Органите на 20-годишно момче дадоха шанс за живот на трима души

Благородното решение на близките на 20-годишен донор даде шанс за живот на трима души в България.
Едно българско семейство взе най-трудното и същевременно най-хуманно решение в момент на неизмерима загуба – да дари органите на своя 20-годишен близък и да превърне личната си болка в надежда и шанс за живот за трима души, информират от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ Свети Георги - Пловдив ЕАД, където е установена мозъчна смърт при 20-годишен мъж. Координатор по донорство е д-р Емил Митковски.
Благодарение на благородното решение на близките и на изключителната работа и координация между медицинските екипи беше дадена възможност за извършването на животоспасяващи трансплантации на трима реципиенти.
Във Военномедицинска академия - ВМА беше извършена изключително сложна комбинирана трансплантация – в рамките на една оперативна интервенция на 20-годишен мъж бяха присадени два органа – черен дроб и бъбрек. Подобни операции са сред най-сложните постижения на съвременната трансплантационна медицина и изискват изключителна хирургична експертиза, мултидисциплинарен подход и прецизна координация между медицинските екипи.
Сърцето беше трансплантирано на 41-годишен мъж в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София. Другият бъбрек беше трансплантиран на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София.
Има моменти, в които медицината среща най-висшата човешка добродетел. Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята най-дълбока признателност и се прекланят пред близките на починалия млад мъж.
В момент на най-тежка лична болка те намериха сили да изберат живота и да направят жест на върховна хуманност. Реализирането на донорската ситуация и последвалите трансплантации са резултат от високия професионализъм, всеотдайността и отличната координация между медицинските специалисти и лечебните заведения.
Искрена благодарност към д-р Емил Митковски и екипа на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, както и към трансплантационните екипи на Военномедицинска академия (ВМА), гр. София, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София и „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, гр. София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано Не Ги Отхвърлят !
Коментиран от #8
11:48 13.08.2026
2 2020
Коментиран от #4
11:55 13.08.2026
3 Ми не е правилно
Коментиран от #9
12:07 13.08.2026
4 За Съжаление !
До коментар #2 от "2020":Не Направиха ТЪРГ !
12:09 13.08.2026
5 Предложение
Коментиран от #7
12:10 13.08.2026
6 Никога Не Бих Дарил Органи !
Медицинска Помощ !
Тази Медицина !
Не Заслужава !
НИЩО !
12:14 13.08.2026
7 идея
До коментар #5 от "Предложение":ти на протеиново блокче
12:15 13.08.2026
8 Браво !
До коментар #1 от "Дано Не Ги Отхвърлят !":На Минусите !
12:15 13.08.2026
9 Цецо
До коментар #3 от "Ми не е правилно":Защо да не е правилно?Налична е мозъчна смърт.Ако не дадат органите отиват или в трапа или в крематориума.Според мен е хуманно.По този начин се спасяват животи на отчаяни хора.
12:18 13.08.2026
10 вечната загадка
Коментиран от #13
12:18 13.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Танев Варна В4
Някой тъпанар постоянно прекъсва писанието ми. Аман от говеда.
12:24 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.