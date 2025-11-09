Габриела Петрова с остър коментар след отхвърлянето на Ивет Лалова от УС на БФЛА: "Срам ме е"

Габриела Петрова – една от най-успешните ни атлетки в тройния скок – изрази публично разочарованието си към решение на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Повод за реакцията ѝ стана изненадващият резултат от извънредното общо събрание, на което легендарната спринтьорка Ивет Лалова не успя да намери място в Управителния съвет, въпреки че получи 55 гласа.

"Срам ме е", написа Петрова в емоционален пост, който бързо привлече вниманието на спортната общественост. Тя не скри огорчението си от факта, че една от най-ярките фигури в българската лека атлетика, с безброй отличия и международно признание, остава извън ръководния орган на федерацията.

Решението предизвика бурни реакции и сред феновете, които не скриха възмущението си от липсата на признание към Лалова. Мнозина определиха случилото се като "несправедливост" и "удар по авторитета на спорта у нас".

Ето цялото мнение на Габриела Петрова:

"Преди 20 години,благодарение на хора като Ивет Лалова ,шампион на пистата и в живота,аз обикнах спорта .

Днес станах свидетел как хора твърдящи ,че искат най-доброто за българската лека атлетика,гласуваха против нейното влизане в управителния съвет на българска федерация лека атлетика.

Срам ме е !"