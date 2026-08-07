Времето днес, прогноза за петък, 7 август: Слънце и краткотрайни валежи

Времето в България ще запази летния си характер, но атмосферата ще започне да се дестабилизира.

Според официалните данни от НИМХ, сутринта ще започне с предимно слънчево и ясно време.

След обяд обаче се очаква промяна. Над западната половина на страната и в Североизточна България ще се развива силна купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в тези региони ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични бури. Синоптиците предупреждават за повишена конвективна дейност и риск от локални градушки в следобедните часове.

Температури и вятър по региони

Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи – между 32° и 37°C. За столицата София се прогнозира максимална стойност около 32°C. Атмосферното налягане леко ще се понижи, оставайки малко под средното за месец август. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Черноморието: По крайбрежието времето ще остане перфектно за плаж, предимно слънчево и без валежи. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 29° и 32°C . Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, а температурата на морската вода ще бъде приятна – около 25°–26°C с вълнение на морето от 1-2 бала.

По крайбрежието времето ще остане перфектно за плаж, предимно слънчево и без валежи. Максималните температури на въздуха ще бъдат между . Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, а температурата на морската вода ще бъде приятна – около с вълнение на морето от 1-2 бала. Планините: В планинските масиви денят ще започне със слънце, но следобед над високите върхове (като Ботев, Черни връх и Мусала) ще се развият облаци с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 24°C, а на 2000 метра – около 17°C.

Според дългосрочните анализи, първото десетдневие на август 2026 г. ще продължи да предлага динамично редуване на интензивни горещини с преминаващи локални летни бури.