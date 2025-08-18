Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приключи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.
Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.
Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат.
„Позволи ми да кажа: значи имаш предвид, че след три и половина години, ако се случи да воюваме с някого, няма да има повече избори. О, чудя се какво ли биха казали фалшивите новини“, заяви Тръмп.
Междувременно Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че днешните преговори в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната, предаде АП.
Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.
„Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп.
„Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнат напредък към решаване на войната в Украйна и че са възможни резултати след срещата с неговия руски колега Владимир Путин в Аляска преди броени дни, предаде Ройтерс.
Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.
Същевременно Тръмп заяви, че вярва, че Путин иска да се сложи край на войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Той отговори отрицателно на репортерски въпрос дали следва „краят на пътя“ за американската подкрепа за Украйна, ако не се сключи споразумение.
„Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, увери той, като допълни, че след настоящите срещи „има добър шанс“ за прекратяване на войната.
„Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да се опитат да договорят край на кризата в Украйна без примирие, което да наложи пауза на боевете, предаде Ройтерс.
Същевременно той заяви, че САЩ биха подкрепили европейски гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на войната, посочва Асошиейтед прес.
Основен акцент на днешната среща в Овалния кабинет е какви гаранции за сигурност от страна на САЩ са необходими на Украйна, за да се съгласи на мирно споразумение, и дали Тръмп би бил готов да ги предостави.
Зеленски очерта какво според него е необходимо на страната му, за да се чувства сигурна, което включва „силна украинска армия“ чрез продажби на оръжие и обучение.
Тръмп не се ангажира с изпращане на американски войски в Украйна, като вместо това заяви, че ще има „подобно на НАТО“ присъствие, но и че всички подробности ще бъдат уточнени на предстоящата среща с участието на лидерите на ЕС.
„Те искат да осигурят защита и са много категорични в това отношение, а ние ще им помогнем. Мисля, че е много важно да се сключи сделка“, заяви американският президент.
Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще говори с руския си колега Владимир Путин след срещата със Зеленски и пристигналата там група европейски лидери, предаде Асошиейтед прес.
Руският президент "очаква обаждането ми, след като приключим тази среща" със Зеленски и групата европейски лидери.
Тръмп и Путин се срещнаха лично в петък в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната, припомня АП.
Президентите на САЩ и Украйна, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, водят преговори при закрити врата, след като направиха встъпителни изявления и отговориха на въпроси на журналисти в Овалния кабинет в Белия дом, съобщи Асошиейтед Прес.
По-късно Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери - включително председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте - ще се съберат за обща снимка, след което ще се срещнат в една от залите на Белия дом, за да обсъдят как да сложат край на войната в Украйна.
Американският президент и пристигналите във Вашингтон Европейски лидери се подредиха за обща снимка в Белия дом, демонстрирайки солидарност пред медиите, предаде преди минути Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Докато стояха пред камерите и фотографите, Тръмп им посочи картина, на която е изобразен вдигнал юмрук, след като оцеля при опит за убийството му по време на миналогодишната кампания за президентските избори.
„Това не беше добър ден. Не беше страхотен ден. Виждате ли снимката?“, заяви той.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано днес, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.
„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.
Украинският президент заяви, че европейските лидери са координирали позициите си преди срещата с Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес.
„Не трябва да очакваме Путин доброволно да изостави агресията и новите опити за завоевание“, написа Зеленски. Той сподели видеоклип, който показва как европейските лидери се поздравяват взаимно и се прегръщат по време на по-ранна среща във Вашингтон.
„Затова и натискът трябва да свърши работа и той трябва да е общ – от САЩ и Европа, от всеки в света, който уважава правото на живот и международния ред“, допълни той.
Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за среща, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.
Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна последен.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски предаде писмо от жена си до Мелания Тръмп. Той използва Доналд Тръмп за пощальон.
Това стана по време на среща в Белия дом.
Докато Тръмп посрещаше Зеленски на вратата, репортерите засипаха американския президент с въпроси.
"Какво е вашето послание към украинския народ?", попитаха го.
"Ние ги обичаме", отговори кратко Тръмп, докато позираше за снимки със Зеленски, преди двамата да влязат вътре.
САЩ ще се включат в гаранциите за сигурността на Украйна. Тази война върви към своя край и когато той настъпи, аз ще ви го съобща, посочи Тръмп по време на срещата в Белия дом.
Той отбеляза, че вярва, че Путин иска също край на конфликта.
Сигнал за въздушна тревога отекна тази вечер в украинската столица Киев - малко преди началото на преговорите между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщиха журналисти от Франс прес.
Украинските военновъздушни сили обявиха, че сигнал за тревога е бил задействан в цялата страна поради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал", използвани от Русия да бомбардира съседката си, посочва АФП.
