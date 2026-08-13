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Органите на 20-годишно момче дадоха шанс за живот на трима души

Органите на 20-годишно момче дадоха шанс за живот на трима души

13 Август, 2026 11:46 1 044 13

  • умбал свети георги - пловдив еад-
  • донор

Едно българско семейство взе най-трудното и същевременно най-хуманно решение в момент на неизмерима загуба – да дари органите на своя 20-годишен близък и да превърне личната си болка в надежда и шанс за живот за трима души

Органите на 20-годишно момче дадоха шанс за живот на трима души - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Благородното решение на близките на 20-годишен донор даде шанс за живот на трима души в България.

Едно българско семейство взе най-трудното и същевременно най-хуманно решение в момент на неизмерима загуба – да дари органите на своя 20-годишен близък и да превърне личната си болка в надежда и шанс за живот за трима души, информират от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ Свети Георги - Пловдив ЕАД, където е установена мозъчна смърт при 20-годишен мъж. Координатор по донорство е д-р Емил Митковски.

Благодарение на благородното решение на близките и на изключителната работа и координация между медицинските екипи беше дадена възможност за извършването на животоспасяващи трансплантации на трима реципиенти.

Във Военномедицинска академия - ВМА беше извършена изключително сложна комбинирана трансплантация – в рамките на една оперативна интервенция на 20-годишен мъж бяха присадени два органа – черен дроб и бъбрек. Подобни операции са сред най-сложните постижения на съвременната трансплантационна медицина и изискват изключителна хирургична експертиза, мултидисциплинарен подход и прецизна координация между медицинските екипи.

Сърцето беше трансплантирано на 41-годишен мъж в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София. Другият бъбрек беше трансплантиран на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София.

Има моменти, в които медицината среща най-висшата човешка добродетел. Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята най-дълбока признателност и се прекланят пред близките на починалия млад мъж.

В момент на най-тежка лична болка те намериха сили да изберат живота и да направят жест на върховна хуманност. Реализирането на донорската ситуация и последвалите трансплантации са резултат от високия професионализъм, всеотдайността и отличната координация между медицинските специалисти и лечебните заведения.

Искрена благодарност към д-р Емил Митковски и екипа на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, както и към трансплантационните екипи на Военномедицинска академия (ВМА), гр. София, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София и „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, гр. София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано Не Ги Отхвърлят !

    4 2 Отговор
    ---------------------- !

    Коментиран от #8

    11:48 13.08.2026

  • 2 2020

    5 1 Отговор
    "Даряването" на органи понякога се превръща в пазар за "резервни части". Границата е много тънка......

    Коментиран от #4

    11:55 13.08.2026

  • 3 Ми не е правилно

    7 2 Отговор
    Изглежда хуманно но зависи от гледната точка. Всичко се прави за лекарски експерименти.

    Коментиран от #9

    12:07 13.08.2026

  • 4 За Съжаление !

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "2020":

    Не Направиха ТЪРГ !

    12:09 13.08.2026

  • 5 Предложение

    3 1 Отговор
    Добра идея за всякакви ловци на педофили и други такива.

    Коментиран от #7

    12:10 13.08.2026

  • 6 Никога Не Бих Дарил Органи !

    3 1 Отговор
    След Като Лекарите Ми Отказват !

    Медицинска Помощ !

    Тази Медицина !

    Не Заслужава !

    НИЩО !

    12:14 13.08.2026

  • 7 идея

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Предложение":

    ти на протеиново блокче

    12:15 13.08.2026

  • 8 Браво !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано Не Ги Отхвърлят !":

    На Минусите !

    12:15 13.08.2026

  • 9 Цецо

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ми не е правилно":

    Защо да не е правилно?Налична е мозъчна смърт.Ако не дадат органите отиват или в трапа или в крематориума.Според мен е хуманно.По този начин се спасяват животи на отчаяни хора.

    12:18 13.08.2026

  • 10 вечната загадка

    2 0 Отговор
    20 годишен -къде отива основният орган?

    Коментиран от #13

    12:18 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Танев Варна В4

    1 1 Отговор
    Няма ли шанс да се роди един като Иисус, който да спасява животи не по касабски, а с перфектно познаване на Човешката биология , на неговата холограма и да п спасява с възстановяване на увредения биоорган.
    Някой тъпанар постоянно прекъсва писанието ми. Аман от говеда.

    12:24 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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