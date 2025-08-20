Новини
Бизнес »
Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания

Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания

20 Август, 2025 12:21 461 0

  • селско стопанство-
  • пожари-
  • испания-
  • поражения-
  • пчелари-
  • фермери-
  • щети

До момента те възлизат на 600 милиона евро, като най-големите загуби са за пчеларите

Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тежки пожари в Испания са причинили щети на селското стопанство, които вече се оценяват на около 600 млн. EUR, съобщава вестник El Periódicoс позоваване на данни на испанската земеделска асоциация COAG, която предупреждава, че предварителните оценки може да са подценени.

„Първоначалната оценка, която е все още предварителна, може да бъде около 600 млн. EUR, въпреки че, разбира се, тези цифри ще бъдат по-високи“, цитира изданието представителя на организацията Хавиер Фатас.

Според фермерите, пчеларите са понесли най-големи загуби - пожарът е унищожил най-малко 10 000 кошера, които ще бъдат много трудни за възстановяване през идните години. Не по-малко тежки последици очакват и животновъдството. „Хиляди хектари пасища са изчезнали, което означава, че добитъкът ще се нуждае от допълнителна храна през следващите месеци, докато земята се възстанови“, каза Фатас.

Ситуацията с горските пожари в Испания стана особено изострена миналата седмица, когато бяха регистрирани няколко големи пожара едновременно. Общо от началото на август над 115 000 хектара земя са изгорели в резултат на поредица от пожари в различни региони на кралството.

Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания

Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания

Пожари нанесоха огромни щети на селското стопанство на Испания


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