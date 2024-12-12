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Бойко Борисов заби хеттрик

Бойко Борисов заби хеттрик

12 Декември, 2024 18:46 1 024 62

  • бойко борисов-
  • футбол-
  • ветерани-
  • витоша бистрица-
  • локомотив софия

Лидерът на ГЕРБ изригна при победата срещу ветераните на Локомотив (София) със 7:3

Бойко Борисов заби хеттрик - 1
Снимка: sportal.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател Бойко Борисов отново се развихри за ветераните на Витоша (Бистрица). Лидерът на ГЕРБ изригна с хеттрик при победата срещу ветераните на Локомотив (София) със 7:3.

Три попадения реализира и Николай Божов, а с един гол се отчете и бившият национал Георги Пеев. "Тигрите" от Бистрица имат още само един мач до края на редовния сезон. Противник на Борисов и компания ще бъде Славия, а Витоша е на практика с гарантирано първо място преди плейофите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    47 1 Отговор
    А баце може ли да тича или стои само в засада ?

    Коментиран от #19, #37, #56

    18:48 12.12.2024

  • 2 Читател

    38 2 Отговор
    Няма да коментирам......

    18:48 12.12.2024

  • 3 Раев

    37 2 Отговор
    Днес лично Илиян Илиев го наблюдаваше,че нещо в националния отбор в предни позиции не върви и може този талантлив и перспективен футболист да бъде новото откритие

    18:49 12.12.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 фАНТОМасс

    13 1 Отговор
    Не може да бъде !

    18:53 12.12.2024

  • 7 Като

    22 1 Отговор
    го гледам какъв се е зачервил като варен рак и запъхтял , голям вихър е , няма що !

    18:53 12.12.2024

  • 8 доктор ОХ боли

    29 1 Отговор
    3 дузпи ли е бил ? И за всеки случай , не е имало вратар !

    Коментиран от #54

    18:54 12.12.2024

  • 9 дон Вито

    12 0 Отговор
    Хаха, на бас, че Момчето ако влезе да играе ще направи троен хеттрик, капиш??

    18:54 12.12.2024

  • 10 Хайде стига с тея Смехории, гледахме

    21 1 Отговор
    постановките за неговите Голове!! Смехории!

    18:55 12.12.2024

  • 11 Бамбука

    15 1 Отговор
    Той може много повече и умножено по 3.14
    Каква снага, каква гуша и само хеттрик ...?
    Невероятно , но явно съдията го е прецакал.

    18:56 12.12.2024

  • 12 Ричард Естес

    17 1 Отговор
    Голям смях ! Звучи като един вид подигравка , дори и ГАВРА !

    18:56 12.12.2024

  • 13 Бониек

    15 1 Отговор
    Смешник , само пречи на момчетата да си направят нормален мач .

    Коментиран от #17

    18:57 12.12.2024

  • 14 Хайде стига с тея Смехории, гледахме

    12 1 Отговор
    постановките за неговите Голове!! Смехории!

    18:58 12.12.2024

  • 15 йодирана СОЛ

    12 3 Отговор
    Ето защо не се усеща липсата на комедийни актьори като Парцалев , Калоянчев , Мутафова , Лолова !
    Този човек ги замества убедително и категорично ! Той напълно запълва празнината , която оставиха след себе си !

    18:59 12.12.2024

  • 16 ТаУмВзе

    9 1 Отговор
    Мутрето и мачлето са си класика бате! ХАХАХХА

    18:59 12.12.2024

  • 17 збигнев

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бониек":

    Прав си , ама смее ли някой да му го каже ?

    19:00 12.12.2024

  • 18 БеГемот

    9 0 Отговор
    Най подготвеният!

    19:00 12.12.2024

  • 19 дебеЛ Лебед

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Те му местят терена и топката според това къде се намира той !

    19:01 12.12.2024

  • 20 Даа...

    5 1 Отговор
    Значи добре се е справил Шиши в опъването на конците на Пинокио.

