Най-красивата футболистка напомни за блестящото си тяло

Една от най-популярните футболистки в света Алиша Леман отново привлече вниманието в социалните мрежи. Швейцарската националка сподели кадри от своята почивка край морето, където демонстрира впечатляваща форма.
На снимките 26-годишната звезда позира в лятна визия, показвайки своето блестящо тяло и излъчвайки самочувствие и стил. Публикациите ѝ моментално събраха хиляди харесвания и коментари, като феновете я обсипаха с комплименти.
Леман, която освен с футболните си качества е известна и като една от най-следваните спортистки в Instagram, умело съчетава спортната си кариера с изяви в медийното пространство.
Оценка 3 от 2 гласа.
1 Гретиния
11:04 20.08.2025
2 Не знам
Който иска- да влиза в Инстаграм и т.н.
11:11 20.08.2025