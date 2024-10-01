Ето кой кандидат колко гласа получи за УС на Българската федерация по волейбол

Българска федереация по Волейбол публикува колко гласа получи всеки един от 30-те кандидати за членове на Управителния съвет. Общото събрание, което се проведе в събота (28.09) в зала "Витоша" на парк хотел Витоша, преизбра като председател Любомир Ганев. Единственият му опонент Иван Сеферинов получи 42 гласа, което не го класира сред 17-те членове и така той не можа да участва в избора за президент.
Отново най-много гласове получи Петър Кънев. Бизнесменът бе избран впоследствие и за първи вицепрезидент. След него се нареди Ганев, а третата позиция зае досегашният член и председател на Комисията Национална волейболна лига - Мъже - Живко Желев.
Сериозен спор имаше за последната 17-ата позиция, където трима ги раздели само 1 глас - Милко Багдасаров, Николай Николов и Евгени Иванов.
Първите 17 са новите членове на УС:
1. Петър Кънев – 105
2. Любомир Ганев – 103
3. Живко Желев – 99
4. Станислав Николов - 97
5. Илия Динков - 93
6. Ивайло Константинов - 89
7. Борислав Кьосев – 87
8. Огнян Томов - 87
9. Александър Попов – 86
10. Деян Нинов – 80
11. Красимир Илиев – 76
12. Сашо Йовков - 75
13. Николай Иванов - 73
14. Димо Тонев - 68
15. Александър Иванов – 62
16. Велислав Йонев – 59
17. Милко Багдасаров – 52
18. Николай Николов - 51
19. Евгени Иванов – 50
20. Иван Сеферинов Димитров – 42
21. Христо Илиев - 42
22. Петромил Сотиров - 38
23. Мартин Стоев - 37
24. Мария Филипова – 32
25. Страшимира Симеонова - 31
26. Галя Димитрова – 24
27. Теодор Чипилов – 24
28. Юлиан Арнаудов - 14
29. Любомир Герасимов - 11
30. Николай Григоров - 7
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1 Новичок
11:39 01.10.2024
2 ФЕН
12:00 01.10.2024