Твърдо кацане с балон уби един и рани шестима в Нидерландия

14 Август, 2025 06:36, обновена 14 Август, 2025 05:40 659 1

Инцидентът се е случил в провинция Фризия

Твърдо кацане с балон уби един и рани шестима в Нидерландия - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек загина, а шестима бяха ранени в резултат на твърдо кацане на балон в холандската провинция Фризия, съобщи телевизия NOS, като се позова на регионалните служби за спешна помощ, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По тяхна информация инцидентът е станал в поле близо до село Де Хеве около 21:00 ч. местно време вчера. Според Кралската нидерландска асоциация по аеронавтика балонът рязко се е снижил по време на подхода за кацане поради силен порив на вятъра, в резултат на което кошът е започнал да подскача и петима души са изпаднали от него. Пострадалите са откарани в болници.

По време на инцидента на борда на балона е имало 34 души.

На мястото на инцидента са изпратени два хеликоптера на въздушната линейка, 14 линейки, мобилен медицински екип и спешен екип на Червения кръст. Обстоятелствата на произшествието се разследват от авиационната полиция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
