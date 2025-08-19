Новини
Колко струва поддръжката на употребявано BMW: Официален сервиз иска над 1000 евро за смяна на масло и филтри

19 Август, 2025 15:30 3 179 15

Става дума за модел М3 от 2021 година

Радослав Славчев

Планираната поддръжка на някои луксозни и спортни автомобили може да бъде наистина скъпа, но един собственик на BMW M3 от 2021 година. разкрива, че понякога дилърите надхвърлят всякакви разумни граници. Историята, публикувана от потребител с никнейм Khalnayak в Reddit, предизвика вълна от коментари и повдигна въпроса за ценообразуването в официалните сервизи.

Според информацията от Carscoops, дилър на BMW е издал на собственика сметка от 1200 долара (1 028 евро) за рутинни услуги. Включените дейности са били смяна на двигателно масло, смяна на филтъра на купето и стандартна диагностика. Най-скъпата услуга, смяната на маслото, е оценена на 399,95 долара. Като се има предвид, че за модела M3 са необходими 7,4 литра масло 0W-30, което струва между 150 и 200 долара в САЩ, това е впечатляващо висока цена.

Необяснимо високи разходи

Още по-смущаваща е цената от 340 долара за смяна на филтъра за купето. Оказва се, че този филтър, произведен от Valeo, струва едва 40 долара и е идентичен с този, който се използва в стандартната 3 Серия. Достъпът до него не е труден, което прави цената за труд изключително висока.

Други две позиции в сметката също предизвикват въпроси:
"Стандартна проверка" за 180 долара, която представлява обикновено сканиране на електронния блок за управление (ECU) през OBDII порта.

"Проверка на превозното средство" за 279,95 долара, която уж включва цялостен преглед на автомобила и неговите основни компоненти.

Собственикът на въпросното BMW споделя, че е отказал да плати и се е насочил към друг сервиз. Този случай е ясен пример за това как някои дилъри могат да злоупотребяват с положението си, начислявайки неразумни цени за рутинни услуги.

Той повдига и въпроса за алтернативите пред собствениците на употребявани BMW-та, които искат да избегнат подобни разходи, без да компрометират качеството на поддръжката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    13 2 Отговор
    Имаш крава - Пиеш мляко.

    Коментиран от #3

    15:32 19.08.2025

  • 2 Варна 3

    5 2 Отговор
    Храна имаш - имаш енергия

    15:33 19.08.2025

  • 3 Така е

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "...":

    Пръснал си 70 000 евро за колата, пък няма да дадеш по 1000 за поддръжка. Все едно да вземеш кола за 7 000 евро и да не отделиш 100.

    Коментиран от #9

    15:34 19.08.2025

  • 4 Прекалено късо име

    10 1 Отговор
    Няма значение , бмв ли е ,не е ли .... В официалния сервиз цените са брутални ! Имал съм шкода ...ами за смяна на масло искаха бъбрек ....

    15:43 19.08.2025

  • 5 Моята сметка

    2 4 Отговор
    Масло от вносителя - 70 лева.
    Филтри и дифтунга от партньорска фирма - 25 лева.
    Услуга от сервиза - 24 лева.
    Няма 120 лева.

    Коментиран от #11

    15:47 19.08.2025

  • 6 еххххх

    7 1 Отговор
    Кое е най-доброто БМВ-ПРОДАДЕНОТО !

    15:49 19.08.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор
    Вече няма значение, БМВ си направиха сепуку със неуе класе! Грозни електрически буклуци и хибриди. Няма вече БМВ. Вижте какво направиха със новата М5 - 2500кг варел, по-бавно от предишната.

    15:49 19.08.2025

  • 8 7685

    2 0 Отговор
    Не знам дали колата е в гаранция или не. Ако поддръжката при дилъра е условие по гаранцията (или друго - застраховка) има място за разсъждение за нелоялна търговска практика. Ако е извън гаранция и човекът не е длъжен да ходи при тях, пазарът е достатъчно конкурентен. Тогава никой не го кара да ходи при тях, когато не им харесва цените. Ако не може да си позволи цените, да се ориентира към нещо по-икономично. Аз нямам пари да поддържам BMW и затова не карам BMW, макар че на някои мосели и дизайна, и i6-двигателите ми харесват. Които има пачка да кара, а останалите моля сменете класа, защото не се диша около вас и създаване опасност за останалите шофьори с полуразпадналите се кошници.

    15:55 19.08.2025

  • 9 Не е така

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Не всички са като тебе, да се съгласиш да ти сменят батерията в официален сервиз на Тесла и да им платиш 20 000 евро, защото при посещение са ти казали че батерията не е наред и трябва да им оставиш старата като подарък, при положение че всички знаят че батерия за Тесла модел 3 струва 12 000 долара с включен труд за смяната.



    И това за автомобил, който на вторичния пазар струва 15 000 евро.

    Като IT специалист получаваш по 5000 евро и си готов да дадеш четиримесечната си заплата на всеки, който ти я поиска като подарък, ама защо мислиш, че всички трябва да разсъждават като тебе? Някои хора си ценим времето и труда и не сме съгласни да плащаме повече за същото.

    Коментиран от #12

    15:59 19.08.2025

  • 10 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Ауе нали сте гъзари, карате еМ-ки, стрелкате се по светофарите, кифлетата ви заглеждат па сте седнали да ревете за едно масло че ви скъпо

    16:19 19.08.2025

  • 11 Герп боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Моята сметка":

    Това за жигулката ли?

    16:20 19.08.2025

  • 12 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не е така":

    1.5% от стойността на колата за поддръжка. 1.5%. Явно не караш кола а си с градския транспорт.

    Коментиран от #13

    16:21 19.08.2025

  • 13 За тебе говоря

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Не беше ли ти който беше дал 20 хиляди евро за смяна на батерия на Тесла модел 3 която струва 15 000, като беше оставил за подарък старата батерия за която са ти казали майсторите, че не става за ремонт?


    Защо смяташ че всеки трябва задължително да прави каквото му каже майстора? То и тебе са те одрали само четири месеца работа от 12 възможни. Което е само 33% от годишното ти възнаграждение с което си се разделил за благото на автомобила, да се свети името на майсторите, Амин.

    А после казваш, че в автомобила бил проблема и си се прекарал?

    Коментиран от #14, #15

    16:33 19.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "За тебе говоря":

    1.5% от стойността на колата за поддръжка. 1.5%. Явно не караш кола а си с градския транспорт.

    16:51 19.08.2025