Новини
Свят »
САЩ »
Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)
  Тема: Украйна

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

18 Август, 2025 20:31, обновена 18 Август, 2025 22:26 6 750 144

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • донбас-
  • крим

Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че преговорите в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приключи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.

Още новини от Украйна

Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.

Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат.

„Позволи ми да кажа: значи имаш предвид, че след три и половина години, ако се случи да воюваме с някого, няма да има повече избори. О, чудя се какво ли биха казали фалшивите новини“, заяви Тръмп.

Междувременно Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че днешните преговори в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната, предаде АП.

Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.

„Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп.

„Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнат напредък към решаване на войната в Украйна и че са възможни резултати след срещата с неговия руски колега Владимир Путин в Аляска преди броени дни, предаде Ройтерс.

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.

Същевременно Тръмп заяви, че вярва, че Путин иска да се сложи край на войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Той отговори отрицателно на репортерски въпрос дали следва „краят на пътя“ за американската подкрепа за Украйна, ако не се сключи споразумение.

„Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, увери той, като допълни, че след настоящите срещи „има добър шанс“ за прекратяване на войната.

„Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да се опитат да договорят край на кризата в Украйна без примирие, което да наложи пауза на боевете, предаде Ройтерс.

Същевременно той заяви, че САЩ биха подкрепили европейски гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на войната, посочва Асошиейтед прес.

Основен акцент на днешната среща в Овалния кабинет е какви гаранции за сигурност от страна на САЩ са необходими на Украйна, за да се съгласи на мирно споразумение, и дали Тръмп би бил готов да ги предостави.

Зеленски очерта какво според него е необходимо на страната му, за да се чувства сигурна, което включва „силна украинска армия“ чрез продажби на оръжие и обучение.

Тръмп не се ангажира с изпращане на американски войски в Украйна, като вместо това заяви, че ще има „подобно на НАТО“ присъствие, но и че всички подробности ще бъдат уточнени на предстоящата среща с участието на лидерите на ЕС.

„Те искат да осигурят защита и са много категорични в това отношение, а ние ще им помогнем. Мисля, че е много важно да се сключи сделка“, заяви американският президент.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще говори с руския си колега Владимир Путин след срещата със Зеленски и пристигналата там група европейски лидери, предаде Асошиейтед прес.

Руският президент "очаква обаждането ми, след като приключим тази среща" със Зеленски и групата европейски лидери.

Тръмп и Путин се срещнаха лично в петък в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната, припомня АП.

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

Президентите на САЩ и Украйна, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, водят преговори при закрити врата, след като направиха встъпителни изявления и отговориха на въпроси на журналисти в Овалния кабинет в Белия дом, съобщи Асошиейтед Прес.

По-късно Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери - включително председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте - ще се съберат за обща снимка, след което ще се срещнат в една от залите на Белия дом, за да обсъдят как да сложат край на войната в Украйна.

Американският президент и пристигналите във Вашингтон Европейски лидери се подредиха за обща снимка в Белия дом, демонстрирайки солидарност пред медиите, предаде преди минути Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Докато стояха пред камерите и фотографите, Тръмп им посочи картина, на която е изобразен вдигнал юмрук, след като оцеля при опит за убийството му по време на миналогодишната кампания за президентските избори.

„Това не беше добър ден. Не беше страхотен ден. Виждате ли снимката?“, заяви той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано днес, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

Украинският президент заяви, че европейските лидери са координирали позициите си преди срещата с Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес.

„Не трябва да очакваме Путин доброволно да изостави агресията и новите опити за завоевание“, написа Зеленски. Той сподели видеоклип, който показва как европейските лидери се поздравяват взаимно и се прегръщат по време на по-ранна среща във Вашингтон.

„Затова и натискът трябва да свърши работа и той трябва да е общ – от САЩ и Европа, от всеки в света, който уважава правото на живот и международния ред“, допълни той.

Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за среща, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

Зеленски в Белия дом: Готов съм за избори в Украйна! Тръмп: Тази война върви към своя край (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна последен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предаде писмо от жена си до Мелания Тръмп. Той използва Доналд Тръмп за пощальон.

Това стана по време на среща в Белия дом.

Докато Тръмп посрещаше Зеленски на вратата, репортерите засипаха американския президент с въпроси.

"Какво е вашето послание към украинския народ?", попитаха го.

"Ние ги обичаме", отговори кратко Тръмп, докато позираше за снимки със Зеленски, преди двамата да влязат вътре.

САЩ ще се включат в гаранциите за сигурността на Украйна. Тази война върви към своя край и когато той настъпи, аз ще ви го съобща, посочи Тръмп по време на срещата в Белия дом.

Той отбеляза, че вярва, че Путин иска също край на конфликта.

Сигнал за въздушна тревога отекна тази вечер в украинската столица Киев - малко преди началото на преговорите между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщиха журналисти от Франс прес.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че сигнал за тревога е бил задействан в цялата страна поради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал", използвани от Русия да бомбардира съседката си, посочва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    35 172 Отговор
    Слава на Украйна и целия свят! Винаги мир, без война.

    Коментиран от #12, #68, #136

    20:31 18.08.2025

  • 2 Коста

    160 26 Отговор
    Зельонски, пълен нещастник си.

    20:33 18.08.2025

  • 3 Каква Украйна

    136 22 Отговор
    За покрайнината на руската федерация ли става въпрос.

    Коментиран от #6

    20:33 18.08.2025

  • 4 Град Козлодуй

    23 77 Отговор
    Намериха ли ръката и кракът на генерала?

    Коментиран от #49, #104, #120

    20:33 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Таkа.

    17 121 Отговор
    След постигането на мир, на територията на Украйна ще бъдат разположени западни войски веднага. И трябва да свърши войната на Израел с Палестина, като на територията на Палестина ще бъдат разположени мироопазващи сили на ООН. Както ООН често се е намесил в Балканите заради сърбите, които убиват други южнославянски народи. А пък виждаме, че в Сърбия купуват оръжие, защото искат нова война в Балканите. Затова срещу правителството в Сърбия избухнали протести. Не само заради трагедията в Нови Сад, но и заради диктата на Вучич по подобие на Путин.

    Коментиран от #72

    20:35 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НИЕ ДРУЖНО.

    43 17 Отговор
    Водини Путине!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #17, #26, #137

    20:36 18.08.2025

  • 10 Европа си иска Украйна създадена от

    15 54 Отговор
    Европейското протеже Ленин през 1917

    20:36 18.08.2025

  • 11 НИКО

    108 18 Отговор
    НАРКОМАНА ПЕЛТЕЧИ ЕВРОПА ЗАЕКВА И ТРЕПЕРИ НЕ Е НА ДОБРО, УКРАИНА СИ ОТИВА ,ЕВРОПА СИ ОСТАВА АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ

    20:36 18.08.2025

  • 12 Наблюдател

    124 18 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    "Славата" на Украйна я видя цял свят. 7 милиона бежанци в Русия, 20 милиона по света и 2.5 милоона при Бандера.

    Да гледа целият свят и се учи, докъде се стига като си марионетка на Сатанински сили.

    Коментиран от #15, #19

    20:36 18.08.2025

  • 13 тръмп: навлеците пак довтасаха

    100 10 Отговор
    Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

    20:37 18.08.2025

  • 14 Крайно време е

    13 61 Отговор
    Диктатурата в целия свят да приключи. По-сигурен свят ще бъде, ако САЩ, Израел и Русия ги няма.

    20:37 18.08.2025

  • 15 гайтанджиева

    15 53 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    Това са руски фейкове.

    20:37 18.08.2025

  • 16 Обаче

    49 7 Отговор
    Какви гаранции и какъв подобно пети натовски член!? Няма никой никога да прати войски на фронта в Украйна срещу Русия.
    Ако искрено го мислят, то най-простото е да дадат достатъчно количество от необходимите оръжия за да се защити сега нападнатата държава.

    20:37 18.08.2025

  • 17 Разберете това

    12 24 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ ДРУЖНО.":

    Тогава живеете в мизерия

    20:38 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Леле - леле ! 😄

    66 7 Отговор
    Хубаво слово написали на еврейското джудже от английското разузнаване . Ама ... Късно е либе за китка !

    20:38 18.08.2025

  • 21 Тръмп

    77 12 Отговор
    Байдън е виновен за войната той беше глупав и корумпиран президент!

    20:38 18.08.2025

  • 22 Хлорофилът

    56 5 Отговор
    ще се скъса да благодари, докато го ритат публично.

    20:38 18.08.2025

  • 23 От няколко дни в Украйна

    17 66 Отговор
    Руските военни машини ,танкове и БТР-и са с Американски знамена като са свалили руските. Идеята е че Украинските подразделения няма да смеят да ги обстрелват като видят Американските флагове. Докъде се докараха орките ...няма такъв срам и безпомощност и резил за "втарая"

    20:38 18.08.2025

  • 24 Коста

    68 6 Отговор
    Изморих се от този Зеленчук. Може ли да си го наврете навсякъде.?

