Рускинята Анастасия Тюнина спечели световната титла по ММА

Анастасия Тюнина спечели световната титла по смесени бойни изкуства (ММА), след като победи украинката Мария Воробей във финала на категорията до 47,6 кг. Двубоят беше при състезателките на възраст 18–20 години на първенството в Тбилиси.

Имената на двете финалистки бяха включени в официалната програма на Международната федерация по смесени бойни изкуства (IMMAF) за петия състезателен ден. Категорията е обозначена като атомно тегло, а финалът беше първи в програмата за юношите.

Състезанието в Тбилиси започна на 1 ноември и ще продължи до 7 ноември. В турнира участват 881 бойци. След квалификационните кръгове и полуфиналите на 6 ноември бяха определени шампионите при юношите на възраст 18–20 години.

Финалите при състезателите в старшата възраст са насрочени за 7 ноември. Те ще завършат програмата на световното първенство в грузинската столица.