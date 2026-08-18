Времето днес, прогноза за вторник, 18 август: Рязък обрат, бури и градушки

Атмосферата над страната става изключително динамична, като след спокойния и горещ понеделник ни очаква рязък обрат във времето. Във вторник слънчевото лятно време временно ще отстъпи място на валежи, гръмотевична дейност и понижение на температурите.

Студен фронт носи бури и градушки

Според актуалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), още в сутрешните часове на 18 август вятърът в България ще се ориентира от северозапад и ще започне да се засилва. С него в страната ще започне да прониква по-хладен въздух.

От запад на изток ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Синоптиците отбелязват, че на много места ще има краткотрайни, но интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевични бури. От НИМХ изрично предупреждават, че са налице сериозни условия за падане на градушки.

Температури по региони

Въпреки навлизащия хладен фронт, температурите ще останат сравнително високи за втората половина на август, но без екстремните жеги от началото на месеца:

София и Западна България: Максималните температури ще отбележат спад и ще се задържат около 26° – 28°C. Облачността ще е променлива с висока вероятност за следобедни превалявания.

Максималните температури ще отбележат спад и ще се задържат около 26° – 28°C. Облачността ще е променлива с висока вероятност за следобедни превалявания. Пловдив и Южна България: Термометрите ще покажат малко по-високи стойности – до 31° – 32°C, но и там се очакват локални бури и заоблачавания.

Термометрите ще покажат малко по-високи стойности – до 31° – 32°C, но и там се очакват локални бури и заоблачавания. Черноморие (Варна и Бургас): По морския бряг времето ще остане по-стабилно през първата половина на деня. Прогнозата на портала Sinoptik.bg за Варна показва предимно слънчево време с температури между 18°C сутринта и до 29°C в следобедните часове, като вятърът ще бъде слаб до умерен. По-късно през деня облачността ще се увеличи и по северното крайбрежие.

Риск от пожари и геомагнитна прогноза

Експертите напомнят, че растителността в големи части от България остава изключително суха. Локалните валежи няма да бъдат достатъчни за трайно овлажняване на почвата. Гражданите трябва да бъдат внимателни при работа на открито, тъй като рискът от възникване на пожари остава висок.

От друга страна, любителите на астрономията и хората с метеочувствителност могат да бъдат спокойни. Според прогнозата на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), за 18 август не се очакват опасни магнитни бури от категория G1 или по-висока.

Очаква се динамичната метеорологична обстановка да започне да се успокоява още в сряда, когато слънцето отново ще надделее над по-голямата част от страната.