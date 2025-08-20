Унгарският топ модел Барбара Палвин разкри причината, поради която за няколко месеца е отсъствала от публичното пространство, пише dir.bg.

В откровена публикация 30-годишната съпруга на актьора Дилън Спраус сподели, че е претърпяла операция след години борба с изключително болезнен и изтощителен менструален цикъл, за който лекарите смятали, че е вследствие на ендометриоза.

"Изчезнах от светлините на прожекторите, защото от години страдах от силни болки всеки месец - безсънни нощи, припадъци... В крайна сметка преминах през множество прегледи и реших да се подложа на операция. Възстановяването ми отне три месеца", написа Палвин.

Днес тя споделя, че цикълът ѝ е по-малко болезнен и подчертава важността на ранната диагностика: "Ако подозирате, че може да имате ендометриоза, не отлагайте. Навременното лечение е решаващо за предотвратяване на усложнения."

С откровения си разказ моделът, познат от подиумите на Victoria's Secret и Armani, се присъединява към нарастващия брой известни личности, които говорят открито за ендометриозата - заболяване, засягащо една на десет жени в репродуктивна възраст. Под публикацията ѝ много колежки също споделиха, че са преминали през подобни изпитания.