Извънредно положение в Ню Мексико заради престъпността с насилие и трафика на наркотици

14 Август, 2025 05:31, обновена 14 Август, 2025 05:36

Мярката е обявена от губернатора на американския щат Мишел Гришам

Извънредно положение в Ню Мексико заради престъпността с насилие и трафика на наркотици - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Губернаторката на щата Ню Мексико обяви извънредно положение в отговор на престъпността с насилие и трафика на наркотици в северната част на щата, включително в две индиански общности, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

С обявяването на извънредно положение от губернаторката Мишел Гришам се предоставят 750 000 щатски долара в отговор на призивите на местните власти и племенните служители в окръг Рио Ариба за подкрепления срещу престъпността с насилие, както и срещу други престъпления и трудности, свързани с незаконните наркотици.

Обширният район се простира от град Еспаньола, на 40 км северно от Санта Фе, до границата на щата Колорадо и отдавна страда от употреба на опиати и висок процент на смъртност от предозиране с наркотици, като през последните години в по-населените райони се появяват лагери за бездомни.

"Рязкото нарастване на престъпната дейност допринесе за увеличаване на бездомността, семейната нестабилност и фаталните свръхдози наркотици, като постави под извънредно напрежение местните власти и полицейските управления, които поискаха незабавна помощ от щата", се казва в изявлението на Гришам.

През април губернаторката обяви извънредно положение в най-големия град в Ню Мексико - Албукерке, като заяви, че значителното нарастване на престъпността там налага помощта на Националната гвардия на Ню Мексико.

В окръг Рио Ариба не е имало незабавни искания за разполагане на войници, въпреки че новата декларация за извънредно положение позволява на властите да разположи Националната гвардия.


САЩ
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мигрантите си носят престъпността

    1 1 Отговор
    Кой знае гъмжи от мигрантите на Байдън

    05:40 14.08.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Резултат от свободията

    06:43 14.08.2025