09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан, финал Евроспорт 1
11.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
11.30 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, мъже Евроспорт 2
12.00 „Мелбърн Сити“ - „Кая“ Нова спорт
14.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14.30 „Честърфийлд“ - „Нотс Каунти“ Нова спорт
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, финал Евроспорт 1
16.00 Литва – Косово Диема спорт 3
16.30 Волейбол, „Левски“ - ЦСКА МАХ Спорт 2
19.00 България – Люксембург БНТ 1, БНТ 3
19.00 Хърватия – Шотландия Диема спорт 3
19.00 Волейбол, „Модена“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, „Уникаха“ - „Лерида“ Нова спорт
19.30 Волейбол, „Дея“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 2
20.00 НХЛ, „Бостън“ - „Лос Анджелис“ МАХ Спорт 3
21.45 Полша – Португалия Диема спорт 2
21.45 Испания – Дания Диема спорт 3
21.45 Сърбия – Швейцария Диема спорт
21.45 Беларус – Северна Ирландия Нова спорт
03.00 UFC, Ройвал срещу Таира МАХ Спорт 2
03.30 Суперкарс, състезание в Батърст МАХ Спорт 4
12 Октомври, 2024 08:20 359 0
Спортът по ТВ в събота (12 октомври)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан, финал Евроспорт 1
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