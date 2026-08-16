Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ВСУ мобилизираха митрополит, лишен от украинско гражданство
  Тема: Украйна

ВСУ мобилизираха митрополит, лишен от украинско гражданство

16 Август, 2026 19:47, обновена 16 Август, 2026 19:55 1 171 57

  • митрополит-
  • мобилизация-
  • всу-
  • украйна

Въпреки че е с отнет украински паспорт с указ на Зеленски, митрополит Сергий от УПЦ е бил принудително мобилизиран от ТЦК

ВСУ мобилизираха митрополит, лишен от украинско гражданство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) в Украйна принудително мобилизираха в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) митрополит Сергий (Аницой).

Абсурдността на казуса се засилва от факта, че духовникът от каноничната Украинска православна църква (УПЦ) няма валидни документи.

Преди време президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който прекрати украинското гражданство на общо 13 висши архиереи от УПЦ, включително и на митрополит Сергий.

Съюзът на православните журналисти (СПЖ) определи действията на ТЦК като напълно незаконни, тъй като по закон лица без гражданство не подлежат на задължителна военна мобилизация.

Случаят предизвика масови дискусии в Украйна, където в момента текат сериозни дебати за цялостна реформа и евентуална замяна на ТЦК с нов орган за управление на мобилизационните процеси поради зачестилите скандали с принудително набиране на военнослужещи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    37 12 Отговор
    Укрoнациcткитe бaндеровци ще горят в пъклото!

    Коментиран от #9, #56

    19:58 16.08.2026

  • 2 Че го ко стана, а?

    28 6 Отговор
    и мен като нямам украйнско гражданство могат да ме мобилизират?

    Коментиран от #11

    19:58 16.08.2026

  • 3 Пич

    25 10 Отговор
    Либерастията в ЕС реве, че всички украинци на тяхната територия трябва да бъдат върнати обратно в Украйна!!!
    Обяснявам бавно, като за паветници - това означава, че украинките в Украйна са почти умрели, и няма никой жив за мобилизиране!!!

    Коментиран от #6

    19:58 16.08.2026

  • 4 Нормално е

    11 32 Отговор
    Предателите на родината да бъдат изпращани на фронта!
    Да не би в някоя държава да са с Превилегии?
    В случай на война и "нашите" Ко пейки ще бъдат изпращани на най- горещите точки или до.. сте ната

    Коментиран от #12

    20:00 16.08.2026

  • 5 осрайна

    31 3 Отговор
    е в много тежко положение. Щом отвличат попове и монахини смятай.

    Коментиран от #57

    20:00 16.08.2026

  • 6 Пич

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Украинките - украинците

    20:01 16.08.2026

  • 7 Аеееее

    17 2 Отговор
    Нещастни либрета марш на фронта

    20:01 16.08.2026

  • 8 Тагарев

    18 3 Отговор
    Ха ха.... Аз имам украински паспорт-значи няма да ме вземат....

    20:02 16.08.2026

  • 9 Аве попе

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Много се връткаш да не те пратят и теб на фронта

    20:02 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Точно така

    18 6 Отговор

    До коментар #4 от "Нормално е":

    колко осраински предатели щъкат из цяла Европа? Те са дезертьори ,а отчето дори не е осраински гражданин. Това си чист фашизъм.

    Коментиран от #18

    20:03 16.08.2026

  • 13 Путин

    9 21 Отговор
    Слава Украйна

    Героем Слава

    Коментиран от #19, #20, #26

    20:03 16.08.2026

  • 14 Той е бил от Путиновите

    8 19 Отговор
    Педофили

    Коментиран от #23

    20:03 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Киев е Руски

    11 3 Отговор
    И бре..нните до третият месец подлежат на моги.изация.Казах

    20:05 16.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 18 Отговор
    Супер.И поповете ще млатят ватата!

    20:05 16.08.2026

  • 18 Така е

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Точно така":

    При първата монголска мобилизация, 2 Милиона човекоподобни блатари имигрираха в чужбина: Казахстан, Иран, Турция, по- заможните в Емирствата и ИЗРАЕЛ..

    20:07 16.08.2026

  • 19 6678

    17 5 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    Марш в Украйна да си викаш на воля слава на Бандерата.

    20:07 16.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Слава украина

    12 5 Отговор

    До коментар #20 от "СЛАВА УКРАИНЕ":

    Разоражиха нато и ес

    20:09 16.08.2026

  • 23 Именно

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Той е бил от Путиновите":

    Цаливал малките момченца и портрета на педофила

    20:09 16.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Колко останаха бесарабски те бЪлгАрЕ

    Коментиран от #37

    20:11 16.08.2026

  • 26 Слава слава ама

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    ГОЛЕМ бой идете

    Коментиран от #31

    20:11 16.08.2026

  • 27 Росомаха

    7 3 Отговор
    Митрополитът е обречен на смърт от зеления чифyт.

    20:12 16.08.2026

  • 28 Каква законност търсите от един

    13 2 Отговор
    Престъпен и нацистки режим

    20:12 16.08.2026

  • 29 БЪЛГАРИН

    11 2 Отговор
    Вън бандерите от България

    20:12 16.08.2026

  • 30 Ъхъ

    8 2 Отговор
    Зеля и западните сатанисти ги не интересува нищо свято, искат пари

    20:13 16.08.2026

  • 31 Къде туй?