    Коментиран от #40

    20:38 18.08.2025

  • 25 Злобното Джуджи

    11 44 Отговор
    Ако Русия беше Израел, а Пусик Натаняху нито Зеленски щеше да пристигне, нито Украйна да "решава" каквато и да било сигурност. Обаче имаме това което имаме - пълна ру3ка некадърност, поредна брутално унищожена руска танкова колона и поредния "руски" генерал останал без ръце и крака. Така че продължаваме да се наслаждаваме на рузките нещастия, като на пpace оплело се в кълчища. Сред поредния ру3ки резил 100% няма да има нито сделка, нито мир.

    20:39 18.08.2025

  • 26 Кобзон

    6 21 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ ДРУЖНО.":

    Води ни ги.

    20:39 18.08.2025

  • 27 ТРЪМП

    59 6 Отговор
    Зеленски може да прекрати веднага войната, ако иска, или може да продължи битката. Няма връщане на Крим, който Обама им даде без един изтрел. Украйна няма да бъде член на НАТО.

    20:39 18.08.2025

  • 28 ЕВРОГЕИСКИ УПРАВНИЦИ

    47 5 Отговор
    ДРЪЖ СЕ НАРКОМАНЕ ОТ ТЕБ ЗАВИСИ СЪДБАТА НА ЕВРОГЕИЦИТЕ

    20:39 18.08.2025

  • 29 Сатана Z

    12 48 Отговор
    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    20:40 18.08.2025

  • 30 БОЛШЕВИК

    55 2 Отговор
    Тръмп каза ние продаваме оръжието не го подаряваме. Зеленски каза европейците плащат за оръжието.

    20:40 18.08.2025

  • 31 Опа

    7 45 Отговор
    Един голям среден за Пу.

    Коментиран от #35

    20:40 18.08.2025

  • 32 Лост

    40 3 Отговор
    Да не използва Тръмп за пощальон, защото "Пощальонът звъни винаги два пъти".И Зеленски вече си изигра лимита.

    20:41 18.08.2025

  • 33 С една дума...!

    41 0 Отговор
    Нищо ново!
    Войната продължава!

    Коментиран от #42

    20:43 18.08.2025

  • 34 Купил

    33 1 Отговор
    си е костюмче.

    Коментиран от #41

    20:43 18.08.2025

  • 35 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    12 1 Отговор

    До коментар #31 от "Опа":

    И как позна?!?!

    20:44 18.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 мдаа

    52 6 Отговор
    Всичко се развива според очакванията. Евопейските навлеци бяха посрещнати от началника на протокола, Тръмп не благовволи да посрещне неканените гости. Кадрите на разговора между Тръмп, Джей Ди Ванс и Зеленски бяха чак неудобни. Тръмп му говори на висок тон и размята пръст, Ди Ванс го нарежда, както той си знае. Зеле се брани, колкото може, ама не може много. Да видим сега кадрите от срещата на Тръмп и Ди Ванс с европейските т.нар. лидери. Циркът е пълен. Найц-вероятно европейските лидери ще си тръгнат с 300% мита за Европейския съюз.

    Коментиран от #66

    20:44 18.08.2025

  • 38 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    11 39 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #50

    20:44 18.08.2025

  • 39 Да,бе

    35 5 Отговор
    Украйна е номер едно само по натовареност на погребалните агенции...И няма стигане.Пак добре,че са те,иначе ние щяхме да сме самоубийците в галактиката,а сега сме втори,ама с малко.

    20:45 18.08.2025

  • 40 Варна 3

    5 14 Отговор

    До коментар #24 от "Коста":

    От украинците може да сме изморени, но се примиряваме, но не и вие

    20:45 18.08.2025

  • 41 то туй

    30 4 Отговор

    До коментар #34 от "Купил":

    костюмче на харизано мяза. Сигурно му е от абитуриентската.

    20:45 18.08.2025

  • 42 Новото е -

    32 6 Отговор

    До коментар #33 от "С една дума...!":

    Зеленски-си е купил погребално черно костюмче...!

    Коментиран от #45

    20:45 18.08.2025

  • 43 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    37 2 Отговор
    Нито Украйна, нито Русия ще отстъпят......войната продължава

    20:48 18.08.2025

  • 44 Нортроп Груман

    7 23 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    20:50 18.08.2025

  • 45 То и путин

    5 23 Отговор

    До коментар #42 от "Новото е -":

    Бе в погребално черно костюмче

    Коментиран от #65

    20:50 18.08.2025

  • 46 Смехотворно

    22 2 Отговор
    Двамата най-големи клоуни на нашето съвремие са във вихъра си и ни забавляват с "бисерите", които ръсят с изказванята си.

