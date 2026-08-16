Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) в Украйна принудително мобилизираха в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) митрополит Сергий (Аницой).

Абсурдността на казуса се засилва от факта, че духовникът от каноничната Украинска православна църква (УПЦ) няма валидни документи.

Преди време президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който прекрати украинското гражданство на общо 13 висши архиереи от УПЦ, включително и на митрополит Сергий.

Съюзът на православните журналисти (СПЖ) определи действията на ТЦК като напълно незаконни, тъй като по закон лица без гражданство не подлежат на задължителна военна мобилизация.

Случаят предизвика масови дискусии в Украйна, където в момента текат сериозни дебати за цялостна реформа и евентуална замяна на ТЦК с нов орган за управление на мобилизационните процеси поради зачестилите скандали с принудително набиране на военнослужещи.