Спортът по ТВ в събота (8 февруари)

Джъстин Трюдо предупреди канадците: Заплахите на Доналд Тръмп за поглъщане на страната ни са напълно реални

Премиерът на Канада Джъстин Трюдо днес заяви, че казаното от президента на САЩ Доналд Тръмп за поглъщането на Канада "е реално" и е свързано ...