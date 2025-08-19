Колко струва поддръжката на употребявано BMW: Официален сервиз иска над 1000 евро за смяна на масло и филтри

Планираната поддръжка на някои луксозни и спортни автомобили може да бъде наистина скъпа, но един собственик на BMW M3 от 2021 година. разкрива, че понякога дилърите надхвърлят всякакви разумни граници. Историята, публикувана от потребител с никнейм Khalnayak в Reddit, предизвика вълна от коментари и повдигна въпроса за ценообразуването в официалните сервизи.
Според информацията от Carscoops, дилър на BMW е издал на собственика сметка от 1200 долара (1 028 евро) за рутинни услуги. Включените дейности са били смяна на двигателно масло, смяна на филтъра на купето и стандартна диагностика. Най-скъпата услуга, смяната на маслото, е оценена на 399,95 долара. Като се има предвид, че за модела M3 са необходими 7,4 литра масло 0W-30, което струва между 150 и 200 долара в САЩ, това е впечатляващо висока цена.
Необяснимо високи разходи
Още по-смущаваща е цената от 340 долара за смяна на филтъра за купето. Оказва се, че този филтър, произведен от Valeo, струва едва 40 долара и е идентичен с този, който се използва в стандартната 3 Серия. Достъпът до него не е труден, което прави цената за труд изключително висока.
Други две позиции в сметката също предизвикват въпроси:
"Стандартна проверка" за 180 долара, която представлява обикновено сканиране на електронния блок за управление (ECU) през OBDII порта.
"Проверка на превозното средство" за 279,95 долара, която уж включва цялостен преглед на автомобила и неговите основни компоненти.
Собственикът на въпросното BMW споделя, че е отказал да плати и се е насочил към друг сервиз. Този случай е ясен пример за това как някои дилъри могат да злоупотребяват с положението си, начислявайки неразумни цени за рутинни услуги.
Той повдига и въпроса за алтернативите пред собствениците на употребявани BMW-та, които искат да избегнат подобни разходи, без да компрометират качеството на поддръжката.
1 ...
Коментиран от #3
15:32 19.08.2025
2 Варна 3
15:33 19.08.2025
3 Така е
До коментар #1 от "...":Пръснал си 70 000 евро за колата, пък няма да дадеш по 1000 за поддръжка. Все едно да вземеш кола за 7 000 евро и да не отделиш 100.
Коментиран от #9
15:34 19.08.2025
4 Прекалено късо име
15:43 19.08.2025
5 Моята сметка
Филтри и дифтунга от партньорска фирма - 25 лева.
Услуга от сервиза - 24 лева.
Няма 120 лева.
Коментиран от #11
15:47 19.08.2025
6 еххххх
15:49 19.08.2025
7 таксиджия 🚖
15:49 19.08.2025
8 7685
15:55 19.08.2025
9 Не е така
До коментар #3 от "Така е":Не всички са като тебе, да се съгласиш да ти сменят батерията в официален сервиз на Тесла и да им платиш 20 000 евро, защото при посещение са ти казали че батерията не е наред и трябва да им оставиш старата като подарък, при положение че всички знаят че батерия за Тесла модел 3 струва 12 000 долара с включен труд за смяната.
И това за автомобил, който на вторичния пазар струва 15 000 евро.
Като IT специалист получаваш по 5000 евро и си готов да дадеш четиримесечната си заплата на всеки, който ти я поиска като подарък, ама защо мислиш, че всички трябва да разсъждават като тебе? Някои хора си ценим времето и труда и не сме съгласни да плащаме повече за същото.
Коментиран от #12
15:59 19.08.2025
10 ООрана държава
16:19 19.08.2025
11 Герп боклуци
До коментар #5 от "Моята сметка":Това за жигулката ли?
16:20 19.08.2025
12 Така е
До коментар #9 от "Не е така":1.5% от стойността на колата за поддръжка. 1.5%. Явно не караш кола а си с градския транспорт.
Коментиран от #13
16:21 19.08.2025
13 За тебе говоря
До коментар #12 от "Така е":Не беше ли ти който беше дал 20 хиляди евро за смяна на батерия на Тесла модел 3 която струва 15 000, като беше оставил за подарък старата батерия за която са ти казали майсторите, че не става за ремонт?
Защо смяташ че всеки трябва задължително да прави каквото му каже майстора? То и тебе са те одрали само четири месеца работа от 12 възможни. Което е само 33% от годишното ти възнаграждение с което си се разделил за благото на автомобила, да се свети името на майсторите, Амин.
А после казваш, че в автомобила бил проблема и си се прекарал?
Коментиран от #14, #15
16:33 19.08.2025
15 Така е
До коментар #13 от "За тебе говоря":1.5% от стойността на колата за поддръжка. 1.5%. Явно не караш кола а си с градския транспорт.
16:51 19.08.2025