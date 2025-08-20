Най-красивата футболистка напомни за блестящото си тяло

Една от най-популярните футболистки в света Алиша Леман отново привлече вниманието в социалните мрежи. Швейцарската националка сподели кадри от своята почивка край морето, където демонстрира впечатляваща форма.

На снимките 26-годишната звезда позира в лятна визия, показвайки своето блестящо тяло и излъчвайки самочувствие и стил. Публикациите ѝ моментално събраха хиляди харесвания и коментари, като феновете я обсипаха с комплименти.

Леман, която освен с футболните си качества е известна и като една от най-следваните спортистки в Instagram, умело съчетава спортната си кариера с изяви в медийното пространство.