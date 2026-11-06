Николай Василев: Държавата ще катастрофира

Бившият министър на икономиката Николай Василев разкритикува остро проектобюджета за 2027 г. и предупреди, че България се движи към ново рязко увеличаване на публичния дълг. Той коментира финансовата рамка в предаването „Лице в лице“ по bTV.
Повод за една от критиките му стана решението бюджетът да бъде представен в УНСС, а не в Народното събрание. „Трябваше кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите“, заяви Василев. По думите му младите хора, които един ден ще станат управляващи, лидери и данъкоплатци, ще трябва да плащат натрупаните от държавата дългове.
„Няма никакво спасение“, каза Василев, използвайки метафората за камион, с която премиерът е описал състоянието на страната. Според него премиерът не присъства в този камион, а човекът, на когото е поверено управлението му, няма намерение да го спира и е готов да продължи към катастрофа.
Критика към ръста на публичния дълг
Василев показа графика за динамиката на публичния дълг. Той посочи, че правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са намалявали дълга в милиарди евро. По думите му кабинетите на Бойко Борисов са го задържали приблизително на едно равнище, като големият ръст е дошъл през 2014 г. след фалита на банка.
След този период икономистът определи политическата обстановка като „епоха на хаоса“, в която са се сменили около десет правителства от различни цветове. Според него те са увеличавали задълженията, а настоящата тенденция вече прилича на геометрична прогресия.
„Това е въпрос на политическа воля и на политическа визия“, каза Василев. Той даде за пример управлението на Иван Костов, което според него е заварило държава с бюджетен дефицит от около 13% при правителството на Жан Виденов, но след това три кабинета са управлявали без дефицити и с големи излишъци.
„Разочарован съм от пореден бюджет“
Василев заяви, че е очаквал държавният глава Румен Радев да предприеме по-смели решения. „Аз съм разочарован от пореден бюджет“, каза той и добави, че оправданията с действията на предишни управления не са достатъчни.
Според икономиста управляващите нямат намерение да променят курса. Той предупреди, че увеличаването на дълга ще натовари следващите поколения и сравни възможния резултат с катастрофа на държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #40, #54
18:46 06.11.2026
2 помним
Коментиран от #35
18:46 06.11.2026
3 Радев първо в Университетите
Пълно е с безполезни калинки и калинчовци!
18:47 06.11.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #24, #60
18:47 06.11.2026
5 Има ли пилот в самолета?
Добре, че Европа ни храни!
Коментиран от #23, #47
18:49 06.11.2026
6 Мутата
18:49 06.11.2026
7 Кой полезен идиот от Брюксел
18:49 06.11.2026
8 Шопо
ЕС ни храни
18:50 06.11.2026
9 Ради
Коментиран от #19
18:50 06.11.2026
10 осраински
18:51 06.11.2026
11 Овчар
18:51 06.11.2026
12 царското жуже се прави на луд
Коментиран от #26, #41
18:51 06.11.2026
13 Николайче показват те тук
общи приказки на пазара
кажи като финансист как така изчезват милиарди и къде
като са откраднати как да се стъкми бюджет
Коментиран от #27
18:51 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
Коментиран от #28
18:52 06.11.2026
16 Интересно,
18:53 06.11.2026
17 Държавата
18:53 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Четири години
До коментар #9 от "Ради":бюджети с излишъци!
18:54 06.11.2026
20 Сатана Z
• Международни и чуждестранни фондации: Това е най-често обсъжданият източник в България. Организации, които се занимават с разследваща журналистика, съдебна реформа, антикорупция и човешки права, често кандидатстват и получават грантове от големи донори. Сред най-активните в България са базираната в САЩ фондация „Америка за България“, както и европейски фондове като Норвежкия финансов механизъм (Фонд Активни граждани) и германските политически фондации („Конрад Аденауер“, „Фридрих Еберт“, „Хайнрих Бьол“).
• Програми на Европейския съюз: Европейската комисия отпуска директни средства за проекти, свързани с върховенството на закона, прозрачността на институциите и гражданското участие, за които български НПО могат да кандидатстват.
• Дарения от граждани и бизнес (Краудфъндинг): През последните години независими антикорупционни организации (като Антикорупционния фонд)
Коментиран от #53
18:54 06.11.2026
21 Ужас
Коментиран от #25
18:55 06.11.2026
22 АманДа
18:55 06.11.2026
23 истината преди
До коментар #5 от "Има ли пилот в самолета?":И след още 36 пак тази песен ще пеете. На калпава ракета космоса е виновен (крадливо и завистливо пл....)