    19:02 12.12.2024

  • 21 Шушу Мушу

    9 1 Отговор
    Ето това трябва да дават по телевизиите ! А не парламент , бюджет , правителство , преговори , пенсии , акцизи , вода , язовири , асфалт.......

    19:03 12.12.2024

  • 22 Леля Гошо

    17 1 Отговор
    Светът има нов шампион по шахмат, но за спортната редакция новините за това каче със сланина са по-важни.

    Коментиран от #31

    19:04 12.12.2024

  • 23 Ангеларий

    11 1 Отговор
    А коя е Мата Хари?

    Коментиран от #39

    19:04 12.12.2024

  • 24 Ровя в явоР

    9 1 Отговор
    Само той ли е играл ? Имало ли е и други хора там ?

    19:04 12.12.2024

  • 25 Неподписан

    13 1 Отговор
    Не ни занимавате с ала-бала!Кога ще бъде създадено 100% българско 100,% държавно предприятие което да замени Дънди Прешъс а добиваното злато и сребро да се съхраняват в съкровищницата на Република България не да се превозват до англия където са другите български скъпоценности?!Преди две години държавата Република Румъния осъди и изгони канадската фирма добиваща в Румъния!

    Коментиран от #49

    19:05 12.12.2024

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тото

    13 1 Отговор
    Само се чудя останалите на терена как се съгласяват да участват в този фарс или и те са някакви дупедавци и миманса.С после искат да бъдат уважавани.Няма как

    Коментиран от #41

    19:06 12.12.2024

  • 29 Мнение

    9 1 Отговор
    Чакаме ареста му. От Кралство Нидерландия, от Турция и от ФР Германия питат всеки ден кога ще арестувате Борисов. Ще гледаме филми с Борисов до като играем карти.

    19:06 12.12.2024

  • 30 МВР служител

    6 1 Отговор
    Който разкопае градината на Методиев ще намери два милиарда в кеш, злато и флашката биткойн на Митко Николов от пристанище Бургас

    19:08 12.12.2024

  • 31 Тото 1 и Тото 2

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Леля Гошо":

    Ти пък сега , искаш журналягите да се НАДСКОЧАТ ли ? Може , но само ако ББ също заиграе ШАХ !

    19:08 12.12.2024

  • 32 Ангажиран

    7 1 Отговор
    А аз си мислех, че той преговаря за правителство?!

    19:08 12.12.2024

  • 33 Любопитен

    9 1 Отговор
    Да не е направил някоя задна ножица?Пазете го ,че минискуси трудно се лекуват на тези години.

    19:10 12.12.2024

  • 34 СТИГА

    11 0 Отговор
    ни навирахте Толупа 🎃 !

    19:10 12.12.2024

  • 35 На БАБА фърчилото

    9 1 Отговор
    Човекът от Банкя се отличава с елегантно движение по терена , фино докосване на топката , орлов поглед върху терена , прецизна грация и лекота като пролетен ветрец !

    19:10 12.12.2024

  • 36 БРАВОС

    3 5 Отговор
    важно е че спортува ! потичва което е похвално за всеки който го прави! от драскачите тук едва ли някой се е затичвал и след трамвая... и мене ме мързи та ме боли нищо че сум тренирал повече от 35 години и знам че е добро ама...

    19:11 12.12.2024

  • 37 НямА хоуп

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Не си прав. Засадата бяга от него , защото се страхува , че ще Й се намръщи навъсено и страшно !

    19:12 12.12.2024

  • 38 ЕПИхлорХИДРИН

    7 1 Отговор
    Горкият ФУТБОЛ , щом такъв индивид го играе ! Пародия !

    19:13 12.12.2024

  • 39 Наум

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ангеларий":

    И къде е ? Да не е вече под кота 0 ?

    19:15 12.12.2024

  • 40 банкянско късокосместо говедо

    4 1 Отговор
    Това ако не е уговорен мач, здраве му кажи.

