Новини
Спорт »
Волейбол »
Ето кой кандидат колко гласа получи за УС на Българската федерация по волейбол

1 Октомври, 2024 11:34 431 2

Ето кой кандидат колко гласа получи за УС на Българската федерация по волейбол

  • ус-
  • управителен съвет-
  • бфв-
  • българска федерация волеъбол-
  • членове-
  • гласа

Най-много гласове получи Петър Кънев

Ето кой кандидат колко гласа получи за УС на Българската федерация по волейбол - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българска федереация по Волейбол публикува колко гласа получи всеки един от 30-те кандидати за членове на Управителния съвет. Общото събрание, което се проведе в събота (28.09) в зала "Витоша" на парк хотел Витоша, преизбра като председател Любомир Ганев. Единственият му опонент Иван Сеферинов получи 42 гласа, което не го класира сред 17-те членове и така той не можа да участва в избора за президент.

Отново най-много гласове получи Петър Кънев. Бизнесменът бе избран впоследствие и за първи вицепрезидент. След него се нареди Ганев, а третата позиция зае досегашният член и председател на Комисията Национална волейболна лига - Мъже - Живко Желев.

Сериозен спор имаше за последната 17-ата позиция, където трима ги раздели само 1 глас - Милко Багдасаров, Николай Николов и Евгени Иванов.

Първите 17 са новите членове на УС:

1. Петър Кънев – 105
2. Любомир Ганев – 103
3. Живко Желев – 99
4. Станислав Николов - 97
5. Илия Динков - 93
6. Ивайло Константинов - 89
7. Борислав Кьосев – 87
8. Огнян Томов - 87
9. Александър Попов – 86
10. Деян Нинов – 80
11. Красимир Илиев – 76
12. Сашо Йовков - 75
13. Николай Иванов - 73
14. Димо Тонев - 68
15. Александър Иванов – 62
16. Велислав Йонев – 59
17. Милко Багдасаров – 52
18. Николай Николов - 51
19. Евгени Иванов – 50
20. Иван Сеферинов Димитров – 42
21. Христо Илиев - 42
22. Петромил Сотиров - 38
23. Мартин Стоев - 37
24. Мария Филипова – 32
25. Страшимира Симеонова - 31
26. Галя Димитрова – 24
27. Теодор Чипилов – 24
28. Юлиан Арнаудов - 14
29. Любомир Герасимов - 11
30. Николай Григоров - 7


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    Управителен съвет от 17 члена.Пфу... Съсипахте я тази Държава ей.

    11:39 01.10.2024

  • 2 ФЕН

    2 0 Отговор
    Затова талантливите деца БЯГАТ на вън да играят! тук си е мафия от всякъде и некадърност

    12:00 01.10.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове