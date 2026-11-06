Полските медии след успеха на Левски: „Брутален урок“ и „Пълно разочарование“ за Ягелония

Победата на Левски с 1:0 над Ягелония в четвъртия кръг на Лига Европа предизвика сериозни реакции в полските медии. Местните издания изразиха разочарованието си от поражението на тима от Бялисток, като поставиха акцент върху късния гол на Стивън Стоянчов в 83-ата минута, който донесе ценните три точки на българския представител.

Sport.pl определи резултата като тежък удар за състава на Адриан Семенец. Журналистът Конрад Ферстер отбеляза, че Ягелония е имала възможности дори да стигне до победата, но в крайна сметка е допуснала третото си поражение в първите четири мача от основната фаза на турнира.

„Въпреки че отборът на Адриан Семенец можеше да спечели срещу Левски, той претърпя третата си загуба в четвъртия мач от кампанията си в Лига Европа. За Ягелония това беше брутален урок“, написа Ферстер.

Sport.interia.pl също анализира двубоя, като авторът Томаш Чабиняк акцентира върху добрата защитна организация на двата състава и високото темпо, което дълго време не доведе до попадение. Според него Левски постепенно е увеличил натиска в заключителната част на срещата и е намерил пролука в отбраната на гостите при статично положение.

„Домакините сякаш усетиха, че може да загубят, и натиснаха още повече. Това доведе до гол от корнер, осигуряващ победата на софийския отбор“, коментира Чабиняк.

Още по-категорична беше оценката на Przegląd Sportowy Onet. Мачей Калишук озаглави материала си „Един момент, незабавни последици“, определяйки загубата като сериозно пропусната възможност за полския тим. Според него задачата на Ягелония да продължи към елиминационната фаза вече става значително по-трудна.

Поляците разполагат само с три точки, а в оставащите си европейски срещи им предстоят двубои срещу Съндърланд, Кристъл Палас и Лион. Калишук отбелязва, че Левски отстъпва по класа на тези съперници, но същевременно признава доброто представяне на българския шампион.

В публикацията се обръща внимание и на позицията на „сините“ в родното първенство, както и на пазарните оценки на двата отбора според Transfermarkt. Посочените стойности са 45 милиона евро за Левски срещу 33,5 милиона за Ягелония.

Полското издание припомня и представянето на столичани в европейския турнир – победата над Виктория Пилзен, равенството с НЕК Ниймеген и минималното поражение от РБ Залцбург.

Сред най-критичните коментари беше този на Sportowefakty.wp.pl. Себастиан Шчитковски избра заглавието „Пълно разочарование“, като според него мачът постепенно е вървял към нулево равенство. Журналистът отбеляза, че след 69-ата минута двата отбора все по-трудно са стигали до чисти голови положения.

„Футболистите продължаваха да тичат на игрището и извън него, но дали това промени облика на мача? Не съвсем. Все повече изглеждаше като нулево равенство и подялба на точките“, написа Шчитковски.

Той обаче отдели специално внимание на решаващото включване на резервата Стивън Стоянчов. Нападателят се превърна в герой за Левски, след като реализира след изпълнение на корнер в 83-ата минута. Късното попадение остави на Ягелония твърде малко време за реакция, а гостите не успяха да намерят път към изравняването.

Така минималният успех на „сините“ не само донесе важни точки в Лига Европа, но и предизвика сериозно разочарование в Полша.