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ да намалее с до 25%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора
Коментиран от #2
07:19 14.08.2026
2 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Директора":Боко строи надземни магистрали, а не подземни
07:25 14.08.2026
3 Станция "Винкелщрассе"
07:26 14.08.2026
4 влък
07:31 14.08.2026
5 име
07:35 14.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не ходете като ПКПто пеша, бе
08:08 14.08.2026
9 шаа
08:17 14.08.2026
10 Реалист
Коментиран от #11
08:34 14.08.2026
11 Тик-Ток
До коментар #10 от "Реалист":Това което комунизма и Бай Тошо построи още живеят цървулите от това ,макар че половината индустрия беше унищожена ,за 35 години демокрация няма и една болница построена ,няма и един язовир построен няма и една централа построена ,няма и едно училище построено ,ако не беше комунизма още нямаше да имате ток и вода цървулите
08:48 14.08.2026
12 Мдааа
09:00 14.08.2026
13 Парижанин
09:01 14.08.2026