Спортът по ТВ в събота (12 октомври)

Германия удари Босна в Лигата на нациите, отмениха 3 гола на Бундестима

В мач от квалификациите на УЕФА Лига на нациите, Германия постигна победа над Босна и Херцеговина с 2:1. Срещата бе белязана от три отменени гола за г ...