Най-красивата футболистка напомни за блестящото си тяло

20 Август, 2025 10:59 981 2

На снимките 26-годишната звезда позира в лятна визия

Най-красивата футболистка напомни за блестящото си тяло - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от най-популярните футболистки в света Алиша Леман отново привлече вниманието в социалните мрежи. Швейцарската националка сподели кадри от своята почивка край морето, където демонстрира впечатляваща форма.

На снимките 26-годишната звезда позира в лятна визия, показвайки своето блестящо тяло и излъчвайки самочувствие и стил. Публикациите ѝ моментално събраха хиляди харесвания и коментари, като феновете я обсипаха с комплименти.

Леман, която освен с футболните си качества е известна и като една от най-следваните спортистки в Instagram, умело съчетава спортната си кариера с изяви в медийното пространство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гретиния

    2 1 Отговор
    Грета се оплака че тази си падала по жени и я приклещвала няколко пъти по кьошетата ! Ама е смотана защото после аз трябваше да довършвам Гретините оргазми !

    11:04 20.08.2025

  • 2 Не знам

    5 0 Отговор
    какви снимки е публикувала Алиша, но на сайта на Факти аз снимка не виждам!
    Който иска- да влиза в Инстаграм и т.н.

    11:11 20.08.2025

