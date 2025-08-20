Борислав Сандов: Река Дунав е ключът към решаване на водната криза

Водната криза в страната ще продължи да се задълбочава, като пикът се очаква през октомври, когато близо 10% от българите може да се окажат на воден режим. Тази тревожна прогноза направи бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в ефира на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.
"България е бедна на водни ресурси," заяви категорично Сандов. Той коментира, че настоящата тежка ситуация в Плевен е била предвидима и е предупреждавал за нея многократно, но не са били взети адекватни мерки навреме. Според него управлението на водите е разпръснато между различни ведомства, което затруднява ефективните решения.
Бившият министър разкритикува свикването на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда, определяйки го като популизъм. "Топката е в полето на изпълнителната власт, а не на Народното събрание," коментира той и допълни, че правилната комисия за този проблем е тази по регионално развитие.
Сандов определи сондажите, които се правят в момента в Плевен, като "палиативни мерки", които няма да решат проблема в дългосрочен план. "Самите работници и експерти, които са на терен и правят тези сондажи, казват, че количеството вода, което може да бъде извадено от тези подпочвени нива, са недостатъчни," подчерта той.
Според Борислав Сандов идеята за изграждане на язовир "Черни Осъм" е нереализуема и популистка, тъй като построяването му би отнело повече от десетилетие. Вместо това той посочи, че страната трябва да се насочи към по-ефективно използване на съществуващите ресурси, включително прекатегоризиране на язовири, които в момента не се използват за питейни нужди.
"Трябва да споменем и река Дунав, защото тя осигурява 82% от водите на България. Ако ние извадим река Дунав, не просто се превръщаме в най-бедната държава на водни ресурси, но и ще имаме много малко вода," алармира Сандов. Той даде пример с област Разград, която преди години е решила проблема с водоснабдяването си именно чрез използване на води от реката.
В краткосрочен план бившият екоминистър настоява за спешни мерки срещу огромните течове по ВиК мрежата, като подчерта, че загубите се покриват от потребителите. Той смята, че настоящото правителство не е поставило водната криза като приоритет и действа "пожарникарски" – едва след като проблемите възникнат.
1 Шоп
12:21 20.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Обективен
12:24 20.08.2025
4 хаха
„Випом“ АД (съкращение от видински помпи), срещано и като „ВИПОМ“, е машиностроителна компания във Видин за производство главно на водни помпи.
...български водни помпи които са били използвани и в израел навремето...
Коментиран от #13
12:25 20.08.2025
5 Слава на Евроатлантическа България
Недопустимо е да теглиш заеми за оръжието на трета страна, с която нямаме никакъв съюз, а собствената ти страна да е на воден режим и гори.
12:26 20.08.2025
6 инженер
Коментиран от #7
12:26 20.08.2025
7 Тези са алчни
До коментар #6 от "инженер":Смятай ако решат и шистов газ да вадят, каква пустиня ще е!
12:29 20.08.2025
8 оня с коня
Коментиран от #12
12:34 20.08.2025
9 Живеещ до Дунав
Коментиран от #17
12:53 20.08.2025
10 Хаха
Коментиран от #16
12:57 20.08.2025
11 Ха ха ха
13:04 20.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да е ясно
До коментар #4 от "хаха":"Правителствата на България и Израел са одобрили „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което е обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.
Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев."
Коментиран от #19
13:08 20.08.2025
14 1944
13:12 20.08.2025
15 макето
13:17 20.08.2025
16 Груьо
До коментар #10 от "Хаха":Сандоф е пълен зелен глупак!
13:17 20.08.2025
17 Айде бе,
До коментар #9 от "Живеещ до Дунав":Спирането на корабоплаването при ниски води е практика още от самото начало и при първите кораби по Дунав, а не от вчера. Когато е нямало още кораби даже лодките през зимата са спирали при замръзване на Дунава. А за да пресъхне Дунав трябва да пресъхнат Рейн и Майн, с които е свързана чрез изкуствени плавателни канали. Това са трите най големи реки в Европа и ако те пресъхнат означава, че всички по малки които ги захранват отдавна трябва да са пресъхнали. За каква вода не само в България, а и в цяла Европа говорим тогава?
13:23 20.08.2025
18 Нефелници
13:27 20.08.2025
19 ха, ха, ха...
До коментар #13 от "Да е ясно":А с Патагония кога ще сключим „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, те имат повече води от Израел?
13:27 20.08.2025
20 Тапан ари
13:37 20.08.2025
21 Шаран
13:55 20.08.2025