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Слава слава ама":

    13 г .. 23 монголски Републики пред... Покровск, Малая Токмачка, Константиновка, и Купянск?!?
    Хихихихихи
    13 г . У Донбас?
    И само 2 Милиона и половина монголяци ЧЕРНОЗЕМ?!?

    Коментиран от #34

    20:13 16.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Отец Дионисий

    3 0 Отговор
    Айде колега наслука!

    20:15 16.08.2026

  • 34 Где заправки

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Къде туй?":

    Где зелю

    Коментиран от #40, #41

    20:16 16.08.2026

  • 35 БРИТАНСКАТАТА ВОЙНА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО

    4 3 Отговор
    Се вихри в бандерия.

    Коментиран от #44

    20:16 16.08.2026

  • 36 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Путен":

    А за тебе сополив

    20:17 16.08.2026

  • 37 Дааа...

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    КРИМ е УКРАИНСКИ,.. СИБИР -- ИЗКОННО КИТАЙСКИ, КУРИЛИТЕ -- ЯПОНСКИ, КАРЕЛИЯ Е ФИНСКА,.. ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ И МОЛДОВА СА НАШИ!
    Единствено блатната УЛУС МУХША --- е на Монголо- Татарските роби москаля!!
    ФАКТ

    Коментиран от #43, #47

    20:17 16.08.2026

  • 38 Новото на новото ТЦК

    4 2 Отговор
    ще са новите бусове платени от европейските данъкоплатци.

    -текат сериозни дебати за цялостна реформа и евентуална замяна на ТЦК с нов орган за управление на мобилизационните процеси.

    20:17 16.08.2026

  • 39 Боруна Лом

    3 3 Отговор
    А НАШИТЕ ТАГАРЕВЦИ,КОГАААА?

    20:19 16.08.2026

  • 40 Зеленски е на фронта днес

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Где заправки":

    А ... Избегалия по трусики от некаков ГОТВАЧ,...ПОПАЙ ху йло МОРЯКА... куда про пал?!?
    Ееееедехееее

    20:20 16.08.2026

  • 41 В твая

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Где заправки":

    Жопа.

    20:22 16.08.2026

  • 42 Аеееее

    5 1 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта с отчето!И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    20:23 16.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тъй де

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "БРИТАНСКАТАТА ВОЙНА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО":

    14 Мюсюлмански и 8 Монголски Републики във фашистката П едерация!
    За кво Православие думаш, хомик?!?
    Хихихихихи
    ПРАВОСЛАВИЕТО е в Братска УКРАЙНА

    20:23 16.08.2026

  • 45 седесарко

    2 2 Отговор
    родни д.упедавци много ривете бе, да не са отказали да ви о.нодят......

    20:24 16.08.2026

  • 46 аааааа

    2 5 Отговор
    Самата ТЦК е назаконна организация и не е регистрирана никъде.
    С какво право тероризират свещениците?

    20:26 16.08.2026

  • 47 СССР се завръща

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Дааа...":

    Знаеш ли чиййй син или дъщеря СИ

    20:26 16.08.2026

  • 48 И КИЕВ е БЪЛГАРСКИ

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "И Киев е Руски":

    А ... Монголо- Татарските роби москаля си имат .. УЛУС МУХША ( моксель)..Селото в блатата
    Хихихихихи
    ФАКТ

    20:28 16.08.2026

  • 49 Зеления път

    2 3 Отговор
    Зеленото затова не смее да припари до Украйна. Да не го набарат ТКЦ-тата. Че като гледам клипове са страшни дебили- докато се усетят, че Зеленото се води президент и току-виж вече отишъл на първа линия като новобранка..

    20:29 16.08.2026

  • 50 А ЛЕВА?

    2 1 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #52, #54

    20:30 16.08.2026

  • 51 Объркали са се,

    1 0 Отговор
    Объркали са се, ама ще се оправят. Рашките, обаче, няма да се оправят.

    20:33 16.08.2026

  • 52 Ъхъ.....

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "А ЛЕВА?":

    И границите на СССР,...и то за...3 ДНЯ
    Хъхъхххъхъ

    20:33 16.08.2026

  • 53 Тцк

    2 0 Отговор
    Следващия е отецГундяев!!

    20:33 16.08.2026

  • 54 Не!

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "А ЛЕВА?":

    Сега е ред на нацоналния флаг и химна.
    Суверенна държава с такива като теб и с такива медии, не заслужава да съществува.

    20:38 16.08.2026

  • 55 мудрец

    2 1 Отговор
    Уволниха руския топбанкер Андро Клепач, затова че е информирал обществото, че Русия губи войната с Украйна на икономическо изтощение! Има умни хора и в Русия, макър не на гъсто!

    20:47 16.08.2026

  • 56 Антирашист 2882

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    20:49 16.08.2026

  • 57 Антирашист 2883

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "осрайна":

    Цървата на попа е с отнети права и попа не е поп .

    20:53 16.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания