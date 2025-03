Серина Уилямс стана миноритарен собственик на отбор в женската НБА

Бившата тенисистка Серина Уилямс стана миноритарен собственик в първия канадски отбор в Женската баскетболна асоциация на САЩ и Канада Торонто Темпо. 23-кратната шампионка от турнири за Големия шлем ще играе активна роля в дизайна на екипите на клуба и в изготвянето на целия мърчъндайз.

"Радвам се да обявя, че от днес влизам в кръга от собственици на първия канадски отбор в УНБА Торонто Темпо. Баскетболът не е просто игра, той има голяма стойност и потенциал в женския спорт. Аз обичам женския спорт и се радвам, че ще инвестирам в него", каза тя.

