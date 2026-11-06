Луис де ла Фуенте обяви 27 играчи за мачовете на Испания срещу Чехия и Англия

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте определи разширен състав от 27 футболисти за предстоящите срещи с Чехия и Англия от Лигата на нациите. „Ла Фурия Роха“ ще приеме чехите на 12 ноември, а три дни по-късно ще се изправи срещу англичаните.

Испанците вече си гарантираха участие в четвъртфиналната фаза, след като спечелиха всичките си четири досегашни двубоя и събраха максималните 12 точки. Въпреки това световните шампиони имат още една важна цел – да запазят първото място в група А3.

Де ла Фуенте обяви избраниците си чрез видеообръщение, в което отдели специално внимание на две трагични събития. Наставникът изрази съпричастност към жертвите на последните железопътни инциденти в страната, както и към футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел, който почина на терена.

„Сполетя ни ужасна трагедия, която никога не трябваше да се случва. Цяла нация отново скърби, още преди да са изсъхнали сълзите от случилото се в Адамус. Футболът има социална отговорност и трябва да заеме правилната страна на историята“, заяви испанският селекционер.

Пълният списък на повиканите футболисти:

Вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Жоан Гарсия (Барселона), Алваро Валес (Бетис).

Защитници: Педро Поро (Тотнъм), Пау Кубарси (Барселона), Аймерик Лапорт (Атлетик Билбао), Марк Пубил (Атлетико Мадрид), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Марк Кукурея (Реал Мадрид), Алекс Грималдо (Атлетико Мадрид), Якобо Рамон (Комо).

Полузащитници: Мартин Субименди (Арсенал), Педри (Барселона), Фабиан Руис (Пари Сен Жермен), Микел Мерино (Арсенал), Фермин Лопес (Барселона), Алекс Баена (Атлетико Мадрид), Пабло Бариос (Атлетико Мадрид), Марк Рока (Бетис).

Нападатели: Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Йереми Пино (Кристъл Палас), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Пари Сен Жермен), Роберто Фернандес (Еспаньол), Ламин Ямал (Барселона), Андер Баренечеа (Реал Сосиедад).