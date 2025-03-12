Спортът по ТВ в сряда (12 март)

Байерн Мюнхен удари Леверкузен и в реванша и е на 1/4-финал в Шампионската лига

Байерн Мюнхен победи с 2:0 Байер Леверкузен като гост в реванша от осминафиналите в Шампионска лига. Баварците спечелиха първата среща с 3:0 и така с ...