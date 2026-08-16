ВСУ мобилизираха митрополит, лишен от украинско гражданство

Териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) в Украйна принудително мобилизираха в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) митрополит Сергий (Аницой).
Абсурдността на казуса се засилва от факта, че духовникът от каноничната Украинска православна църква (УПЦ) няма валидни документи.
Преди време президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който прекрати украинското гражданство на общо 13 висши архиереи от УПЦ, включително и на митрополит Сергий.
Съюзът на православните журналисти (СПЖ) определи действията на ТЦК като напълно незаконни, тъй като по закон лица без гражданство не подлежат на задължителна военна мобилизация.
Случаят предизвика масови дискусии в Украйна, където в момента текат сериозни дебати за цялостна реформа и евентуална замяна на ТЦК с нов орган за управление на мобилизационните процеси поради зачестилите скандали с принудително набиране на военнослужещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #9, #56
19:58 16.08.2026
2 Че го ко стана, а?
Коментиран от #11
19:58 16.08.2026
3 Пич
Обяснявам бавно, като за паветници - това означава, че украинките в Украйна са почти умрели, и няма никой жив за мобилизиране!!!
Коментиран от #6
19:58 16.08.2026
4 Нормално е
Да не би в някоя държава да са с Превилегии?
В случай на война и "нашите" Ко пейки ще бъдат изпращани на най- горещите точки или до.. сте ната
Коментиран от #12
20:00 16.08.2026
5 осрайна
Коментиран от #57
20:00 16.08.2026
6 Пич
До коментар #3 от "Пич":Украинките - украинците
20:01 16.08.2026
7 Аеееее
20:01 16.08.2026
8 Тагарев
20:02 16.08.2026
9 Аве попе
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Много се връткаш да не те пратят и теб на фронта
20:02 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Точно така
До коментар #4 от "Нормално е":колко осраински предатели щъкат из цяла Европа? Те са дезертьори ,а отчето дори не е осраински гражданин. Това си чист фашизъм.
Коментиран от #18
20:03 16.08.2026
13 Путин
Героем Слава
Коментиран от #19, #20, #26
20:03 16.08.2026
14 Той е бил от Путиновите
Коментиран от #23
20:03 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И Киев е Руски
20:05 16.08.2026
17 Последния Софиянец
20:05 16.08.2026
18 Така е
До коментар #12 от "Точно така":При първата монголска мобилизация, 2 Милиона човекоподобни блатари имигрираха в чужбина: Казахстан, Иран, Турция, по- заможните в Емирствата и ИЗРАЕЛ..
20:07 16.08.2026
19 6678
До коментар #13 от "Путин":Марш в Украйна да си викаш на воля слава на Бандерата.
20:07 16.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Слава украина
До коментар #20 от "СЛАВА УКРАИНЕ":Разоражиха нато и ес
20:09 16.08.2026
23 Именно
До коментар #14 от "Той е бил от Путиновите":Цаливал малките момченца и портрета на педофила
20:09 16.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И Киев е Руски
Коментиран от #37
20:11 16.08.2026
26 Слава слава ама
До коментар #13 от "Путин":ГОЛЕМ бой идете
Коментиран от #31
20:11 16.08.2026
27 Росомаха
20:12 16.08.2026
28 Каква законност търсите от един
20:12 16.08.2026
29 БЪЛГАРИН
20:12 16.08.2026
30 Ъхъ
20:13 16.08.2026
31 Къде туй?
До коментар #26 от "Слава слава ама":13 г .. 23 монголски Републики пред... Покровск, Малая Токмачка, Константиновка, и Купянск?!?
Хихихихихи
13 г . У Донбас?
И само 2 Милиона и половина монголяци ЧЕРНОЗЕМ?!?
Коментиран от #34
20:13 16.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Отец Дионисий
20:15 16.08.2026
34 Где заправки
До коментар #31 от "Къде туй?":Где зелю
Коментиран от #40, #41
20:16 16.08.2026
35 БРИТАНСКАТАТА ВОЙНА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО
Коментиран от #44
20:16 16.08.2026
36 Ба бааааа
До коментар #32 от "Путен":А за тебе сополив
20:17 16.08.2026
37 Дааа...
До коментар #25 от "И Киев е Руски":КРИМ е УКРАИНСКИ,.. СИБИР -- ИЗКОННО КИТАЙСКИ, КУРИЛИТЕ -- ЯПОНСКИ, КАРЕЛИЯ Е ФИНСКА,.. ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ И МОЛДОВА СА НАШИ!
Единствено блатната УЛУС МУХША --- е на Монголо- Татарските роби москаля!!
ФАКТ
Коментиран от #43, #47
20:17 16.08.2026
38 Новото на новото ТЦК
-текат сериозни дебати за цялостна реформа и евентуална замяна на ТЦК с нов орган за управление на мобилизационните процеси.
20:17 16.08.2026
39 Боруна Лом
20:19 16.08.2026
40 Зеленски е на фронта днес
До коментар #34 от "Где заправки":А ... Избегалия по трусики от некаков ГОТВАЧ,...ПОПАЙ ху йло МОРЯКА... куда про пал?!?
Ееееедехееее
20:20 16.08.2026
41 В твая
До коментар #34 от "Где заправки":Жопа.
20:22 16.08.2026
42 Аеееее
20:23 16.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тъй де
До коментар #35 от "БРИТАНСКАТАТА ВОЙНА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО":14 Мюсюлмански и 8 Монголски Републики във фашистката П едерация!
За кво Православие думаш, хомик?!?
Хихихихихи
ПРАВОСЛАВИЕТО е в Братска УКРАЙНА
20:23 16.08.2026
45 седесарко
20:24 16.08.2026
46 аааааа
С какво право тероризират свещениците?
20:26 16.08.2026
47 СССР се завръща
До коментар #37 от "Дааа...":Знаеш ли чиййй син или дъщеря СИ
20:26 16.08.2026
48 И КИЕВ е БЪЛГАРСКИ
До коментар #43 от "И Киев е Руски":А ... Монголо- Татарските роби москаля си имат .. УЛУС МУХША ( моксель)..Селото в блатата
Хихихихихи
ФАКТ
20:28 16.08.2026
49 Зеления път
20:29 16.08.2026
50 А ЛЕВА?
Коментиран от #52, #54
20:30 16.08.2026
51 Объркали са се,
20:33 16.08.2026
52 Ъхъ.....
До коментар #50 от "А ЛЕВА?":И границите на СССР,...и то за...3 ДНЯ
Хъхъхххъхъ
20:33 16.08.2026
53 Тцк
20:33 16.08.2026
54 Не!
До коментар #50 от "А ЛЕВА?":Сега е ред на нацоналния флаг и химна.
Суверенна държава с такива като теб и с такива медии, не заслужава да съществува.
20:38 16.08.2026
55 мудрец
20:47 16.08.2026
56 Антирашист 2882
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
20:49 16.08.2026
57 Антирашист 2883
До коментар #5 от "осрайна":Цървата на попа е с отнети права и попа не е поп .
20:53 16.08.2026