    Коментиран от #51

    20:51 18.08.2025

  • 47 Войната не спира

    23 0 Отговор
    Тръмп има интерес от нея. Трупа дебели пачки....Путин са бие за територии...и той има интерес от нея....

    20:53 18.08.2025

  • 48 Горките копейки

    2 17 Отговор
    Чак ги съжалявам.

    20:53 18.08.2025

  • 49 Абе мани кракът и ръката на генерала...

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    Не могат да му намерят оная работа и девиците артисаха.

    20:54 18.08.2025

  • 50 Това е безспорен

    6 15 Отговор

    До коментар #38 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Факт

    Коментиран от #52

    20:54 18.08.2025

  • 51 Ти кво очакваш

    2 14 Отговор

    До коментар #46 от "Смехотворно":

    Да ти кажат.....колко руснаци са избити ли ????

    Коментиран от #77

    20:54 18.08.2025

  • 52 ЛЕЕ СЕ РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    6 21 Отговор

    До коментар #50 от "Това е безспорен":

    Путин да му мисли, руснаците са на пангара....

    Коментиран от #57

    20:55 18.08.2025

  • 53 По немскщата ТВ -Велт

    40 2 Отговор
    гледах пресконференцията Тръмп-Зеленски
    Зееленски се включи 2 пъти и стоя през цялото време в мисионерска поза много уплашен.
    На въпроса защо Русия претендира за Донтбас, Тръмп отговори ....Защото го завоюва, а Украйна не може да я победи

    20:55 18.08.2025

  • 54 Сменете му дрогата все по неадекватен е

    32 3 Отговор
    Този жалък Урко фашист

    20:55 18.08.2025

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 4 Отговор
    ГЛЕДАХ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ПО СИЕНЕН
    ... НЯМА ДА ИМА МИР
    ...
    ЩЕ ЯХАТ "САМОЛЕТА" НА БАЙ ИВАН МЕЧКАТА

    Коментиран от #80

    20:56 18.08.2025

  • 56 име

    28 4 Отговор
    Киевската хунта не може да си осигури собствената сигурност, щяла европеската да осигурява!

    20:56 18.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 аз ,доколкото съм запознат,

    19 3 Отговор
    мисля ,че засега в Европа няма война.Има едно сво в украина.

    20:58 18.08.2025

  • 59 си дзън

    23 5 Отговор
    Слава на всеки украински войник, избягъл от кървавия фашистки киевски режим!

    20:58 18.08.2025

  • 60 Гончар Романенко

    20 3 Отговор
    Тоя път е костюмиран, да изглежда прилично, кога го опне Хаджи Дончо!

    Коментиран от #75

    20:59 18.08.2025

  • 61 Другият тъп@....

    4 13 Отговор
    н@р Ванс за какво е там?, да брои колко пъти Зеленски е благодарил на Тръмп ли?, нормата била дванадесет пъти в минута.

    21:00 18.08.2025

  • 62 Йъбкхл

    0 0 Отговор
    Л г-жо ха й

    21:00 18.08.2025

  • 63 Чупката!

    26 1 Отговор
    Какъв международен ред бе, Наркос? В Палестина се извършва геноцид, а твойте джендъри от Запада се прегръщат във Вашингтон!

    21:00 18.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян георгиев

    19 2 Отговор

    До коментар #45 от "То и путин":

    Беше със син костюм на срещата в Аляска! Или си далтонист, или многополов шаран

    21:02 18.08.2025

  • 66 нещо да напишеш

    6 19 Отговор

    До коментар #37 от "мдаа":

    Увреждането но копейките-путинисти е трайно и завинаги.
    Прочете ли глупостта която си написал?

    Коментиран от #76

    21:02 18.08.2025

  • 67 Не се разбира

    20 2 Отговор
    дали архитект Зеленски е заел вече желаната "по-добра позиция"

    21:02 18.08.2025

  • 68 Обективни истини

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    21:02 18.08.2025

  • 69 Той

    30 1 Отговор
    "През 1994 г., с Будапещенския меморандум, Киев предаде на Русия ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на което Съединените щати, Великобритания и Русия поеха ангажименти да зачитат „суверенитета“ и „съществуващите граници“ на Украйна, обещание да се „въздържат от заплаха или употреба на сила“ срещу тях и да „търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН за оказване на помощ“, ако Украйна някога стане „жертва на акт на агресия“. САМО, че тука забравят да довършат условията на споразумението, защото Украйна трябва да остане НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА и поема ангажимента да не се включва във военни блокове! Като казвате А, довършете до Я. Иначе четете договорите, както Дявола чете Евангелието!

