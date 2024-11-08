Излезе програмата за кръговете до края на годината в Първа лига

16 кръг
22.11 /петък/
Спартак Вн - Хебър Пз 17.00
23.11 /събота/
Арда Кж - Локомотив Пд 12.30
Ботев Пд - Ботев Вр 15.00
Левски - Локомотив Сф 17.30
24.11 /неделя/
Берое - Септември Сф 12.15
ЦСКА 1948 - Черно море 14.30
ЦСКА-София - Лудогорец 17.00
25.11/понеделник/
Славия - Крумовград 17.30
17 кръг
29.11 /петък/
Спартак Вн - ЦСКА 1948 14.30
Септември Сф - Черно море17.00
30.11 /събота/
Локомотив Сф - Берое 12.30
Ботев Вр - Левски 15.00
Хебър Пз - ЦСКА-София 17.30
01.12 /неделя/
Локомотив Пд - Ботев Пд 12.30
Крумовград - Арда Кж 15.00
Лудогорец - Славия 17.30
18 кръг
03.12 /вторник/
ЦСКА 1948 - Септември Сф12.30
Черно море - Локомотив Сф15.00
ЦСКА-София - Спартак Вн 17.30
04.12 /сряда/
Берое - Ботев Вр 12.30
Арда Кж - Лудогорец 15.00
Левски - Локомотив Пд 17.30
05.12 /четвъртък/
Славия - Хебър 1918 Пз 15.00
Ботев Пд - Крумовград 17.30
19 кръг
07.12 /събота/
Локомотив Пд - Берое 12.30
Ботев Вр - Черно море 15.00
ЦСКА-София - ЦСКА 1948 17.30
08.12 /неделя/
Локомотив Сф - Септември Сф12.00
Крумовград - Левски 14.30
Лудогорец - Ботев Пд 17.00
09.12/понеделник/
Хебър 1918 Пз - Арда Кж 15.00
Спартак Вн - Славия 17.30
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1 Левски 1914
20:28 08.11.2024