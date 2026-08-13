Органите на 20-годишно момче дадоха шанс за живот на трима души

Благородното решение на близките на 20-годишен донор даде шанс за живот на трима души в България.

Едно българско семейство взе най-трудното и същевременно най-хуманно решение в момент на неизмерима загуба – да дари органите на своя 20-годишен близък и да превърне личната си болка в надежда и шанс за живот за трима души, информират от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ Свети Георги - Пловдив ЕАД, където е установена мозъчна смърт при 20-годишен мъж. Координатор по донорство е д-р Емил Митковски.

Благодарение на благородното решение на близките и на изключителната работа и координация между медицинските екипи беше дадена възможност за извършването на животоспасяващи трансплантации на трима реципиенти.

Във Военномедицинска академия - ВМА беше извършена изключително сложна комбинирана трансплантация – в рамките на една оперативна интервенция на 20-годишен мъж бяха присадени два органа – черен дроб и бъбрек. Подобни операции са сред най-сложните постижения на съвременната трансплантационна медицина и изискват изключителна хирургична експертиза, мултидисциплинарен подход и прецизна координация между медицинските екипи.

Сърцето беше трансплантирано на 41-годишен мъж в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София. Другият бъбрек беше трансплантиран на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София.

Има моменти, в които медицината среща най-висшата човешка добродетел. Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята най-дълбока признателност и се прекланят пред близките на починалия млад мъж.

В момент на най-тежка лична болка те намериха сили да изберат живота и да направят жест на върховна хуманност. Реализирането на донорската ситуация и последвалите трансплантации са резултат от високия професионализъм, всеотдайността и отличната координация между медицинските специалисти и лечебните заведения.

Искрена благодарност към д-р Емил Митковски и екипа на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, както и към трансплантационните екипи на Военномедицинска академия (ВМА), гр. София, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София и „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, гр. София.