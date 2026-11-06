Николай Василев: Държавата ще катастрофира

Бившият министър на икономиката Николай Василев разкритикува остро проектобюджета за 2027 г. и предупреди, че България се движи към ново рязко увеличаване на публичния дълг. Той коментира финансовата рамка в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Повод за една от критиките му стана решението бюджетът да бъде представен в УНСС, а не в Народното събрание. „Трябваше кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите“, заяви Василев. По думите му младите хора, които един ден ще станат управляващи, лидери и данъкоплатци, ще трябва да плащат натрупаните от държавата дългове.

„Няма никакво спасение“, каза Василев, използвайки метафората за камион, с която премиерът е описал състоянието на страната. Според него премиерът не присъства в този камион, а човекът, на когото е поверено управлението му, няма намерение да го спира и е готов да продължи към катастрофа.

Критика към ръста на публичния дълг

Василев показа графика за динамиката на публичния дълг. Той посочи, че правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са намалявали дълга в милиарди евро. По думите му кабинетите на Бойко Борисов са го задържали приблизително на едно равнище, като големият ръст е дошъл през 2014 г. след фалита на банка.

След този период икономистът определи политическата обстановка като „епоха на хаоса“, в която са се сменили около десет правителства от различни цветове. Според него те са увеличавали задълженията, а настоящата тенденция вече прилича на геометрична прогресия.

„Това е въпрос на политическа воля и на политическа визия“, каза Василев. Той даде за пример управлението на Иван Костов, което според него е заварило държава с бюджетен дефицит от около 13% при правителството на Жан Виденов, но след това три кабинета са управлявали без дефицити и с големи излишъци.

„Разочарован съм от пореден бюджет“

Василев заяви, че е очаквал държавният глава Румен Радев да предприеме по-смели решения. „Аз съм разочарован от пореден бюджет“, каза той и добави, че оправданията с действията на предишни управления не са достатъчни.

Според икономиста управляващите нямат намерение да променят курса. Той предупреди, че увеличаването на дълга ще натовари следващите поколения и сравни възможния резултат с катастрофа на държавата.