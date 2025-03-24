След зрелищни драми Испания и Франция преодоляха след дузпи четвъртфиналите в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в реваншите от плейофите в турнира Лигата на нациите:
Четвъртфинали в Лига А:
Испания - Нидерландия 5:4 след дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време (2:2)
1:0 Микел Оярсабал (8), 1:1 Мемфис Депай (54-дузпа), 2:1 Микел Оярсабал (67), 2:2 Ян Маатсен (79), 3:2 Ямал (103), 3:3 Симонс (109)
Франция - Хърватия 5:4 след дузпи, 2:0 в редовното време и продълженията (0:2)
Майкъл Олисе (53), Усман Дембеле (81)
Португалия - Дания 5:2 след продължения, 3:2 в редовното време (0:1)
1:0 Йоахим Андерсен (38-автогол), 1:1 Расмус Кристенсен (56), 2:2 Кристиано Роналдо (72), 2:2 Кристиан Ериксен (76), 4:2 Франсиско Тринкао (86, 92), 5:2 Рамос 115
Германия - Италия 3:3 (2:1)
1:0 Йошуа Кимих (30), 2:0 Джамал Мусиала (36), 3:0 Тим Клайндинст (45), 3:1 Мойс Кийн (49, 69), 3:3 Распадори (90+5-дузпа)
Баражи за място в Лига А:
Унгария - Турция 0:3 (1:3)
Хакан Чалханоглу (37), Керем Актюркоглу (39), Абдулкерим Бардакчи (90)
Белгия - Украйна 3:0 (1:3)
Максим Де Купер (70), 2:0 Ромелу Лукаку (76, 86)
Сърбия - Австрия 2:0 (1:1)
Неманя Максимович (56), Душан Влахович (90+1)
Шотландия - Гърция 0:3 (1:0)
Янис Константелиас (21), Константинос Каретсас (42), Христос Цолис (46)
Баражи за място в Лига В:
Грузия - Армения 6:1 (3:0)
1:0 Хароян (4-автогол), 2:0 Жорж Микаутадзе, 3:0 Георги Чакветадзе (23), 4:0 Отар Китеишвили (27), 5:0 Микаутадзе (35), 5:1 Едгар Севикян (48), 6:1 Кварацхелия (62)
Ейре - България 2:1 (2:1)
0:1 Валентин Антов (30), 1:1 Евън Фъргюсън (63), 2:1 Адам Ида (84)
Исландия - Косово 1:3 (1:2)
1:0 Ори Оскарсон (2), 1:1 Ведат Мурики (35, 45+3, 73)
Словения - Словакия 1:0 след продължения (0:0)
1:0 Адам Гнезда Церин (95)
Източник: ФОКУС
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