Колко струва поддръжката на употребявано BMW: Официален сервиз иска над 1000 евро за смяна на масло и филтри

Планираната поддръжка на някои луксозни и спортни автомобили може да бъде наистина скъпа, но един собственик на BMW M3 от 2021 година. разкрива, че понякога дилърите надхвърлят всякакви разумни граници. Историята, публикувана от потребител с никнейм Khalnayak в Reddit, предизвика вълна от коментари и повдигна въпроса за ценообразуването в официалните сервизи.

Според информацията от Carscoops, дилър на BMW е издал на собственика сметка от 1200 долара (1 028 евро) за рутинни услуги. Включените дейности са били смяна на двигателно масло, смяна на филтъра на купето и стандартна диагностика. Най-скъпата услуга, смяната на маслото, е оценена на 399,95 долара. Като се има предвид, че за модела M3 са необходими 7,4 литра масло 0W-30, което струва между 150 и 200 долара в САЩ, това е впечатляващо висока цена.

Необяснимо високи разходи

Още по-смущаваща е цената от 340 долара за смяна на филтъра за купето. Оказва се, че този филтър, произведен от Valeo, струва едва 40 долара и е идентичен с този, който се използва в стандартната 3 Серия. Достъпът до него не е труден, което прави цената за труд изключително висока.

Други две позиции в сметката също предизвикват въпроси:

"Стандартна проверка" за 180 долара, която представлява обикновено сканиране на електронния блок за управление (ECU) през OBDII порта.

"Проверка на превозното средство" за 279,95 долара, която уж включва цялостен преглед на автомобила и неговите основни компоненти.

Собственикът на въпросното BMW споделя, че е отказал да плати и се е насочил към друг сервиз. Този случай е ясен пример за това как някои дилъри могат да злоупотребяват с положението си, начислявайки неразумни цени за рутинни услуги.

Той повдига и въпроса за алтернативите пред собствениците на употребявани BMW-та, които искат да избегнат подобни разходи, без да компрометират качеството на поддръжката.