18:56 06.11.2026
24 Сельооо
До коментар #4 от "Сатана Z":Заминавай другаде да папгалиш мантрата за чуждестранни агенти.ТУК НЕ ВЪРВИШ!!!
Коментиран от #32
18:56 06.11.2026
25 Но е
До коментар #21 от "Ужас":единствения десен икономист!
Коментиран от #44
18:56 06.11.2026
26 1111
До коментар #12 от "царското жуже се прави на луд":Не се прави.Забравихте ли, че малкото Ð₱$ го предложи за премиер?
Коментиран от #46
18:57 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нали
До коментар #15 от "Хмм":Изкара пълни два мандата,без нито един протест!
Коментиран от #37, #38
18:59 06.11.2026
29 Чорбара
Коментиран от #30
19:00 06.11.2026
30 Не можа
До коментар #29 от "Чорбара":да направи договор Боташ!
19:01 06.11.2026
31 Ехааааааа
19:02 06.11.2026
32 Зелетски
До коментар #24 от "Сельооо":Тая отпадък живее в Лондон,
Коментиран от #39
19:02 06.11.2026
33 Софиянец
Коментиран от #49
19:03 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Не знам
До коментар #2 от "помним":Какво помниш, но по времето на НДСВ заплатите нарастнаха най-много. Външния дълг беше най-нисък. Имаше голяма събираемост на данъци и за това много олигарси бяха недоволни и започна пропаганда, дори на шоумена Слави се плащаше за пропаганда, видяхме го какво направи Слави, а се подиграваше на Царя.
19:04 06.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хмм
До коментар #28 от "Нали":защото бяха с ДПС, затова и Станишев включи ДПС в правителството си
19:06 06.11.2026
38 голото рамо
До коментар #28 от "Нали":Обаче обиколи министерствата, също като неговото "откритие", което къде ли не го предлагаха за министър.😎
19:06 06.11.2026
39 А ти
До коментар #32 от "Зелетски":у Галиче!!!
19:07 06.11.2026
40 ЕдинОтНякъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички за минути станахте борсови експерти
19:07 06.11.2026
41 Анонимен
До коментар #12 от "царското жуже се прави на луд":Ама ти като пишеш лъжи Защо още никой не ти търси отговорност корумпирани лъжци по сайтовете постоянно
19:07 06.11.2026
42 Тиква и Шиши
19:07 06.11.2026
43 Най-добрият според икономистите
19:08 06.11.2026
44 Десен
До коментар #25 от "Но е":Глупости . Неолиберална подлога на демократите.
19:08 06.11.2026
45 Гост
19:09 06.11.2026
46 Не им харесва истината
До коментар #26 от "1111":Чалг0πитеците се скъсаха да блъскат минуси.
19:09 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анонимен
19:09 06.11.2026
49 Криза
До коментар #33 от "Софиянец":Докарахте жанвиденовата команда боклуци
19:10 06.11.2026
50 Малкия внук
19:10 06.11.2026
51 Аз съм веган
19:10 06.11.2026
52 Новото амплоа на баба Славка
19:11 06.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 не 3 трилиона долара
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а и 3000 трилиона долара, да загубят все ми е тая, при положение че има китайски безплатен Изкуствен Интелект, който е по-хуманен, и безплатен, на кой му трябва американското сатанинско творение ?
Коментиран от #59
19:11 06.11.2026
55 Васил
Коментиран от #62
19:12 06.11.2026
56 по времето на НДСВ
По времето на ГЕРБ пък се ограбваха присъединителните фондове на ЕС.
19:12 06.11.2026
57 ха ха
19:13 06.11.2026
58 ЗАЩОТО СА В
19:13 06.11.2026
59 Кащви глупости
До коментар #54 от "не 3 трилиона долара":И китайският и американскят ИИ го правят китайци.
19:13 06.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 идиоти вън
19:14 06.11.2026
62 хе хе
До коментар #55 от "Васил":С нови заеми и баба знае. Може да пробва с оставка.😎
19:15 06.11.2026
63 КОСТЕНУРКАТА НА СИМЕОН КОМАРДЖИЯТА
19:16 06.11.2026
64 Абе,
19:16 06.11.2026
65 Баязид
19:16 06.11.2026
66 Някой
19:17 06.11.2026
67 Комунисти сър
19:18 06.11.2026
68 1111
19:18 06.11.2026
69 мда
19:18 06.11.2026
70 кьм заглавието
19:19 06.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Инч Хай , помним те.
19:22 06.11.2026