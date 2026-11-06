Огромен шанс за Никола Цолов! Камара напуска Формула 2 и отваря пътя на българина към титлата

Рафаел Камара се очаква да остане в Хаас до края на настоящия сезон във Формула 1, съобщава GPblog. Ако това се потвърди, бразилецът практически ще прекрати участието си във Формула 2, където до момента водеше в генералното класиране с аванс от седем точки пред българския талант Никола Цолов.

До края на сезона във Формула 2 остават само два състезателни уикенда, а отсъствието на Камара би променило сериозно битката за шампионската корона. Така пред Цолов се открива отлична възможност да се пребори за историческа титла.

Промените в пилотския състав на Хаас започнаха още през миналия състезателен уикенд. Американският тим реши незабавно да прекрати отношенията си с Естебан Окон, а неговото място в Гран При на Мексико зае Рио Хиракава. Японецът се възползва от предоставения шанс и дори спечели точка при дебюта си като заместник на французина.

Първоначално Хаас обмисляше възможността Хиракава да кара и в Бразилия. Подобен ход обаче щеше да го лиши от участие в решаващия етап от битката за титлата в Световния шампионат за издръжливост с Тойота. Японският пилот оглавява генералното класиране в WEC, а сезонът приключва с надпреварата на Монца през този уикенд.

В крайна сметка изборът на Хаас за Гран При на Сао Пауло е паднал върху Рафаел Камара. Бразилецът, който е част от академията на Ферари, вече си осигури титулярно място в американския тим за сезон 2027. Първоначалното съобщение на отбора предвиждаше той да участва единствено в домашното си състезание, но според GPblog се очаква да запази мястото си и в следващите стартове в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Това развитие би било сериозен удар за Хиракава, който се надяваше да получи още възможности за изява във Формула 1.

Продължаването на кариерата на Камара при най-бързите пилоти означава, че той вероятно ще пропусне финалните два кръга във Формула 2. Неговото място в Инвикта Рейсинг за състезанията в Катар и Абу Даби се очаква да бъде заето от Фреди Слейтър. Младият пилот на Ауди вече е потвърден като постоянен състезател на водещия тим в поддържащия шампионат за следващия сезон.

Възможностите пред Хаас за заместник на Окон до края на годината бяха ограничени до Камара и Хиракава. Причината е в правилника на Формула 1, според който един отбор може да използва максимум четирима различни пилоти в рамките на един сезон.

С участието на Камара, Хиракава, Окон и Оливър Беърман този лимит вече е достигнат. Така другият резервен състезател на тима Джак Дуън отпада от възможните варианти.

По този начин кадровите решения в Хаас могат неочаквано да се окажат решаващи за съдбата на шампионската битка във Формула 2. Ако Камара действително не се завърне в поддържащата серия, Никола Цолов ще получи изключително добра възможност да атакува титлата в последните два кръга и да запише историческо постижение за българския автомобилен спорт.