Добри новини за Байерн! Компани се възстановява, но все още няма яснота кога ще се завърне

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани постепенно се възстановява и състоянието му се подобрява, но засега няма конкретен срок за завръщането му край тъчлинията. Това стана ясно от думите на помощника му Арън Данкс на пресконференцията преди гостуването на баварците на Майнц.

40-годишният белгиец се оттегли временно от работата си, след като преди около две седмици му прилоша, а впоследствие беше диагностициран с менингит по време на паузата за националните отбори.

Данкс разкри, че вече е разговарял няколко пъти с Компани и е получил обнадеждаващи сигнали за състоянието му.

„Проведох няколко много добри телефонни разговора с Винс. Той звучи изключително позитивно и изглежда, че върви към пълно възстановяване“, заяви помощник-треньорът. Той обаче уточни, че все още не може да посочи дата, на която наставникът ще се върне към задълженията си.

Според Данкс паузата за националните отбори е подходящ момент за оценка на ситуацията и преценка кога Компани ще бъде готов отново да води отбора. Всички в клуба се надяват това да се случи възможно най-скоро.

В отсъствието на белгиеца Байерн се представя стабилно под ръководството на неговия асистент. В последните си четири официални срещи баварците записаха три победи и едно равенство.

Следващото предизвикателство пред германския шампион е гостуването на Майнц в събота. Именно там Байерн допусна последното си поражение като гост – с 1:2 през декември 2024 година.

Оттогава мюнхенският гранд е изиграл 30 поредни срещи далеч от дома без загуба, като е постигнал 22 победи и осем равенства. Данкс се надява тази впечатляваща серия да продължи и след предстоящия двубой.

„Очаква ни много важен мач в събота и искаме да продължим поредицата с положителен резултат. Знаем обаче, че няма да бъде лесно“, подчерта помощникът на Компани.