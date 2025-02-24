Новини
Спорт »
Бг футбол »
Опредилеха кои рефери ще ръководят мачовете за купата

Опредилеха кои рефери ще ръководят мачовете за купата

24 Февруари, 2025 16:23 255 1

  • реферите-
  • съдиите-
  • купата на бъргария-
  • левски-
  • цска-
  • лудагорец-
  • ботев пловдив-
  • арда-
  • черно море-
  • валентин железов

Срещите са от четвъртфиналната фаза

Опредилеха кои рефери ще ръководят мачовете за купата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия на БФС определи реферите, които ще свирят четвъртфиналните срещи от турнира Sesame Купа на България.

25 февруари 2025 г., вторник, 18:00 ч.

БОТЕВ ВРАЦА - БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Цветан Георгиев Георгиев

26 февруари 2025 г., сряда, 15:00 ч.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛЕВСКИ
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Георги Василев Йорданов

26 февруари 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ЦСКА СОФИЯ - АРДА КЪРДЖАЛИ
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Антон Симеонов Генов

27 февруари 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Ахмед Яшар Ахмед


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    1 0 Отговор
    Всичките са от един дол дренки, все тая е.

    16:26 24.02.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове