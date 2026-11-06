Иван Хърков покори света за втори път! Българинът спечели златото в Ташкент

Иван Хърков отново стъпи на световния връх в самбото. 29-годишният българин завоюва златния медал в категория до 79 килограма на първенството на планетата в Ташкент, Узбекистан, и спечели втората световна титла в кариерата си.

Във финалната схватка в дисциплината спортно самбо Хърков надделя над арменеца Борис Шатверян с 2:0 точки. Така българският състезател добави още едно престижно отличие към богатата си колекция, след като по-рано през годината триумфира и с европейската титла в Тбилиси.

Двубоят за златото премина при сериозно съперничество, но Хърков успя да наложи волята си. В средата на срещата той реализира успешна атака, с която прехвърли противника си и поведе в резултата.

Българинът запази предимството си до последните секунди, когато отново намери начин да атакува успешно и увеличи аванса си на 2:0. С това той сложи точка на финала и заслужено се поздрави със световната титла.

За Хърков това е второ златно отличие от световно първенство след триумфа му в Ереван през 2023 година. Българският самбист продължава впечатляващата си серия, като вече има медали от пет поредни шампионата на планетата.

Освен двете световни титли той е спечелил и три бронзови отличия – през 2022, 2024 и 2025 година. Новият успех в Ташкент затвърждава мястото му сред водещите състезатели в световното самбо.