    21:03 18.08.2025

  • 70 Очеизвадно

    23 3 Отговор
    очевидно Зеленски трябва все някога да приеме фактите и реалностите, такива каквито са а не да се прави на долетял от паралелна вселена, където могъща Украйна управлява света....

    21:03 18.08.2025

  • 71 Велизар

    29 2 Отговор
    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    21:04 18.08.2025

  • 72 Цък

    27 4 Отговор

    До коментар #7 от "Таkа.":

    Да Ви имам логиката. В Украйна съюзнически войски, в Палистина войски на ООН. Типичен двоин аршин. Само, че в 404 никога няма да има войски на НАТО

    21:04 18.08.2025

  • 73 Факт

    7 1 Отговор
    Нови думички. Каква е същността?

    21:04 18.08.2025

  • 74 Кривогледа лайкова

    2 10 Отговор
    Аз също избрах еврото!

    21:04 18.08.2025

  • 75 Тръмп

    20 1 Отговор

    До коментар #60 от "Гончар Романенко":

    Му забрани, да идва по непрана фланелка! Каза , че ще го изхвърли , като мръсно коте наркоса!

    21:04 18.08.2025

  • 76 Копейките освен,че са предатели

    5 17 Отговор

    До коментар #66 от "нещо да напишеш":

    са и неграмотни.

    21:06 18.08.2025

  • 77 Хе хе

    11 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ти кво очакваш":

    Може, клуните са си клоуни, голям смях са, хахахаха... не сме виждали такива от векове.

    21:06 18.08.2025

  • 78 Коста

    18 3 Отговор
    Новата архитектура е Зельонски да си тегли куршума. Няма жалост за изгубени територии и милиони убити

    21:06 18.08.2025

  • 79 хмм

    22 4 Отговор
    Гледам пресконференцията на Тръмп и Зеленски. Зеленски е надрусан, прави физиономии, които могат да бъдат обяснени единствено с употреба на кокаин. Явно е дръпнал една линия за кураж заедно с Мерц и Макрон.

    Коментиран от #83

    21:07 18.08.2025

  • 80 Българин

    3 13 Отговор

    До коментар #55 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма мир.Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #88

    21:08 18.08.2025

  • 81 Пацифист

    26 4 Отговор
    Филмът за Украйна е дълбоко свършил - наистина - имаха пълен шанс - съгласно уговорките - НАТО не трябва да се разширява. Съвсем джентълменски се споразумяха навремето Горбачов, Рейгън, Тачър, Кол и Митеран. Какво стана - Русия имаше войски в Германия, примерно ако сега си ги държеше, какво правим - те я нападат през Украйна - тя тръгва с войските си от Германия направо - но Русия се изтегли от Германия - уж ще градим мир. Нелоялни уговорки отвсякъде - Западът е мошеник - все се измъкват.

    Сега - да обграждат Русия с ракетни бази - навремето този - убитият от своите - Кенеди - пропищя - че имало в Куба ракети.

    Значи - Русия не може в Куба - но САЩ може навсякъде.

    21:09 18.08.2025

  • 82 И сега ако некой

    8 1 Отговор
    каже "миризлив потник" веднага го давам на съдия-изпълнител, на ДАНС и на Топлофикация.

    21:09 18.08.2025

  • 83 Дддд

    3 21 Отговор

    До коментар #79 от "хмм":

    Обаче на Зеленски не му треперят краката и не прикляква като путин Паркинсона.

    Коментиран от #87, #91

    21:10 18.08.2025

  • 84 Нали сме "велики"

    7 3 Отговор
    Хайде нека не обещаваме неща които не можем да изпълняВАМЕ . Но нали все искаме да бъдем " МНОГО ВЕЛИКИ !
    А "Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че партньорите на страната са обещали финансова подкрепа за Киев за 37,4 милиарда долара"

    21:10 18.08.2025

  • 85 Влад

    10 5 Отговор
    Света живее в някакъв либерален сън.
    Как ще подчиним мечката и ще я затворим зад Урал.

    Вече и на мен ми омръзна да пиша, както на Иво Христов му омръзна да дава интервюта.

    21:11 18.08.2025

  • 86 БгТопИдиот🇧🇬

    14 3 Отговор
    404 и евроЕдеотите да засТанат стойка Г.