    19:15 12.12.2024

  • 41 ХАМОГИЛО

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тото":

    А може би искат да гледат комедията от първия ред ?

    19:16 12.12.2024

  • 42 Борисов скоро и в отбора на

    8 1 Отговор
    затворниците в ЦСЗ

    19:17 12.12.2024

  • 43 сайко килър

    3 1 Отговор
    КУЛТ КЪМ ЛИЧНОСТТА ! Аман !

    19:19 12.12.2024

  • 44 э абаротное

    3 1 Отговор
    Жалка картинка !

    19:21 12.12.2024

  • 45 кумчо ВЪЛЧО

    5 0 Отговор
    Ама с 200 ли го е забил този хет-трик ? Че това му е специалитета.

    19:22 12.12.2024

  • 46 Слагачи да ти види окото

    5 1 Отговор
    Жалкари! Да не вкара със задна ножица?

    19:23 12.12.2024

  • 47 Рижа ЛИСИЦА

    3 2 Отговор
    Перифразирайки старата тоталитарна песен , ще кажем -
    Гордо знаме ни е Бойко
    Пръв учител - Борисов !

    19:24 12.12.2024

  • 48 Алфонс Муха

    5 0 Отговор
    Учудващо е , че при тези негови футболни умения , прякорите на ББ са Буда , Мутра , Тиква , Тулуп , а не например Батистута , Шиърър , Тарана , Валяка ?

    19:28 12.12.2024

  • 49 сидероДРОМОС

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Неподписан":

    Ами ние вече го имаме бе ! Това дружество си работи и го разбираме по златото в чекмеджетата на този човек , дето МатаХари ги снима. Немалко злато имаше там ! Откъде другаде да е дошло то ?

    19:31 12.12.2024

  • 50 ХАЛЮЦИГЕННА ГЪБА

    4 0 Отговор
    Сега остава само да нарисува някоя нова картина.

    19:38 12.12.2024

  • 51 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 0 Отговор
    Противниковите състезатели вече вършат чудеса само и само Бацо да се разпише, но е все по-трудно да му лягат и разиграват сценки😅 ББъдете сигурни обче, че Бацо и на легло да е па, ще бележи поне три гола,... магия🤣

    19:43 12.12.2024

  • 52 Баце може

    2 0 Отговор
    да ни класира за световно, европейско. Илиев, взимай го веднага в отбора.
    Не е необходимо да влиза в игра. Само трябва да раздаде малко кюлчета тук и там.

    19:50 12.12.2024

  • 53 Мнение

    1 0 Отговор
    Трябваше да се съберете и да му направите граждански арест и да го закарате в Ловеч до като не пуснат водата на хората

    19:50 12.12.2024

  • 54 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "доктор ОХ боли":

    И са местили вратата.

    19:52 12.12.2024

  • 55 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Дайте видео

    19:53 12.12.2024

  • 56 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Най-богатият футболист в света никога не може да бъде в засада

    19:54 12.12.2024

  • 57 Име

    1 0 Отговор
    Този е абсолютна карикатура!

    19:56 12.12.2024

  • 58 Обосновано предположение.

    1 0 Отговор
    Тиквата като дете е мечтал да бъде голям футболист, каратист, тенисист и сега този нарцис "избива" детските си комплекси и напълно оправдава прякорите си - Боко "Праните гащи" и "Тулупа"..

    19:59 12.12.2024

  • 59 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Меси и Роналдо ряпа да лапат :)))

    20:01 12.12.2024

  • 60 зрител

    1 1 Отговор
    ЗАБИ СРЕЩУ ППДБ, БСП И АПС...

    20:02 12.12.2024

  • 61 Баба Кина

    0 0 Отговор
    Ах, тигрьоната на баба! Какъв ми е голмайстор. Като Пеко Таков- ловец за образец!

    20:03 12.12.2024

  • 62 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    ТЪ ША ЦИиии.

    20:03 12.12.2024

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