Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания

Тежки пожари в Испания са причинили щети на селското стопанство, които вече се оценяват на около 600 млн. EUR, съобщава вестник El Periódicoс позоваване на данни на испанската земеделска асоциация COAG, която предупреждава, че предварителните оценки може да са подценени.

„Първоначалната оценка, която е все още предварителна, може да бъде около 600 млн. EUR, въпреки че, разбира се, тези цифри ще бъдат по-високи“, цитира изданието представителя на организацията Хавиер Фатас.

Според фермерите, пчеларите са понесли най-големи загуби - пожарът е унищожил най-малко 10 000 кошера, които ще бъдат много трудни за възстановяване през идните години. Не по-малко тежки последици очакват и животновъдството. „Хиляди хектари пасища са изчезнали, което означава, че добитъкът ще се нуждае от допълнителна храна през следващите месеци, докато земята се възстанови“, каза Фатас.

Ситуацията с горските пожари в Испания стана особено изострена миналата седмица, когато бяха регистрирани няколко големи пожара едновременно. Общо от началото на август над 115 000 хектара земя са изгорели в резултат на поредица от пожари в различни региони на кралството.