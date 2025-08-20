Новини
Нюкасъл отвърна на удара, клубът заема по-твърда позиция

20 Август, 2025 11:29 551 1

Според медиите в Англия, представителите на отбора са търсили алтернативи цяло лято

Нюкасъл отвърна на удара, клубът заема по-твърда позиция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Нюкасъл Юнайтед вече няма никакво намерение да позволи на Александър Исак да напусне клуба след шокиращото изявление на играча, в което той обвини тима в "нарушени обещания".

Според медиите в Англия, представителите на отбора са търсили алтернативи цяло лято. Ако тимът бе успял да привлече една от основните си цели, то тогава е имало възможност Исак да бъде продаден на Ливърпул, предвид желанието му да напусне.

Въпреки това, босовете на тима са решили да съобщят на играча, че ще остане.

Ръководните фактори смятат, че вече нямат друг избор, освен да заемат твърда позиция, след като нападателят направи своето изявление.

През изминалия уикенд от клуба все още са опитвали да привлекат двама нападатели, което би им позволило да разгледат евентуална оферта от Ливърпул.

25-годишният футболист наруши мълчанието си относно отказа си да играе във вторник вечерта, казвайки, че доверието е изгубено и че промяна е най-доброто за всички страни.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опа

    0 1 Отговор
    Глупав негер.

    11:50 20.08.2025

