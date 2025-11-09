Новини
Габриела Петрова с остър коментар след отхвърлянето на Ивет Лалова от УС на БФЛА: "Срам ме е"

Габриела Петрова с остър коментар след отхвърлянето на Ивет Лалова от УС на БФЛА: "Срам ме е"

9 Ноември, 2025 10:14

Случаят отново повдига въпроса за прозрачността и критериите при избора на ръководни кадри в българските спортни федерации

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Габриела Петрова – една от най-успешните ни атлетки в тройния скок – изрази публично разочарованието си към решение на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Повод за реакцията ѝ стана изненадващият резултат от извънредното общо събрание, на което легендарната спринтьорка Ивет Лалова не успя да намери място в Управителния съвет, въпреки че получи 55 гласа.

"Срам ме е", написа Петрова в емоционален пост, който бързо привлече вниманието на спортната общественост. Тя не скри огорчението си от факта, че една от най-ярките фигури в българската лека атлетика, с безброй отличия и международно признание, остава извън ръководния орган на федерацията.

Решението предизвика бурни реакции и сред феновете, които не скриха възмущението си от липсата на признание към Лалова. Мнозина определиха случилото се като "несправедливост" и "удар по авторитета на спорта у нас".

Ето цялото мнение на Габриела Петрова:

"Преди 20 години,благодарение на хора като Ивет Лалова ,шампион на пистата и в живота,аз обикнах спорта .

Днес станах свидетел как хора твърдящи ,че искат най-доброто за българската лека атлетика,гласуваха против нейното влизане в управителния съвет на българска федерация лека атлетика.

Срам ме е !"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    2 3 Отговор
    Ивет Лалова ако иска да е в УС да се върне в България и да почне работа.

    10:20 09.11.2025

  • 2 Габи

    6 0 Отговор
    Защо се хабиш? За нея е по -добре да не е в тинята с хипопотамите. Мога да ти дам много причини, но мисля , че ти вече си се досетила

    10:21 09.11.2025

  • 3 Защото

    2 0 Отговор
    Ивет Лалова е близка до Черепа, а ние знаем, колко се мразят с Шиши.

    10:32 09.11.2025

  • 4 Мафия

    0 0 Отговор
    Всичко е мафия. Никой не го интересува спорта, а службичката и кинтите.

    10:38 09.11.2025

