Спортът по ТВ в събота (8 февруари)

10.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
10.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени - Евроспорт 1
11.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже - Евроспорт 1
11.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
12.10 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане, жени - Евроспорт 1
12.30 Футбол: „Септември“ - „Ботев“ (Враца) - Диема спорт
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап, жени - Евроспорт 2
14.00 Футбол: „Дармщад“ -“ Елверсберг“ - Диема спорт 3
14.15 Футбол: „Лейтън“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2
14.15 Футбол: „Лийдс“ - „Милуол“ - Нова спорт
14.35 Колокрос: Суперпрестиж лига, жени - Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Черно море“ - „Локомотив“ (Пд) - Диема спорт
15.00 Футбол: „Селта“ - „Бетис“ - МАХ Спорт 4
15.00 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 1
15.45 Ръгби: Англия – Франция - МАХ Спорт 1
16.00 Футбол: „Верона“ - „Аталанта“ - МАХ Спорт 3
16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига, мъже - Евроспорт 2
16.15 Ръгби: Италия – Уелс - МАХ Спорт 2
16.30 Футбол: „Борусия“ (Дортмунд) - „Щутгарт“ - Диема спорт 3
16.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
17.00 Футбол: „Евертън“ - „Борнемут“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Саутхемптън“ - „Бърнли“ - Нова спорт
17.15 Футбол: „Атлетик“ - „Жирона“ - МАХ Спорт 4
17.15 Колоездене: Обиколка на Валенсия, четвърти етап, мъже - Евроспорт 2
17.30 Футбол: „Славия“ - ЦСКА - Диема спорт
19.00 Футбол: „Емполи“ - „Милан“ - МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол: „Рио Бреоган“ - „Уникаха“ - Нова спорт
19.00 Волейбол: „Пирин“ - „Левски“ - МАХ Спорт 2
19.00 Борба: ранкинг серии - БНТ 3
19.30 Футбол: „Лас Палмас“ - „Виляреал“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Борусия“ (М) - „Айнтрахт“ - Диема спорт 3
19.45 Футбол: „Бирмингам“ - „Нюкасъл“ - Диема спорт 2
19.45 Футбол: ПСВ „Айндховен“ - „Вилем II“ - Ринг
20.00 Футбол: ОФИ – ПАОК - Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, трети ден - Евроспорт 2
20.45 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
21.20 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Херта“ - „Кайзерслаутерн“ - Нова спорт
21.45 Футбол: „Торино“ - „Дженоа“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Реал“ - „Атлетико“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Брайтън“ - „Челси“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Сент Етиен“ - „Рен“ - Диема спорт
22.00 Футбол: „Фейенорд“ - „Спарта“ - Ринг
23.00 Баскетбол: НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Индиана“ - Диема спорт 2
23.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, мъже - Евроспорт 1
02.00 Хокей: НХЛ, „Ванкувър“ - „Торонто“ - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в събота (8 февруари)
8 Февруари, 2025 10:17 369 2
Ето какво може да гледате по телевизията днес
10.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй
10:19 08.02.2025