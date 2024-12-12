Бойко Борисов заби хеттрик

Бившият министър-председател Бойко Борисов отново се развихри за ветераните на Витоша (Бистрица). Лидерът на ГЕРБ изригна с хеттрик при победата срещу ветераните на Локомотив (София) със 7:3.
Три попадения реализира и Николай Божов, а с един гол се отчете и бившият национал Георги Пеев. "Тигрите" от Бистрица имат още само един мач до края на редовния сезон. Противник на Борисов и компания ще бъде Славия, а Витоша е на практика с гарантирано първо място преди плейофите.
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
Коментиран от #19, #37, #56
18:48 12.12.2024
2 Читател
18:48 12.12.2024
3 Раев
18:49 12.12.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 фАНТОМасс
18:53 12.12.2024
7 Като
18:53 12.12.2024
8 доктор ОХ боли
Коментиран от #54
18:54 12.12.2024
9 дон Вито
18:54 12.12.2024
10 Хайде стига с тея Смехории, гледахме
18:55 12.12.2024
11 Бамбука
Каква снага, каква гуша и само хеттрик ...?
Невероятно , но явно съдията го е прецакал.
18:56 12.12.2024
12 Ричард Естес
18:56 12.12.2024
13 Бониек
Коментиран от #17
18:57 12.12.2024
14 Хайде стига с тея Смехории, гледахме
18:58 12.12.2024
15 йодирана СОЛ
Този човек ги замества убедително и категорично ! Той напълно запълва празнината , която оставиха след себе си !
18:59 12.12.2024
16 ТаУмВзе
18:59 12.12.2024
17 збигнев
До коментар #13 от "Бониек":Прав си , ама смее ли някой да му го каже ?
19:00 12.12.2024
18 БеГемот
19:00 12.12.2024
19 дебеЛ Лебед
До коментар #1 от "Само питам":Те му местят терена и топката според това къде се намира той !
19:01 12.12.2024
20 Даа...
19:02 12.12.2024
21 Шушу Мушу
19:03 12.12.2024
22 Леля Гошо
Коментиран от #31
19:04 12.12.2024
23 Ангеларий
Коментиран от #39
19:04 12.12.2024
24 Ровя в явоР
19:04 12.12.2024
25 Неподписан
Коментиран от #49
19:05 12.12.2024
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тото
Коментиран от #41
19:06 12.12.2024
29 Мнение
19:06 12.12.2024
30 МВР служител
19:08 12.12.2024
31 Тото 1 и Тото 2
До коментар #22 от "Леля Гошо":Ти пък сега , искаш журналягите да се НАДСКОЧАТ ли ? Може , но само ако ББ също заиграе ШАХ !
19:08 12.12.2024
32 Ангажиран
19:08 12.12.2024
33 Любопитен
19:10 12.12.2024
34 СТИГА
19:10 12.12.2024
35 На БАБА фърчилото
19:10 12.12.2024
36 БРАВОС
19:11 12.12.2024
37 НямА хоуп
До коментар #1 от "Само питам":Не си прав. Засадата бяга от него , защото се страхува , че ще Й се намръщи навъсено и страшно !
19:12 12.12.2024
38 ЕПИхлорХИДРИН
19:13 12.12.2024
39 Наум
До коментар #23 от "Ангеларий":И къде е ? Да не е вече под кота 0 ?
19:15 12.12.2024
40 банкянско късокосместо говедо
19:15 12.12.2024
41 ХАМОГИЛО
До коментар #28 от "Тото":А може би искат да гледат комедията от първия ред ?
19:16 12.12.2024
42 Борисов скоро и в отбора на
19:17 12.12.2024
43 сайко килър
19:19 12.12.2024
44 э абаротное
19:21 12.12.2024
45 кумчо ВЪЛЧО
19:22 12.12.2024
46 Слагачи да ти види окото
19:23 12.12.2024
47 Рижа ЛИСИЦА
Гордо знаме ни е Бойко
Пръв учител - Борисов !
19:24 12.12.2024
48 Алфонс Муха
19:28 12.12.2024
49 сидероДРОМОС
До коментар #25 от "Неподписан":Ами ние вече го имаме бе ! Това дружество си работи и го разбираме по златото в чекмеджетата на този човек , дето МатаХари ги снима. Немалко злато имаше там ! Откъде другаде да е дошло то ?
19:31 12.12.2024
50 ХАЛЮЦИГЕННА ГЪБА
19:38 12.12.2024
51 Гласове от зайчарника в Банкя
19:43 12.12.2024
52 Баце може
Не е необходимо да влиза в игра. Само трябва да раздаде малко кюлчета тук и там.
19:50 12.12.2024
53 Мнение
19:50 12.12.2024
54 Някой
До коментар #8 от "доктор ОХ боли":И са местили вратата.
19:52 12.12.2024
55 Аз съм веган
19:53 12.12.2024
56 Гост
До коментар #1 от "Само питам":Най-богатият футболист в света никога не може да бъде в засада
19:54 12.12.2024
57 Име
19:56 12.12.2024
58 Обосновано предположение.
19:59 12.12.2024
59 Ха ха ха
20:01 12.12.2024
60 зрител
20:02 12.12.2024
61 Баба Кина
20:03 12.12.2024
62 Хасковски каунь
20:03 12.12.2024