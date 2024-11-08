Новини
Спорт »
Бг футбол »
Излезе програмата за кръговете до края на годината в Първа лига

8 Ноември, 2024 19:26 360 1

Излезе програмата за кръговете до края на годината в Първа лига

  • програмата-
  • кръг-
  • кръгове-
  • първа лига-
  • футбол-
  • левски-
  • цска-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • ботев

Предстои да се изиграят още 4 кръга след паузата за националните отбори

Излезе програмата за кръговете до края на годината в Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

16 кръг

22.11 /петък/
Спартак Вн - Хебър Пз 17.00

23.11 /събота/
Арда Кж - Локомотив Пд 12.30
Ботев Пд - Ботев Вр 15.00
Левски - Локомотив Сф 17.30

24.11 /неделя/
Берое - Септември Сф 12.15
ЦСКА 1948 - Черно море 14.30
ЦСКА-София - Лудогорец 17.00

25.11/понеделник/
Славия - Крумовград 17.30

17 кръг

29.11 /петък/
Спартак Вн - ЦСКА 1948 14.30
Септември Сф - Черно море17.00

30.11 /събота/
Локомотив Сф - Берое 12.30
Ботев Вр - Левски 15.00
Хебър Пз - ЦСКА-София 17.30

01.12 /неделя/
Локомотив Пд - Ботев Пд 12.30
Крумовград - Арда Кж 15.00
Лудогорец - Славия 17.30

18 кръг

03.12 /вторник/
ЦСКА 1948 - Септември Сф12.30
Черно море - Локомотив Сф15.00
ЦСКА-София - Спартак Вн 17.30

04.12 /сряда/
Берое - Ботев Вр 12.30
Арда Кж - Лудогорец 15.00
Левски - Локомотив Пд 17.30

05.12 /четвъртък/
Славия - Хебър 1918 Пз 15.00
Ботев Пд - Крумовград 17.30

19 кръг

07.12 /събота/
Локомотив Пд - Берое 12.30
Ботев Вр - Черно море 15.00
ЦСКА-София - ЦСКА 1948 17.30

08.12 /неделя/
Локомотив Сф - Септември Сф12.00
Крумовград - Левски 14.30
Лудогорец - Ботев Пд 17.00

09.12/понеделник/
Хебър 1918 Пз - Арда Кж 15.00
Спартак Вн - Славия 17.30


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Браво , браво г-н Лазаров слагайте ТИРЕТО на това МЕНТЕ доведения Литекс обединен с Етрополе.

    20:28 08.11.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове