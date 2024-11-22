18-ият кръг във Втора лига започва днес - ПРОГРАМА

18-и кръг във Втора лига:
22 ноември, петък, 14:15 ч
Пирин Благоевград - Добруджа Добрич /пряко по Диема спорт/
23 ноември, събота, 14:30 ч
Спортист Своге - Ловеч
Фратрия - Дунав Русе
Спартак Плевен - Локомотив Горна Оряховица
Несебър - Марек Дупница
Янтра Габрово - Струмска слава Радомир
Миньор Перник - Беласица Петрич
24 ноември, неделя, 14:30 ч
Монтана - Ботев II Пловдив
25 ноември, понеделник, 14:30 ч
ЦСКА II София - ЦСКА 1948 II
Лудогорец II - Етър Велико Търново
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