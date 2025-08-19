Новини
Стена от подписи пред парламента: 110 000 поискаха забрана на клетките за телета

19 Август, 2025

  • клетки за телета-
  • петиция-
  • мзх

Петата най-голяма петиция в България някога току-що влезе в Народното събрание

Стена от подписи пред парламента: 110 000 поискаха забрана на клетките за телета - 1
Снимка: Невидими животни
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено — да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета.“ С тези си думи председателят на „Невидими животни“ инж. Стефан Димитров посрещна тази сутрин граждани, народни представители, ветеринари, животновъди и артисти пред Народното събрание за внасянето на петицията за забрана на клетките за телета в България.

Подкрепена от над 110 000 души, тази петиция е петата най-голяма петиция изобщо в историята на страната ни. Искането ѝ отговаря на нагласата на най-малко 76% от българските граждани, съгласно социологически проучвания. „От днес Народното събрание е на ход. От днес е време за действия!“, призова инж. Димитров по време на събитието, буквално изправен до стена от кутии с подписи на български граждани.

Исканата промяна към по-хуманен модел на говедовъдство – забрана на индивидуалните клетки и преминаване към модерно групово отглеждане, т.нар. „детски градини за телета“ – вече се радва на широка обществена подкрепа, която пролича и на събитието. Представители на различни парламентарни групи защитиха искането на място с присъствието си пред Народното събрание въпреки парламентарната ваканция. “Подписал съм петицията още преди да стана народен представител и това е кауза за мен от години. Надявам се в максимално кратки срокове, когато парламентът започне своята работа, да бъдат приети и тези промени”, коментира пред присъстващите Габриел Вълков от БСП, когото внасянето на подписите събра в обща кауза с колегата му Цветан Предов от ИТН. “Беше крайно време в България да разберем, че хуманното отношение към децата, към хората върви заедно с това към животните”, добави Предов и благодари на подписалите, към които принадлежи и той.

Същата тази кауза безпрецедентно събра на едно място и активисти за животните и представители на говедовъдната индустрия с една съвместна цел. Защо забраната на клетките е желана и за българските фермери стана ясно от думите на члена на Управителния съвет на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) Господин Иванов пред сградата на парламента: „Надявам се нашите колеги днес да чуят следното: че преминаването към модерно групово отглеждане е добре, добре е за животното, добре е за фермера. Нека оставим настрана финансовите ползи – най-важното за мен е, че теленцата ще се чувстват добре. Това е правилният начин. Начинът на хранене и на отглеждане на телетата сега ще остане в миналото. Храненето с робот при груповото отглеждане например намалява заразяването. Вече от 10 години знам, че груповото отглеждане е правилният начин”.

Иванов получи от екипа на „Невидими животни“ символична награда за приноса си в прехода към по-хуманно животновъдство. Посмъртно беше отличен за своите непрекъснати и ефективни усилия за развитието на сектора в по-човечна посока и Михаил Михайлов, предходният изпълнителен директор на НСГБ, който застана зад каузата за забрана на клетките от първия ѝ ден. Неговата награда беше получена от инж. Таня Димитрова, която също е в бранша.

За научната обосновка на желаната промяна свидетелстваха думите на ветеринарния лекар д-р Мила Бобадова (известна също и като Козата Ани): „Искам да кажа на колегите ми да са спокойни, че тази промяна в никакъв случай няма да им навреди, дори напротив. Тя лежи на десетки години научен опит, че свободата, която се дава на телето в най-ранната му възраст, е по-ефективният начин.”

Някои от артистите от мини филма „Моля ви, пуснете ме!” – емоционален разказ за живота на телетата в клетка, който събра милиони гледания – също застанаха до гражданите и активистите на събитието. Сред тях бяха певицата EVA и актрисата Здрава Каменова, според която „отношението към животните, възрастните хора и децата е това, което прави едно общество здраво и интелигентно“. EVA допълни: „Неслучайно днес съм с плакат „Те нямат глас, но имат нас!”. Те не могат да ни кажат кога страдат, но ние сме до тях, за да го видим. Смятам, че е отговорност на публичните личности да говорим за това”.

След внасянето на кутиите с подписи в деловодството на Народното събрание, за да бъдат първата задача на депутатите след парламентарната ваканция, активистите, гражданите и останалите участници в събитието потеглиха към Министерството на земеделието и храните, за да входират петицията и там, и да връчат специална изненада на министъра д-р Георги Тахов и заместник-министъра Стефан Бурджев – чек с броя на подписите. „Благодаря ви, че няма да се откажете, докато всяко едно теле у нас не прекарва детството си в свобода, не в страх“, обърна се към присъстващите граждани инж. Стефан Димитров. Зам.-министър Бурджев прие с разбиране гражданите за среща и намериха съгласие по основни въпроси и за последващо сътрудничество.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крали Марко

    8 3 Отговор
    Браво

    13:12 19.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    За Референдум за еврото събрахме 700 000 подписа.

