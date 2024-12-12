Бойко Борисов заби хеттрик

Бившият министър-председател Бойко Борисов отново се развихри за ветераните на Витоша (Бистрица). Лидерът на ГЕРБ изригна с хеттрик при победата срещу ветераните на Локомотив (София) със 7:3.

Три попадения реализира и Николай Божов, а с един гол се отчете и бившият национал Георги Пеев. "Тигрите" от Бистрица имат още само един мач до края на редовния сезон. Противник на Борисов и компания ще бъде Славия, а Витоша е на практика с гарантирано първо място преди плейофите.