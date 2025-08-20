Новини
Караджов: Частните оператори могат да направят железницата атрактивна

20 Август, 2025 12:10 642 15

  • гроздан караджов-
  • бдж-
  • железница

Целта на кабинета е да направи жп превозът гръбнак на обществения транспорт у нас

Караджов: Частните оператори могат да направят железницата атрактивна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кабинетът възложи на Министерството на транспорта и съобщенията да избере нови оператори железопътни превози. Това обяви на брифинг в Министерския съвет ресорният министър Гроздан Караджов.

„Целта на нашето правителство е да превърнем сектора в гръбнак на обществения транспорт в страната. От десетилетия той е недофинансиран и нереформиран. Срокът за реформата е до края на годината. Частните оператори имат шанс да направят нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна”, каза министърът.

Той увери, че „конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците”. Караджов подчерта, че до момента има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпления да стане реален оператор на този тип услуги.

„Ето защо в Плана за възстановяване и устойчивост сме записали ясно и точно, че при изготвяне на конкурсна недискриминационна процедура за възлагане на тези услуги ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира достъпът до базара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем. Разделили сме мрежата и влаковете в страната на три региона – един, условно наречен западен, който ще превозва и ще извършва 75% от дейността, един северен, който е 13,5% от дейността и един южен, който е 11,2% от дейността”, обясни транспортният министър.

Конкурсът ще бъде обявен идната седмица, а срокът за подаване на документи ще е три месеца. До 13 декември тази година трябва да бъде избрана оферта и да бъде сключен договор. Година по-късно ще започне реалната дейност на избрания кандидат. Срокът на договора ще е 12 години. Операторите ще имат достъп до подвижния състав, който държавата е закупила до 2009 г. Те ще могат да го ползват безплатно, като собствеността си остава винаги и единствено само на държавата в лицето на МТС. Целият подвижен състав, придобит преди 2009 година, си остава на БДЖ Пътнически превози.

„Трудовите правоотношения на работниците и служители се запазват. Запазва се и бройката, като всеки един от трите оператора впоследствие ще може да си провежда съответните мероприятия по преструктуриране и оптимизиране на дейността, свързани точно с това да се предостави по-високо качество и по-добро обслужване на превозваните пътници. От 1 януари 2028 година, съгласно този договор, се въвеждат много строги критерии по системата бонус-малус, което означава, че онзи, който не предоставя достатъчно качествени услуги, съответстващи на точните критерии, които сме заложили в договора, той ще бъде обявен с доста сериозна глоба. Там, където има много по-високо изпълнение на качеството на услугата, ще можем да даваме премии. Така ще стимулираме конкуренцията да даде тези ясно поставени цели за по-добро ниво на обслужване на пътници в железопътния транспорт”, обясни Караджов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така ще кажете

    14 0 Отговор
    след като я саботирате и взривявате години наред!

    12:14 20.08.2025

  • 2 Другият крадач

    14 1 Отговор
    Тази приватизация ще е голамо крадене. Ще подарят влаковете на наши хора. Не ще си имат частан монопол. Всичко ще е както преди, с изключение на цените. Тази освен да краде, нищо друго не може. Пълен тапигьоз.

    12:15 20.08.2025

  • 3 Сталин

    12 0 Отговор
    Ама то и сега ЖП системата е атрактивна ,всеки ден атракции ,запалени локомотиви, катастрофи,дерайлирали вагони,50° жеги в купетата ,ако искате да докарате още повече атракции по ЖП то - мерси

    12:16 20.08.2025

  • 4 СТОЯН МИХАЛЕВ

    4 0 Отговор
    маатиголплужекдаеба

    12:16 20.08.2025

  • 5 ДДДДД

    16 2 Отговор
    А защо държавата да не може да напрви железниците атрактивни Гроздане?! Държавата била лош стопанин... Лош е защото вие сте некадърни! И затова трябва де се махнете и да дайдат такива, които могат и знаят как да стане.

    12:19 20.08.2025

  • 6 пълен леш

    4 0 Отговор
    На тоз само името му е хубаво ,а всичко друго

    12:20 20.08.2025

  • 7 Защо

    11 1 Отговор
    Ми замирисва на далавера

    12:21 20.08.2025

  • 8 гроздане

    11 1 Отговор
    В бялата Западна Европа в момента тече процес на обратно ОДЪРЖАВЯВАНЕ на железници и ЖП инфраструктура.

    12:21 20.08.2025

  • 9 фактчекър

    4 1 Отговор
    При предаването на управлението от третото правителство на Бойко Борисов (около края на 2021 г.), държавният дълг на България е бил около 32,5 милиарда лева.

    Към 2025 година, при приемането на управлението от правителството на Росен Желязков, държавният дълг е нараснал и се очаква да достигне около 59,8 милиарда лева, или около 27,8% от БВП, според средносрочната бюджетна прогноза за 2025 г.

    Тази информация сочи значително увеличение на държавния дълг през периода, което е обяснимо с бюджетни дефицити и тегленето на нови заеми от Министерството на финансите.

    12:22 20.08.2025

  • 10 Глупости на таркалета, пак далавери

    10 1 Отговор
    Не искаме повече приватизиране.

    12:27 20.08.2025

  • 11 Прокурор

    11 0 Отговор
    Колкото "АТРАКТИВНИ" са частните оператори в "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" Всяка една катастрофа с техни композиции е "АТРАКЦИЯ" кеф ти с избухнал пропан-бутан, кеф ти със запалена нафта! МинистърЛЮ: Девизът на частника е : МИНИМУМ ИНВЕСТИЦИИ - МАКСИМУМ ПЕЧАЛБА! А ти ще купуваш нови композиции и ще ги харизваш на "ОНЯ" частник дето държи монопола на междуградските автобуси и съсипа БДЖ-то!

    12:30 20.08.2025

  • 12 Приватизация

    6 1 Отговор
    Под масата.

    12:36 20.08.2025

  • 13 Некои си

    8 0 Отговор
    Ами то повечето товарни и сега са частни затова ли има такива атракции

    12:38 20.08.2025

  • 14 Гражданка

    1 1 Отговор
    Успех! Един прагматичен проект. В Европа е удоволствие да пътуваш с влак. В Чехия действат 3 оператора, цените са достъпни, вагоните са чисти, покрива се цялата страна. С Regiojet или CD (държавен) ще стигнете за 6 часа до Будапеща за около 30€>

    12:54 20.08.2025

  • 15 Крадец

    1 0 Отговор
    Държавата купува нови влакове и ги дава на участника. Най-печелившите направления също

    13:49 20.08.2025