    Да приготвят и бъчонка с вазЕлин....

    21:12 18.08.2025

  • 87 и какво

    20 1 Отговор

    До коментар #83 от "Дддд":

    ми казваш, че след като няколко пъти умря от рак, сега Путин е хванал Паркинсон? Браво, този пич е безсмъртен!

    21:14 18.08.2025

  • 88 Публично

    22 3 Отговор

    До коментар #80 от "Българин":

    Зеленски беше унижен в Белия дом. Беше му позволено да каже 2 изречения. На въпросите отговаряше само Тръмп.
    Мимиките на Зеленски показваха, че не е съгласен с Тръмп, но не му изобщо да говори.
    Аз щях да се гръмна ако бях на мястото на Зеленски

    Коментиран от #101

    21:14 18.08.2025

  • 89 койдазнай

    16 1 Отговор
    Тръмп ще закрие Украйна, както на времето Чембърлен закрил Чехия. И двете държави са били на по 20 години и просто са станали излишни!

    21:15 18.08.2025

  • 90 Бой по фашиста

    5 11 Отговор
    Психопат Путин

    21:17 18.08.2025

  • 91 Факт

    15 4 Отговор

    До коментар #83 от "Дддд":

    Как ще прикляка,като бай Дончо го хвана за врата.Всички видяха.Няма червен килим,няма приветсвени самолети във въздуха.Просто го хвана за врата и го вкара през вратата.Като пале.А Урсулите чакат в другата стая.Толкова е унизително.

    21:18 18.08.2025

  • 92 ТИР

    13 2 Отговор
    Така и няма да видим Зеленски в костюм....
    а толкова пари профука на колективните ...

    21:18 18.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Бъзиктар

    10 8 Отговор
    Яко са го подковали.Черен костюм и всяка втора дума-благодаря,благодаря....

    21:21 18.08.2025

  • 95 Българин

    12 11 Отговор
    Това президент ли е,има стойка на клоун/Зеленски/Много смешен и жалък

    Коментиран от #117

    21:22 18.08.2025

  • 96 Уса

    14 10 Отговор
    Най-големите европейски безделници и пропадляци с античовешки намерения се изсипаха в САЩ да молят за още война..Толкова ли нямаше нормални хора

    Коментиран от #102

    21:22 18.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Историята учи☝️

    9 11 Отговор
    ВСВ и войната във Виетнам показаха ясно какво трябва да се прави срещу агресора (фашистка Русия в случая )за да се постигне мир.

    Коментиран от #107

    21:26 18.08.2025

  • 100 Механик

    15 8 Отговор
    И кво?
    Прочетох статията и не разбрах точно какво се случило? Какви решения са взели на тая среща?
    п.п.
    Абе,ревахте, че Путин не го поканили на обяд?? А Урсулиците+Зели, поканиха ли ги на вечерен бал???
    п.п.п.
    А най-стахотното в тая статия е изречението "Той използва Доналд Тръмп за пощальон."

    Коментиран от #105

    21:26 18.08.2025

  • 101 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 2 Отговор

    До коментар #88 от "Публично":

    Дони го похвали за костюма Зеленски се смееше злобно но не посмя да каже нищо Сега ще го направят на пастет Гледам с интерес

    21:27 18.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Пост 98

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Механик":

    Ще разбереш.

    Коментиран от #109

    21:28 18.08.2025

  • 106 Хаха

    10 1 Отговор
    АНАТОЛИ НАЛИ ЗНАЕШ СОЛИДАРНО ОТГОВОРЕН, ГЛЕДАЙ КАК МАЖАТ СКИТЕ НА КОКАИНЧИК И УРСУЛИТЕ И И МИСЛИ ЗА ТВОЙТЕ СКИ
    ПРОДУЛФАВАЙ ДА ТРИЕШ И МАНИПУЛИРАШ

    Коментиран от #126

    21:29 18.08.2025

  • 107 Хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #99 от "Историята учи☝️":

    Теб на какво те научи?

    21:30 18.08.2025

  • 108 Иван

    11 3 Отговор
    Срещата ще приключи: Украйна няма да направи териториални отстъпки,войната ще Продължи,Тръмп спира всякаква помощ за Украйна.Европа купува еъоръжение за Украйна.Колко удобно е тоеа за корумпирания Зеленски.Дано Тръмп не отстъпи от това което се е разбрал с Путин.

