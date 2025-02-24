Опредилеха кои рефери ще ръководят мачовете за купата

Съдийската комисия на БФС определи реферите, които ще свирят четвъртфиналните срещи от турнира Sesame Купа на България.
25 февруари 2025 г., вторник, 18:00 ч.
БОТЕВ ВРАЦА - БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
26 февруари 2025 г., сряда, 15:00 ч.
ЧЕРНО МОРЕ - ЛЕВСКИ
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Георги Василев Йорданов
26 февруари 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ЦСКА СОФИЯ - АРДА КЪРДЖАЛИ
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Антон Симеонов Генов
27 февруари 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
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1 Анджо
16:26 24.02.2025