12.00 „Куанджу“ - „Висел“ Диема спорт 2
12.00 „Кавазаки“ - „Шанхай Шенхуа“ Диема спорт 3
12.50 Ски скокове: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1
14.00 „Лайън Сити“ - „Санфрече“ Нова спорт
14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, трети етап, мъже Евроспорт
16.15 Биатлон: Световна купа в Поклюка, индивидуално, жени Евроспорт 1
16.45 Колоездене: Париж - Ница, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Вакъфбанк“ МАХ Спорт 1
17.30 Волейбол, „Халфбанк“ - „Проект“ МАХ Спорт 3
18.00 Ски скокове: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.30 Волейбол, „Монтана“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, „Скандичи“ - „Лодз“ МАХ Спорт 4
19.45 „Лил“ - „Борусия“ (Дортмунд) Би Ти ВИ Екшън
19.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Тин, биг еър, мъже и жени Евроспорт 1
20.00 „Шарджа“ - „Шабаб Ал Ахли“ Нова спорт
20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
20.00 Волейбол, „Олимпиакос“ - „Ястгджембски“ МАХ Спорт 3
21.30 Волейбол, „Богданка“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, „Тренто“ - „Зирият“ МАХ Спорт 4
22.00 „Атлетико“ - „Реал“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Арсенал“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг
22.00 „Стоук“ - „Блекбърн“ Диема спорт 2
01.30 НБА, „Бостън“ - „Оклахома“ Диема спорт 3
02.30 „Коринтианс“ - „Барселона“ (1Гуаякил) МАХ Спорт 4
03.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
03.00 НХЛ, „Калгари“ - „Ванкувър“ МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в сряда (12 март)
12 Март, 2025 06:15 385 1
Ето какво може да гледаме днес
12.00 „Куанджу“ - „Висел“ Диема спорт 2
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1 Град Козлодуй
06:22 12.03.2025