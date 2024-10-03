Спортът по ТВ в четвъртък (3 октомври)

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3

09.05 Колоездене: Обиколка на Лангкави, пети етап, мъже Евроспорт 1

11.00 „Джонбук“ - „Муантонг“ Нова спорт

13.00 „Кая“ - „Сидни“ Нова спорт

13.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 „Ийстърн“ - „Санфрече“ Нова спорт

15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже Евроспорт 1

19.45 „Славия“ (Пр) - „Аякс“ МАХ Спорт 4

19.45 „Ференцварош“ - „Тотнъм“ МАХ Спорт 3

19.45 „Лацио“ - „Ница“ Би Ти Ви Екшън

20.00 Баскетбол, „Жалгирис“ - „Барселона“ МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол, „Монако“ - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 2

21.45 Баскетбол, „Байерн“ - „Реал“ МАХ Спорт 1

22.00 „Виктория“ - „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън

22.00 ПАОК – ФКСБ МАХ Спорт 4

22.00 „Порто“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, първи ден Евроспорт 2

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