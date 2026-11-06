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Николай Василев: Държавата ще катастрофира
  Тема: Икономика

Николай Василев: Държавата ще катастрофира

6 Ноември, 2026 18:44 1 436 72

  • николай василев-
  • бюджет 2027-
  • публичен дълг-
  • румен радев-
  • унсс

Бившият министър на икономиката разкритикува бюджета за 2027 г. и предупреди за рязко увеличаване на публичния дълг

Николай Василев: Държавата ще катастрофира - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на икономиката Николай Василев разкритикува остро проектобюджета за 2027 г. и предупреди, че България се движи към ново рязко увеличаване на публичния дълг. Той коментира финансовата рамка в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Повод за една от критиките му стана решението бюджетът да бъде представен в УНСС, а не в Народното събрание. „Трябваше кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите“, заяви Василев. По думите му младите хора, които един ден ще станат управляващи, лидери и данъкоплатци, ще трябва да плащат натрупаните от държавата дългове.

„Няма никакво спасение“, каза Василев, използвайки метафората за камион, с която премиерът е описал състоянието на страната. Според него премиерът не присъства в този камион, а човекът, на когото е поверено управлението му, няма намерение да го спира и е готов да продължи към катастрофа.

Критика към ръста на публичния дълг

Василев показа графика за динамиката на публичния дълг. Той посочи, че правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са намалявали дълга в милиарди евро. По думите му кабинетите на Бойко Борисов са го задържали приблизително на едно равнище, като големият ръст е дошъл през 2014 г. след фалита на банка.

След този период икономистът определи политическата обстановка като „епоха на хаоса“, в която са се сменили около десет правителства от различни цветове. Според него те са увеличавали задълженията, а настоящата тенденция вече прилича на геометрична прогресия.

„Това е въпрос на политическа воля и на политическа визия“, каза Василев. Той даде за пример управлението на Иван Костов, което според него е заварило държава с бюджетен дефицит от около 13% при правителството на Жан Виденов, но след това три кабинета са управлявали без дефицити и с големи излишъци.

„Разочарован съм от пореден бюджет“

Василев заяви, че е очаквал държавният глава Румен Радев да предприеме по-смели решения. „Аз съм разочарован от пореден бюджет“, каза той и добави, че оправданията с действията на предишни управления не са достатъчни.

Според икономиста управляващите нямат намерение да променят курса. Той предупреди, че увеличаването на дълга ще натовари следващите поколения и сравни възможния резултат с катастрофа на държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Кажете нещо за краха на Световните борси?За минути изгубиха 3 трилиона долара.

    Коментиран от #40, #54

    18:46 06.11.2026

  • 2 помним

    46 5 Отговор
    И на тебе ти сърбахме попарата , защото беше гола вода !!! За 800 дни ни ошушкате с милиарди !!

    Коментиран от #35

    18:46 06.11.2026

  • 3 Радев първо в Университетите

    22 5 Отговор
    трябваше да направи съкращения! Там е жив комунизъм!
    Пълно е с безполезни калинки и калинчовци!

    18:47 06.11.2026

  • 4 Сатана Z

    36 8 Отговор
    Радев спешно трябва да приеме закон за чуждестранните агенти на влияние в България и нещата ще се оправят

    Коментиран от #24, #60

    18:47 06.11.2026

  • 5 Има ли пилот в самолета?

    12 21 Отговор
    36 години неразграден комунизъм!
    Добре, че Европа ни храни!

    Коментиран от #23, #47

    18:49 06.11.2026

  • 6 Мутата

    38 9 Отговор
    Държавата е това състояние благодарение на такива като теб и ти бе наъй-големият пропагандатор на еврозоната.

    18:49 06.11.2026

  • 7 Кой полезен идиот от Брюксел

    15 12 Отговор
    взе това сбъркано племе в ЕС и НАТО?

    18:49 06.11.2026

  • 8 Шопо

    17 11 Отговор
    НАТО ни брани
    ЕС ни храни

    18:50 06.11.2026

  • 9 Ради

    28 5 Отговор
    И с какво запомнихте н василев като министър...

    Коментиран от #19

    18:50 06.11.2026

  • 10 осраински

    9 3 Отговор
    Направения на време аборт може да спаси милиони животи

    18:51 06.11.2026

  • 11 Овчар

    26 4 Отговор
    Катастрофата я предизвикват медиите..! Всеки ден канят грешните хора за анализ срещу пари.

    18:51 06.11.2026

  • 12 царското жуже се прави на луд

    25 5 Отговор
    дпс-гроб са откраднали за последните двадесетина години мноооого милиарди и продължават по всички общини и това го знае всеки

    Коментиран от #26, #41

    18:51 06.11.2026

  • 13 Николайче показват те тук

    26 4 Отговор
    ама кажи по подробно какви са причините че Държавата ще катастрофира
    общи приказки на пазара
    кажи като финансист как така изчезват милиарди и къде
    като са откраднати как да се стъкми бюджет

    Коментиран от #27

    18:51 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    20 5 Отговор
    провален политик

    Коментиран от #28

    18:52 06.11.2026

  • 16 Интересно,

    9 4 Отговор
    Как се вписваше "космическата програма" на Хари Потър в геометричната прогресия?

