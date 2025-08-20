Новини
Моделът на Victoria's Secret Барбара Палвин е претърпяла операция

Моделът на Victoria's Secret Барбара Палвин е претърпяла операция

20 Август, 2025 12:13

Палвин е била диагностицирана с ендометриоза

Моделът на Victoria's Secret Барбара Палвин е претърпяла операция - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Унгарският топ модел Барбара Палвин разкри причината, поради която за няколко месеца е отсъствала от публичното пространство, пише dir.bg.

В откровена публикация 30-годишната съпруга на актьора Дилън Спраус сподели, че е претърпяла операция след години борба с изключително болезнен и изтощителен менструален цикъл, за който лекарите смятали, че е вследствие на ендометриоза.

"Изчезнах от светлините на прожекторите, защото от години страдах от силни болки всеки месец - безсънни нощи, припадъци... В крайна сметка преминах през множество прегледи и реших да се подложа на операция. Възстановяването ми отне три месеца", написа Палвин.


Днес тя споделя, че цикълът ѝ е по-малко болезнен и подчертава важността на ранната диагностика: "Ако подозирате, че може да имате ендометриоза, не отлагайте. Навременното лечение е решаващо за предотвратяване на усложнения."

С откровения си разказ моделът, познат от подиумите на Victoria's Secret и Armani, се присъединява към нарастващия брой известни личности, които говорят открито за ендометриозата - заболяване, засягащо една на десет жени в репродуктивна възраст. Под публикацията ѝ много колежки също споделиха, че са преминали през подобни изпитания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    А " главният редактор" как е ?

    12:15 20.08.2025

  • 2 Шерито

    4 0 Отговор
    Милата, много добре я разбирам. Повечето мъже нямат никаква представя как се чувстват жените веднъж в месеца. И проблема е, че при някой цикъла е много болезнен, а при други не. Биология! Но всички сме хора и е добре да се проявява разбиране от страна на шефове, колеги и съпрузи. Включително възможност за работа от вкъщи 1-2 дни.

    12:27 20.08.2025

  • 3 Мъж

    0 1 Отговор
    Много ме е срам от тъпотията на някои от нас , но на глупаците никои не може да помогне ! Когато някой сам не се уважава , такива жени му се виждат екстра !

    Коментиран от #4

    12:41 20.08.2025

  • 4 Мъж

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж":

    Леле...... извинете , грешка ! Това беше за Мария и "мъжо и" !

    12:54 20.08.2025