    Коментиран от #19

    13:13 19.08.2025

  • 3 Сила

    5 5 Отговор
    Чакам тъпи коментари от БГ садисти и диваци ....старт !!!

    13:14 19.08.2025

  • 4 Загрижен

    11 5 Отговор
    Телешка държава, пардон, територия...
    Абе, що 110000 хиляди не се подписаха против над 35 г. кражби, издевателства, инфлация, лъжи и измами. Няма нито един политик в затвора, ама тия за телетата плачат.
    Не народ, а... Нали знаете как продължава изречението?

    Коментиран от #10, #26

    13:15 19.08.2025

  • 5 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Не е хуманно безспорно,но това са животни за месо.даже и да ги гледаш на свобода те се колят осем месеца по късно.това е ситуацията и няма да се промени.едва.ли ще се трогнат тия дето гледат телета на ясла,щото от това живеят.клетки няма ,това може да го твърди ще само човек дето не познава ситуацията.

    13:15 19.08.2025

  • 6 Киро Шарнира

    0 1 Отговор
    Както написах и по-рано - ПОДКРЕПЯМ !!!
    Нека после помислим и за хората в тая държава.

    13:16 19.08.2025

  • 7 Сталин

    8 0 Отговор
    То в България свободата и живота на цървулите няма значение ,та камо ли на телетата

    13:16 19.08.2025

  • 8 баба

    7 2 Отговор
    Ще внасяме от чужбина евтино и старо телешко, от страни в които ги затварят в клетки и няма проблем.

    13:19 19.08.2025

  • 9 Нормално,

    4 0 Отговор
    при толкова много телете на територията няма място за клетките.

    13:20 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Некой

    6 1 Отговор
    За телетата могат да съберат подписи. А Киро за неговите политически протести: 0, после ми твърди че представлявал исканията на народа. А съм сигурен, че на повечето хора не им пука за телетата.

    13:21 19.08.2025

  • 12 Хаджи Папурко

    10 2 Отговор
    Всичката е Мара втасала само се не сресала. Избихме овцете сега и телетата. Апропо,колко от тези ид...при е отглеждал телета.

    13:21 19.08.2025

  • 13 Трол

    4 1 Отговор
    Всеки уикенд телетата биват разхождани до стадиона.

    13:23 19.08.2025

  • 14 испанска група от Бурунди

    4 2 Отговор
    Ех да ви имам дертовете. Хора без работа тръгнали да се застъпват за телетата. Утре ще протестират срещу месото и че трябва да ядем скакалците на Урсула. Тоя народ започна яко да се изчанчва.

    13:28 19.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 забрана на клетките за телета

    2 0 Отговор
    за кои става дума
    онез дето през година
    ходят да преизбират

    13:31 19.08.2025

  • 18 604

    3 0 Отговор
    110 000 сте събрали...мамъй ви лъжливъая бакхлучарска .а клетки за смокове искате ли, е тва е жендъризъм, телешко хапвяте ли?

    13:31 19.08.2025

  • 19 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ей и на референдума си бил, и спасител си бил и Денков си бил, и къде кажи не си бил?

    13:35 19.08.2025

  • 20 бушприт

    0 0 Отговор
    ...да тича, да играе на теле фона си, да подскача с готвача на супи, да се сприятелява с други телета ,с колелета.

    13:41 19.08.2025

  • 21 Здрасти

    2 2 Отговор
    Невероятен народ. Всичко друго оправихме. Ред е на телетата. Някой от тия дали е гледал телета. Аз не съм, но щом трябва да са в клетка. Какво толкова. Ако искат да си ги вземат и да си ги гледат свободно в София. Там и без друго има много свободни телета

    13:41 19.08.2025

  • 22 Ко стана с великият лев?

    2 1 Отговор
    Коце от Възраждане е отпуска и не вряка пред парламента с бабичките.

    13:42 19.08.2025

  • 23 140 милиона телета са в клетката Русия

    1 1 Отговор
    Защо не протестирате?

    13:43 19.08.2025

  • 24 Наблюдател

    0 1 Отговор
    110 000???
    700 000 се подписаха за Референдум и подписите бяха на българи от цял свят.
    Изплюхте се в лицето на тези българи. Подиграхте се с волята на хората.
    Когато говорите за демокрация о човешки права, хората ви се смеят.

    13:44 19.08.2025

  • 25 Тиквонии Велики

    0 0 Отговор
    Защо не протестирате за Камчия бе, телета?

    13:45 19.08.2025

  • 26 Ндндн

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Загрижен":

    А за кражбите преди тези 35 г нещо ?

    13:48 19.08.2025

  • 27 Иван

    1 0 Отговор
    На това му се вика"Всичко Мара втасала".

    13:49 19.08.2025