    21:30 18.08.2025

  • 109 Механик

    15 2 Отговор

    До коментар #105 от "Пост 98":

    Ще разбера. Ти също.
    Аз ще се кефя, а ти пак ще питаш "Днес кой ден се пада от 3-дневната операция". И докато питаш, Зели ще виси на ченгел, а някой (вероятно Залужни) ще подписва капитулацията на наезалужная.

    Коментиран от #113, #125

    21:31 18.08.2025

  • 110 Ганчо

    8 1 Отговор
    САЩ нямат интерес да се прекрати войната. Имат интерес един от основните им съперници да се самоущожава в една братоубийствена, безсмислена война.

    Коментиран от #122

    21:32 18.08.2025

  • 111 Зелен папагал

    9 3 Отговор
    Каза чаооооо!!!

    Коментиран от #115

    21:33 18.08.2025

  • 112 стоян георгиев

    4 10 Отговор
    Срещата мина чудесно.тръмп в целия си блясък на луд клоун и зеленски като човека дето го манипулира.ще има американска подкрепа руски санкции и оръжие.честито на бг копейките дето чакаха друго...хахахахах

    21:34 18.08.2025

  • 113 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #109 от "Механик":

    Фес ти си с мозък на амеба какво може да разбереш?не забравяй да сваляш гащи като ходиш на тоалетна ,другото остави за тия дето можем да мислим.

    Коментиран от #118

    21:35 18.08.2025

  • 114 1488

    7 1 Отговор
    не ме занимавайте с наркомани

    21:36 18.08.2025

  • 115 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #111 от "Зелен папагал":

    То има точно таква песничка за зеленой попугай". И точно описва делегацията/ситуацията Урсулици+Зели.
    Та в нея се пее така:
    А-ах, крокодилы, бегемоты,
    А-ах, обезьяны, кашалоты,
    А-ах, и зеленый попугай!
    А-ах, и зеленый попугай!

    21:36 18.08.2025

  • 116 аz СВО Победа80

    4 8 Отговор
    Накратко:
    1.Путин се молеше на Тръмп поне за Донбас.
    2.Тръмп каза-не.Да си го вземе ако може.
    🤣🤣🤣

    21:37 18.08.2025

  • 117 Да-а-а-а

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Българин":

    ама е по-висок от Мелони.

    21:38 18.08.2025

  • 118 да попитам

    9 3 Отговор

    До коментар #113 от "стоян георгиев":

    Ти, Стоенчо, записали се доброволец в Украйна или ти воюваш срещу 10 евро дневно само на форумния фронт? Яко вече си се записал, кога тръгваш, за да дойда да те изпратя като за последно. Ако не си - какво чакаш? Украйна има нужда от всеки от вас. Вярно, че сте само двама-трима, ама пък сте ербап като за 1000, добра работа ще свършите на място, тук малко се излагате, меко казано.

    21:39 18.08.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Ти като

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    Си дежурен и на ”всяка манджа мррудия”, пишИ поне правилно!

    21:40 18.08.2025

  • 121 БОЗА

    7 3 Отговор
    Дубльорът на зеленясалия в Лондон вече е на стенбай...а сакенцето с големите външни джобове е трогателно...и наивно-тоя няма да види нищо повече на аванта-евро циркаджиите да му берат гайлето...опа-те па фалирали...има страшно готина снимка,как чакат седнали на столчета в коридора все едномчакат в поликлиника...да излезе алтавия от кабинета на доктора..... ;-)

    21:41 18.08.2025

  • 122 Ганчев

    3 9 Отговор

    До коментар #110 от "Ганчо":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    21:42 18.08.2025

  • 123 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Пълни глуписти, водили преговори и нищо!
    Ще се дават ли територии, ще се влиза ли в НАТО, ще има ли спиране на огъня и т.н. От цялата да Дания разбрах че Зеленска писала на Тръмповица и европейските лидери се прегръщали, докато Тръмп бил пощальон.

    21:42 18.08.2025

  • 124 Читател

    2 0 Отговор
    Е да де ама слушах по радиото част от разговора, your cantry is trouble,I now I t, your cantry is trouble,I now know

    Коментиран от #131

    21:45 18.08.2025

  • 125 Да де

    4 3 Отговор

    До коментар #109 от "Механик":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
    П.п.От Тутракан ли беше мамалигарче?

