Борислав Сандов: Река Дунав е ключът към решаване на водната криза

Водната криза в страната ще продължи да се задълбочава, като пикът се очаква през октомври, когато близо 10% от българите може да се окажат на воден режим. Тази тревожна прогноза направи бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в ефира на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

"България е бедна на водни ресурси," заяви категорично Сандов. Той коментира, че настоящата тежка ситуация в Плевен е била предвидима и е предупреждавал за нея многократно, но не са били взети адекватни мерки навреме. Според него управлението на водите е разпръснато между различни ведомства, което затруднява ефективните решения.

Бившият министър разкритикува свикването на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда, определяйки го като популизъм. "Топката е в полето на изпълнителната власт, а не на Народното събрание," коментира той и допълни, че правилната комисия за този проблем е тази по регионално развитие.

Сандов определи сондажите, които се правят в момента в Плевен, като "палиативни мерки", които няма да решат проблема в дългосрочен план. "Самите работници и експерти, които са на терен и правят тези сондажи, казват, че количеството вода, което може да бъде извадено от тези подпочвени нива, са недостатъчни," подчерта той.

Според Борислав Сандов идеята за изграждане на язовир "Черни Осъм" е нереализуема и популистка, тъй като построяването му би отнело повече от десетилетие. Вместо това той посочи, че страната трябва да се насочи към по-ефективно използване на съществуващите ресурси, включително прекатегоризиране на язовири, които в момента не се използват за питейни нужди.

"Трябва да споменем и река Дунав, защото тя осигурява 82% от водите на България. Ако ние извадим река Дунав, не просто се превръщаме в най-бедната държава на водни ресурси, но и ще имаме много малко вода," алармира Сандов. Той даде пример с област Разград, която преди години е решила проблема с водоснабдяването си именно чрез използване на води от реката.

В краткосрочен план бившият екоминистър настоява за спешни мерки срещу огромните течове по ВиК мрежата, като подчерта, че загубите се покриват от потребителите. Той смята, че настоящото правителство не е поставило водната криза като приоритет и действа "пожарникарски" – едва след като проблемите възникнат.