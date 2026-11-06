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Рускинята Анастасия Тюнина спечели световната титла по ММА

Рускинята Анастасия Тюнина спечели световната титла по ММА

6 Ноември, 2026 18:06 502 5

  • анастасия тюнина-
  • мария воробей-
  • световно първенство по мма-
  • тбилиси

Тя победи украинката Мария Воробей във финала до 47,6 кг при състезателките на възраст 18–20 години в Тбилиси

Рускинята Анастасия Тюнина спечели световната титла по ММА - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Анастасия Тюнина спечели световната титла по смесени бойни изкуства (ММА), след като победи украинката Мария Воробей във финала на категорията до 47,6 кг. Двубоят беше при състезателките на възраст 18–20 години на първенството в Тбилиси.

Имената на двете финалистки бяха включени в официалната програма на Международната федерация по смесени бойни изкуства (IMMAF) за петия състезателен ден. Категорията е обозначена като атомно тегло, а финалът беше първи в програмата за юношите.

Състезанието в Тбилиси започна на 1 ноември и ще продължи до 7 ноември. В турнира участват 881 бойци. След квалификационните кръгове и полуфиналите на 6 ноември бяха определени шампионите при юношите на възраст 18–20 години.

Финалите при състезателите в старшата възраст са насрочени за 7 ноември. Те ще завършат програмата на световното първенство в грузинската столица.



Грузия
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  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    "Тя победи украинката Мария Воробей"

    Направо и скъса шортите с ритници

    18:42 06.11.2026

  • 5 Факт

    0 1 Отговор
    Украинците винаги са бити от руснаците. Руснака мачка здраво. Украинците са слабаците.

    18:46 06.11.2026

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