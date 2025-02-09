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Резултати от ФА Къп

Резултати от ФА Къп

9 Февруари, 2025 09:48 452 2

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  • англия-
  • манчестър сити-
  • челси-
  • ливърпул-
  • манчестър юнайтед

Брайтън отстрани Челси

Резултати от ФА Къп - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ФА Къп 4-ти кръг:

Манчестър Юнайтед - Лестър 2:1
Лейтън Ориент - Манчестър Сити 1:2
Евертън - Борнемут 0:2
Ковънтри - Ипсуич 1:4
Престън - Уикъмб 0:0 / 4:2 след дузпи
Саутхемптън - Бърнли 0:1
Стоук Сити - Кардиф 3:3 / 2:4 след дузпи
Уигън - Фулъм 1:2
Лийдс - Милуол 0:2
Бирмингам - Нюкясъл 2:3
Брайтън - Челси 2:1

днес:
Блекбърн - Уулвърхямптън
Плимут - Ливърпул
Астън Вила - Тотнъм
понеделник:
Донкастър - Кристъл Парас
вторник:
Екзитър - Нотингам


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  • 2 град Перник

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    Като се досетим за гнусното нееегро хаселбанк къде риташе у челси навремето.

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