07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
09.05 Колоездене: Обиколка на Лангкави, пети етап, мъже Евроспорт 1
11.00 „Джонбук“ - „Муантонг“ Нова спорт
13.00 „Кая“ - „Сидни“ Нова спорт
13.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 „Ийстърн“ - „Санфрече“ Нова спорт
15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже Евроспорт 1
19.45 „Славия“ (Пр) - „Аякс“ МАХ Спорт 4
19.45 „Ференцварош“ - „Тотнъм“ МАХ Спорт 3
19.45 „Лацио“ - „Ница“ Би Ти Ви Екшън
20.00 Баскетбол, „Жалгирис“ - „Барселона“ МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, „Монако“ - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 2
21.45 Баскетбол, „Байерн“ - „Реал“ МАХ Спорт 1
22.00 „Виктория“ - „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън
22.00 ПАОК – ФКСБ МАХ Спорт 4
22.00 „Порто“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3
23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, първи ден Евроспорт 2
3 Октомври, 2024 06:15 314 0
Спортът по ТВ в четвъртък (3 октомври)
Ето какво може да гледаме днес
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
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