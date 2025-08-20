Новини
България »
Борислав Сандов: Река Дунав е ключът към решаване на водната криза

20 Август, 2025 12:18 1 242 21

Бившият министър разкритикува свикването на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда, определяйки го като популизъм

Борислав Сандов: Река Дунав е ключът към решаване на водната криза - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Водната криза в страната ще продължи да се задълбочава, като пикът се очаква през октомври, когато близо 10% от българите може да се окажат на воден режим. Тази тревожна прогноза направи бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в ефира на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

"България е бедна на водни ресурси," заяви категорично Сандов. Той коментира, че настоящата тежка ситуация в Плевен е била предвидима и е предупреждавал за нея многократно, но не са били взети адекватни мерки навреме. Според него управлението на водите е разпръснато между различни ведомства, което затруднява ефективните решения.

Бившият министър разкритикува свикването на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда, определяйки го като популизъм. "Топката е в полето на изпълнителната власт, а не на Народното събрание," коментира той и допълни, че правилната комисия за този проблем е тази по регионално развитие.

Сандов определи сондажите, които се правят в момента в Плевен, като "палиативни мерки", които няма да решат проблема в дългосрочен план. "Самите работници и експерти, които са на терен и правят тези сондажи, казват, че количеството вода, което може да бъде извадено от тези подпочвени нива, са недостатъчни," подчерта той.

Според Борислав Сандов идеята за изграждане на язовир "Черни Осъм" е нереализуема и популистка, тъй като построяването му би отнело повече от десетилетие. Вместо това той посочи, че страната трябва да се насочи към по-ефективно използване на съществуващите ресурси, включително прекатегоризиране на язовири, които в момента не се използват за питейни нужди.

"Трябва да споменем и река Дунав, защото тя осигурява 82% от водите на България. Ако ние извадим река Дунав, не просто се превръщаме в най-бедната държава на водни ресурси, но и ще имаме много малко вода," алармира Сандов. Той даде пример с област Разград, която преди години е решила проблема с водоснабдяването си именно чрез използване на води от реката.

В краткосрочен план бившият екоминистър настоява за спешни мерки срещу огромните течове по ВиК мрежата, като подчерта, че загубите се покриват от потребителите. Той смята, че настоящото правителство не е поставило водната криза като приоритет и действа "пожарникарски" – едва след като проблемите възникнат.


България
  • 1 Шоп

    32 1 Отговор
    Спиране на ВЕЦ-овете е решението а не лобирането на зелената мафия

    12:21 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обективен

    26 1 Отговор
    През 2018 г ГРАБ раздаде 500 мил.за ремонт на язовири ,и парите потънаха в шкафовете.

    12:24 20.08.2025

  • 4 хаха

    12 0 Отговор
    Гении! Сетила са Мара да се побара ... Нищо че още камунисите работеха по въпроса. Напояване...помпи... водоснабдителната система "Дунав"...

    „Випом“ АД (съкращение от видински помпи), срещано и като „ВИПОМ“, е машиностроителна компания във Видин за производство главно на водни помпи.

    ...български водни помпи които са били използвани и в израел навремето...

    Коментиран от #13

    12:25 20.08.2025

  • 5 Слава на Евроатлантическа България

    19 7 Отговор
    Напускане на ЕС е ключът към решаване на водната криза. Още не сте го разбрали.
    Недопустимо е да теглиш заеми за оръжието на трета страна, с която нямаме никакъв съюз, а собствената ти страна да е на воден режим и гори.

    12:26 20.08.2025

  • 6 инженер

    17 1 Отговор
    Река Вит пресъхна защото всичко разораха и пробиха за газовите тръби.

    Коментиран от #7

    12:26 20.08.2025

  • 7 Тези са алчни

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "инженер":

    Смятай ако решат и шистов газ да вадят, каква пустиня ще е!

    12:29 20.08.2025

  • 8 оня с коня

    7 2 Отговор
    Още в момента когато излезе Статия за Безводието в Плевен написах че НЕМЕДЛЕНО следва да се прокопае една "ВАДА" от Данав до града,но някакъв ми се изрепчи с думите:"А ти ще пиеш ли Дунавска вода"?Ами да стои мръсен и жаден мързеливеца му с мързеливец...Жалко за животните в Региона,щото и те пият вода,но Хората са с приоритет!

    Коментиран от #12

    12:34 20.08.2025

  • 9 Живеещ до Дунав

    6 0 Отговор
    Водата в Дунав е толкова отровена , че никой не влиза дори да се намокри.В добавка Дунав е в проце с на пресъхване (корабоплаването е спряно поради ниско ниво)

    Коментиран от #17

    12:53 20.08.2025

  • 10 Хаха

    9 0 Отговор
    От Черно море бе Сандов, от там ще взимаме за пиене. Как не се е сетил такъв виден еколког като теб

    Коментиран от #16

    12:57 20.08.2025

  • 11 Ха ха ха

    9 0 Отговор
    Няма да коментирам изверженията на поредния зелен хидролог и енергетик без един работен ден. Само ще кажа че всяка зеленатвар трябва да получава редовно поне по сто тояги публично по голия си задник.

    13:04 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да е ясно

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    "Правителствата на България и Израел са одобрили „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което е обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.

    Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев."

    Коментиран от #19

    13:08 20.08.2025

  • 14 1944

    6 0 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ БЕШЕ ПЕНЧО КУБАДЪНСКИ ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА ДА ПОСТРОИ СИСТЕМА ДУНАВ ЧЕ СЕГА И В РАЗГРАД НЯМАШЕ ДА ИМА ВОДА КЛАДЕНЦИТЕ СА В БАБОВО

    13:12 20.08.2025

  • 15 макето

    8 0 Отговор
    Ако не беше тази отвратителна личност магистрала "Струма" да е готова отдавна.Не е ясно защо му се дава трибуна.Той е провален политик защитаващ чужди интереси.

    13:17 20.08.2025

  • 16 Груьо

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Сандоф е пълен зелен глупак!

    13:17 20.08.2025

  • 17 Айде бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Живеещ до Дунав":

    Спирането на корабоплаването при ниски води е практика още от самото начало и при първите кораби по Дунав, а не от вчера. Когато е нямало още кораби даже лодките през зимата са спирали при замръзване на Дунава. А за да пресъхне Дунав трябва да пресъхнат Рейн и Майн, с които е свързана чрез изкуствени плавателни канали. Това са трите най големи реки в Европа и ако те пресъхнат означава, че всички по малки които ги захранват отдавна трябва да са пресъхнали. За каква вода не само в България, а и в цяла Европа говорим тогава?

    13:23 20.08.2025

  • 18 Нефелници

    3 0 Отговор
    Още по времето на Червенков бяха построени десетки големи и стотици малки язовири. От Видин до Силистра - напоителни системи. Както каза Иван Славков тия плаше.утарници и зелени талибани даже са нефелни да ги пребоядисат/подържат.

    13:27 20.08.2025

  • 19 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да е ясно":

    А с Патагония кога ще сключим „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, те имат повече води от Израел?

    13:27 20.08.2025

  • 20 Тапан ари

    1 0 Отговор
    В Нидерландия има министър на водите. Вярно, че там 1/3 от държавата е нидер ланд. Вярно е и, че в БГ това министерство веднага би се пре-прекорумпирало. Но все пак. Да направим Министерство на Водите отделно от околната среда.

    13:37 20.08.2025

  • 21 Шаран

    0 0 Отговор
    Потопете го този льольо за два часа в Дунав да обере фекалиите

    13:55 20.08.2025

Новини по градове:
