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След зрелищни драми Испания и Франция преодоляха след дузпи четвъртфиналите в Лигата на нациите

След зрелищни драми Испания и Франция преодоляха след дузпи четвъртфиналите в Лигата на нациите

24 Март, 2025 04:33, обновена 24 Март, 2025 04:41 279 0

  • лига на нациите-
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  • четвъртфинали

Германия и Португалия са другите полуфиналисти

След зрелищни драми Испания и Франция преодоляха след дузпи четвъртфиналите в Лигата на нациите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори в реваншите от плейофите в турнира Лигата на нациите:

Четвъртфинали в Лига А:

Испания - Нидерландия 5:4 след дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време (2:2)

1:0 Микел Оярсабал (8), 1:1 Мемфис Депай (54-дузпа), 2:1 Микел Оярсабал (67), 2:2 Ян Маатсен (79), 3:2 Ямал (103), 3:3 Симонс (109)

Франция - Хърватия 5:4 след дузпи, 2:0 в редовното време и продълженията (0:2)

Майкъл Олисе (53), Усман Дембеле (81)

Португалия - Дания 5:2 след продължения, 3:2 в редовното време (0:1)

1:0 Йоахим Андерсен (38-автогол), 1:1 Расмус Кристенсен (56), 2:2 Кристиано Роналдо (72), 2:2 Кристиан Ериксен (76), 4:2 Франсиско Тринкао (86, 92), 5:2 Рамос 115

Германия - Италия 3:3 (2:1)

1:0 Йошуа Кимих (30), 2:0 Джамал Мусиала (36), 3:0 Тим Клайндинст (45), 3:1 Мойс Кийн (49, 69), 3:3 Распадори (90+5-дузпа)

Баражи за място в Лига А:

Унгария - Турция 0:3 (1:3)

Хакан Чалханоглу (37), Керем Актюркоглу (39), Абдулкерим Бардакчи (90)

Белгия - Украйна 3:0 (1:3)

Максим Де Купер (70), 2:0 Ромелу Лукаку (76, 86)

Сърбия - Австрия 2:0 (1:1)

Неманя Максимович (56), Душан Влахович (90+1)

Шотландия - Гърция 0:3 (1:0)

Янис Константелиас (21), Константинос Каретсас (42), Христос Цолис (46)

Баражи за място в Лига В:

Грузия - Армения 6:1 (3:0)

1:0 Хароян (4-автогол), 2:0 Жорж Микаутадзе, 3:0 Георги Чакветадзе (23), 4:0 Отар Китеишвили (27), 5:0 Микаутадзе (35), 5:1 Едгар Севикян (48), 6:1 Кварацхелия (62)

Ейре - България 2:1 (2:1)

0:1 Валентин Антов (30), 1:1 Евън Фъргюсън (63), 2:1 Адам Ида (84)

Исландия - Косово 1:3 (1:2)

1:0 Ори Оскарсон (2), 1:1 Ведат Мурики (35, 45+3, 73)

Словения - Словакия 1:0 след продължения (0:0)

1:0 Адам Гнезда Церин (95)

Източник: ФОКУС


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