Третата линия на метрото в София тръгва от днес до кв. „Левски Г“

От днес третата линия на метрото в София ще е с три спирки по-дълга между кв. „Хаджи Димитър“ и кв. „Левски Г“. Новите метростанции са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 километра и се финансира и със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 млн. евро без ДДС.

„Благодаря на жителите на „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт – хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", каза преди дни изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов, цитиран от бТВ.

Очакванията на Столичната община са автомобилният трафик в района на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“ да намалее с до 25%.