    18:53 06.11.2026

  • 17 Държавата

    10 2 Отговор
    е власта!Тя ще прогресира,само народа ще катастрофира!

    18:53 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Четири години

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ради":

    бюджети с излишъци!

    18:54 06.11.2026

  • 20 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Финансиране на НПО и граждански представители:
    • Международни и чуждестранни фондации: Това е най-често обсъжданият източник в България. Организации, които се занимават с разследваща журналистика, съдебна реформа, антикорупция и човешки права, често кандидатстват и получават грантове от големи донори. Сред най-активните в България са базираната в САЩ фондация „Америка за България“, както и европейски фондове като Норвежкия финансов механизъм (Фонд Активни граждани) и германските политически фондации („Конрад Аденауер“, „Фридрих Еберт“, „Хайнрих Бьол“).
    • Програми на Европейския съюз: Европейската комисия отпуска директни средства за проекти, свързани с върховенството на закона, прозрачността на институциите и гражданското участие, за които български НПО могат да кандидатстват.
    • Дарения от граждани и бизнес (Краудфъндинг): През последните години независими антикорупционни организации (като Антикорупционния фонд)

    Коментиран от #53

    18:54 06.11.2026

  • 21 Ужас

    10 6 Отговор
    Невероятно животно се изказва без да има възможност никога повече да се докопа до власт. Проблемът е кой го кани ми с четири очи която прекъсва и уж много знае

    Коментиран от #25

    18:55 06.11.2026

  • 22 АманДа

    11 3 Отговор
    Малък М у к, задръж си про-кобните прогнози за себе си. Мина по реда си и се про-вали. Ще цитирам Зу-луса, твоя стар другар - мнението ти вече тежи колкото въздуха над главата ти.

    18:55 06.11.2026

  • 23 истината преди

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Има ли пилот в самолета?":

    И след още 36 пак тази песен ще пеете. На калпава ракета космоса е виновен (крадливо и завистливо пл....)

    18:56 06.11.2026

  • 24 Сельооо

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Заминавай другаде да папгалиш мантрата за чуждестранни агенти.ТУК НЕ ВЪРВИШ!!!

    Коментиран от #32

    18:56 06.11.2026

  • 25 Но е

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ужас":

    единствения десен икономист!

    Коментиран от #44

    18:56 06.11.2026

  • 26 1111

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "царското жуже се прави на луд":

    Не се прави.Забравихте ли, че малкото Ð₱$ го предложи за премиер?

    Коментиран от #46

    18:57 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нали

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хмм":

    Изкара пълни два мандата,без нито един протест!

    Коментиран от #37, #38

    18:59 06.11.2026

  • 29 Чорбара

    11 6 Отговор
    МалкияМук е неграмотен мошеник и крадец.

    Коментиран от #30

    19:00 06.11.2026

  • 30 Не можа

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Чорбара":

    да направи договор Боташ!

    19:01 06.11.2026

  • 31 Ехааааааа

    4 8 Отговор
    Тоя не беше ли готвач на постната пица за Българите , защо сега е угрижен толкова много за нас ??????

    19:02 06.11.2026

  • 32 Зелетски

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сельооо":

    Тая отпадък живее в Лондон,

    Коментиран от #39

    19:02 06.11.2026

  • 33 Софиянец

    10 8 Отговор
    Всичкия боклук, докарал държавата ни до тук за последните 35 години бананова демокрация, ще изпълзи от дупката си, за да ни плаши и манипулира! Няма да управлявате повече, безродници!

    Коментиран от #49

    19:03 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не знам

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "помним":

    Какво помниш, но по времето на НДСВ заплатите нарастнаха най-много. Външния дълг беше най-нисък. Имаше голяма събираемост на данъци и за това много олигарси бяха недоволни и започна пропаганда, дори на шоумена Слави се плащаше за пропаганда, видяхме го какво направи Слави, а се подиграваше на Царя.

    19:04 06.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нали":

    защото бяха с ДПС, затова и Станишев включи ДПС в правителството си

    19:06 06.11.2026

  • 38 голото рамо

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нали":

    Обаче обиколи министерствата, също като неговото "откритие", което къде ли не го предлагаха за министър.😎

    19:06 06.11.2026

  • 39 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Зелетски":

    у Галиче!!!

    19:07 06.11.2026

  • 40 ЕдинОтНякъде

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички за минути станахте борсови експерти

    19:07 06.11.2026

  • 41 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "царското жуже се прави на луд":

    Ама ти като пишеш лъжи Защо още никой не ти търси отговорност корумпирани лъжци по сайтовете постоянно

    19:07 06.11.2026

  • 42 Тиква и Шиши

    3 1 Отговор
    Прав е ....като крадяхме дружно и лъгахме ес сега ще плащат нашите далавери ....ние сме невинни - ПРОКУРАТУРАТА ТОВА КАЗВА !!!!

