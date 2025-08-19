Стена от подписи пред парламента: 110 000 поискаха забрана на клетките за телета

„Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено — да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета.“ С тези си думи председателят на „Невидими животни“ инж. Стефан Димитров посрещна тази сутрин граждани, народни представители, ветеринари, животновъди и артисти пред Народното събрание за внасянето на петицията за забрана на клетките за телета в България.

Подкрепена от над 110 000 души, тази петиция е петата най-голяма петиция изобщо в историята на страната ни. Искането ѝ отговаря на нагласата на най-малко 76% от българските граждани, съгласно социологически проучвания. „От днес Народното събрание е на ход. От днес е време за действия!“, призова инж. Димитров по време на събитието, буквално изправен до стена от кутии с подписи на български граждани.

Исканата промяна към по-хуманен модел на говедовъдство – забрана на индивидуалните клетки и преминаване към модерно групово отглеждане, т.нар. „детски градини за телета“ – вече се радва на широка обществена подкрепа, която пролича и на събитието. Представители на различни парламентарни групи защитиха искането на място с присъствието си пред Народното събрание въпреки парламентарната ваканция. “Подписал съм петицията още преди да стана народен представител и това е кауза за мен от години. Надявам се в максимално кратки срокове, когато парламентът започне своята работа, да бъдат приети и тези промени”, коментира пред присъстващите Габриел Вълков от БСП, когото внасянето на подписите събра в обща кауза с колегата му Цветан Предов от ИТН. “Беше крайно време в България да разберем, че хуманното отношение към децата, към хората върви заедно с това към животните”, добави Предов и благодари на подписалите, към които принадлежи и той.

Същата тази кауза безпрецедентно събра на едно място и активисти за животните и представители на говедовъдната индустрия с една съвместна цел. Защо забраната на клетките е желана и за българските фермери стана ясно от думите на члена на Управителния съвет на Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) Господин Иванов пред сградата на парламента: „Надявам се нашите колеги днес да чуят следното: че преминаването към модерно групово отглеждане е добре, добре е за животното, добре е за фермера. Нека оставим настрана финансовите ползи – най-важното за мен е, че теленцата ще се чувстват добре. Това е правилният начин. Начинът на хранене и на отглеждане на телетата сега ще остане в миналото. Храненето с робот при груповото отглеждане например намалява заразяването. Вече от 10 години знам, че груповото отглеждане е правилният начин”.

Иванов получи от екипа на „Невидими животни“ символична награда за приноса си в прехода към по-хуманно животновъдство. Посмъртно беше отличен за своите непрекъснати и ефективни усилия за развитието на сектора в по-човечна посока и Михаил Михайлов, предходният изпълнителен директор на НСГБ, който застана зад каузата за забрана на клетките от първия ѝ ден. Неговата награда беше получена от инж. Таня Димитрова, която също е в бранша.

За научната обосновка на желаната промяна свидетелстваха думите на ветеринарния лекар д-р Мила Бобадова (известна също и като Козата Ани): „Искам да кажа на колегите ми да са спокойни, че тази промяна в никакъв случай няма да им навреди, дори напротив. Тя лежи на десетки години научен опит, че свободата, която се дава на телето в най-ранната му възраст, е по-ефективният начин.”

Някои от артистите от мини филма „Моля ви, пуснете ме!” – емоционален разказ за живота на телетата в клетка, който събра милиони гледания – също застанаха до гражданите и активистите на събитието. Сред тях бяха певицата EVA и актрисата Здрава Каменова, според която „отношението към животните, възрастните хора и децата е това, което прави едно общество здраво и интелигентно“. EVA допълни: „Неслучайно днес съм с плакат „Те нямат глас, но имат нас!”. Те не могат да ни кажат кога страдат, но ние сме до тях, за да го видим. Смятам, че е отговорност на публичните личности да говорим за това”.

След внасянето на кутиите с подписи в деловодството на Народното събрание, за да бъдат първата задача на депутатите след парламентарната ваканция, активистите, гражданите и останалите участници в събитието потеглиха към Министерството на земеделието и храните, за да входират петицията и там, и да връчат специална изненада на министъра д-р Георги Тахов и заместник-министъра Стефан Бурджев – чек с броя на подписите. „Благодаря ви, че няма да се откажете, докато всяко едно теле у нас не прекарва детството си в свобода, не в страх“, обърна се към присъстващите граждани инж. Стефан Димитров. Зам.-министър Бурджев прие с разбиране гражданите за среща и намериха съгласие по основни въпроси и за последващо сътрудничество.