    21:47 18.08.2025

  • 126 МАФИЯ...ТУК

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Хаха":

    МАФИЯ ТАМ И ВСИЧКО ЗА СМЕТКА НА НАРОДА. ЩЕ СИ ДЕЛНАТ ОКРАИНА НАРКО КЛОУНА ЕВРЕЙСКИ ЩЕ СТАНЕ МИЛИАРДЕР А ЕUTU СЕ ЗДЪХВА В ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ. А ЗА ТОВА ТРИЕНЕ МОДУЛИРАНЕ НЕКВИ НАДПИСИ НЯМАТЕ ПРАВО ДА КОМЕНТИРАТЕ СЪМ ПРОТИВ. ЗНАЧИ ТЕ големите"" МОГАТ ДА СИ ПРВЯТ ВСЬО НИЕ НЕ. ПОНЕ 200 КОМЕНТА ИМАМ ИЗТРИТИ.

    21:47 18.08.2025

  • 127 Истината

    3 9 Отговор
    Пичовете ги канят в Белия дом и ги хранят. Престъпниците ходят в Аляска при моржовете, пускат им изтребители над главите за сплашване и даже коматче хляб за обяд не получават, а ги наритват като мръсни котета накрая.

    21:51 18.08.2025

  • 128 Степан Бандера

    4 7 Отговор
    Когато има избори пак Зеленски ще стане президент. Другият вариант е Залужни. Трети вариант няма.

    21:55 18.08.2025

  • 129 Излита Самолет Миг- 31 и в цяла Украйна

    9 3 Отговор
    Въздушна тревога??? Клоунските номера нямат край!! Можеше и още една Буча да Разиграят?

    21:55 18.08.2025

  • 130 Хи хи

    9 3 Отговор
    Вижте го малкия зеля бе, вижте колко е малък !!!! Тръмпи ако се обърне с гръб към него и п ръдне, ще отвее малкия зеля бе !

    Коментиран от #135

    21:59 18.08.2025

  • 131 Кво

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "Читател":

    cantry? Tаквоз нещо нЕма ни у ингилизкия, ни у американизирания му вариант. COUNTRY- та има навсякъде по света, ама туй кАнтри ”гоуЕмите” ще си го рсзпарчетисат...

    21:59 18.08.2025

  • 132 Хмм

    9 4 Отговор
    готов бил за избори, ама когато войната приключила, когато били създадени безопасни условия, че той никога няма да ги признае за безопасни, да им е честито на украинците, война безкрай, или поне 20 години като в Афганистан, само че там населението се увеличи три пъти, а в украйна вече е намаляло наполовина

    22:00 18.08.2025

  • 133 Зеленски се загрижил за сигурноста

    7 5 Отговор
    на Европа??? Клоунски номера!?

    Коментиран от #138

    22:02 18.08.2025

  • 134 Тръмп :

    3 2 Отговор
    При мен да 7 много,много влиятелни лидери!
    Без коментар.

    22:03 18.08.2025

  • 135 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #130 от "Хи хи":

    Няма токчетата като мойте.Ядец.

    22:11 18.08.2025

  • 136 гларуса

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    кутко заспала спри да пиеш морска вота ,изперкваш

    22:12 18.08.2025

  • 137 Моя х...й

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "НИЕ ДРУЖНО.":

    Ще те води

    22:13 18.08.2025

  • 138 нормално

    3 4 Отговор

    До коментар #133 от "Зеленски се загрижил за сигурноста":

    Зеленски и циганско колело ще направи, само и само да спаси кожата. Не му дреме нито за Украйна, нито за Европа, важното е да получи гаранции, че ще остане жив и милиардите му ще бъдат на негово разположение. Това му е сделката на Зеленски.

    22:13 18.08.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Верхоянск

    4 1 Отговор
    Рижият пудел продължава с клоунадата, глупост след тъпотия се леят от устата на това жалко дърто магаре Краснов.

    22:22 18.08.2025

  • 141 Готов е

    2 2 Отговор
    Да фалшифицира едни нови избори. С помощта от България.

    Коментиран от #144

    22:24 18.08.2025

  • 142 първата снимка

    0 1 Отговор
    казва всичко. Тръмп, с ужасно досадена физиономия, е хванал дребния за врата, както котката си хваща малките, за да ги пренася от тук до там. Ако си беше позволил да направи това с Путин, вече щяхме да имаме заличени от ядрена бомба Съединени американски щати. Но Тръмп е достатъчно умен, за да не си помисли такова нещо, още по-малко да го направи.

    22:28 18.08.2025

  • 143 Мразя до гроб Русия безплатно

    1 0 Отговор
    Рижият пудел продължава с клоунадата, глупост след тъпотия се леят от устата на това жалко дърто магаре Краснов.

    22:30 18.08.2025

  • 144 нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Готов е":

    Кой в света разбира по-добре от България как се фалшифицират избори?

    22:30 18.08.2025