    19:07 06.11.2026

  • 43 Най-добрият според икономистите

    5 2 Отговор
    Васил Василев пък го определя, като най-добрият, аз пък помня как оцелявахме по времето на Симеон Дянков, учените намаха дори и постна пица

    19:08 06.11.2026

  • 44 Десен

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Но е":

    Глупости . Неолиберална подлога на демократите.

    19:08 06.11.2026

  • 45 Гост

    3 3 Отговор
    Тя катастрофира няколко месеца преди 1990, момче. А сем. пеефски (бойко и делян) я засилиха надолу по нанадолнището и тя вече не може да спре

    19:09 06.11.2026

  • 46 Не им харесва истината

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "1111":

    Чалг0πитеците се скъсаха да блъскат минуси.

    19:09 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анонимен

    2 1 Отговор
    Много важно нали червените месии заграбиха държавата власт институции и вече смятат държавата ни за бащиния а са и безнаказани

    19:09 06.11.2026

  • 49 Криза

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Софиянец":

    Докарахте жанвиденовата команда боклуци

    19:10 06.11.2026

  • 50 Малкия внук

    4 3 Отговор
    Държавата катастрофира заради капуцини като вас, но тя вече не е ваша, така, че за какво изобщо отваряте тема?! А за жалост поради лакомщина и празнословие стана така, че и наша не е.

    19:10 06.11.2026

  • 51 Аз съм веган

    2 3 Отговор
    Важното е че чорапа спаси държавата от война.

    19:10 06.11.2026

  • 52 Новото амплоа на баба Славка

    0 2 Отговор
    Румборак и Хари Потър ви представят новата постановка, която ще обиколи страната.;)

    19:11 06.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 не 3 трилиона долара

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а и 3000 трилиона долара, да загубят все ми е тая, при положение че има китайски безплатен Изкуствен Интелект, който е по-хуманен, и безплатен, на кой му трябва американското сатанинско творение ?

    Коментиран от #59

    19:11 06.11.2026

  • 55 Васил

    3 1 Отговор
    Ама няма проблем г-н Топ Гън ще вземе нови заеми.

    Коментиран от #62

    19:12 06.11.2026

  • 56 по времето на НДСВ

    6 2 Отговор
    Не се правеха външни дългове защото по онова време все още се разпродаваха активите от соца.
    По времето на ГЕРБ пък се ограбваха присъединителните фондове на ЕС.

    19:12 06.11.2026

  • 57 ха ха

    1 1 Отговор
    колко ли ще му хареса държавата ако му разреши с частните пенсионни фондове да вземе пътищата на концесия , така хем плащаш осигуровки хем винетки за личното благо на поредния мафиотски кръг

    19:13 06.11.2026

  • 58 ЗАЩОТО СА В

    0 0 Отговор
    КРИЗАААА

    19:13 06.11.2026

  • 59 Кащви глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "не 3 трилиона долара":

    И китайският и американскят ИИ го правят китайци.

    19:13 06.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Е те тоЯ търгаш трябва да се скрие, щото разпродаде държавата на безценица(тук трябва да се постави и въпроса за кеш бека)!?!?!?!

    19:14 06.11.2026

  • 62 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Васил":

    С нови заеми и баба знае. Може да пробва с оставка.😎

    19:15 06.11.2026

  • 63 КОСТЕНУРКАТА НА СИМЕОН КОМАРДЖИЯТА

    3 1 Отговор
    Още плува по продажните медии.

    19:16 06.11.2026

  • 64 Абе,

    4 1 Отговор
    този царски крадец какво го давате всеки ден ?!

    19:16 06.11.2026

  • 65 Баязид

    1 0 Отговор
    Десятъка стана седемдесятък!

    19:16 06.11.2026

  • 66 Някой

    1 0 Отговор
    Тоз пък само знай да плюе. И то по всички. Откакто не можа да стане премиер, много злобен стана. Айде преживей го вече де.

    19:17 06.11.2026

  • 67 Комунисти сър

    2 1 Отговор
    Румбурак защо не взе за икономически министър Асен.Василев?Единственият знаещ и можещ в своята област.

    19:18 06.11.2026

  • 68 1111

    2 0 Отговор
    Тоя кратун го изгониха с камъни навремето, сега взел да ръси акъл...

    19:18 06.11.2026

  • 69 мда

    1 0 Отговор
    Малкия Мук участваше и той в грабежа

    19:18 06.11.2026

  • 70 кьм заглавието

    0 0 Отговор
    Ами нали това е идеята вече 36 год. Постигнахте си целта!

    19:19 06.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Инч Хай , помним те.

    1 0 Отговор
    Помним те ,помним те и тебе... , Инч Хай! Помним те. Добре,че разкараха та де ни измОриш.

    19:22 06.11.2026

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