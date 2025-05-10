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Спортът по ТВ в събота (10 май)

10 Май, 2025 09:49 423 0

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Много футбол в ефира днес

Спортът по ТВ в събота (10 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Модерен петобой: световна купа - БНТ 3

11.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

11.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

12.00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1

13.00 Модерен петобой: световна купа - БНТ 3

14.00 Футбол: „Фортуна“ - „Шалке“ - Диема спорт 3

14.00 Футбол: „Падерборн“ - „Магдебург“ - Нова спорт

14.15 Колоездене: Обиколка на Италия, втори етап, мъже - Евроспорт 1

14.30 Футбол: „Лейтън“ - „Стокпорт“ - Диема спорт 2

14.30 Автомобилизъм: 6 часа на Спа, Световен шампионат, състезание - Евроспорт 2

15.00 Футбол: „Славия“ - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт

15.00 Футбол: „Валенсия“ - „Хетафе“ - МАХ Спорт 4

15.00 Спортна гимнастика, световна купа - БНТ 3

15.55 Мото GP: спринт за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

16.00 Футбол: „Комо“ - „Каляри“ - МАХ Спорт 3

16.30 Футбол: „Вердер“ - „Лайпциг“ - Диема спорт 3

17.00 Футбол: „Саутхемптън“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2

17.00 Футбол: „Фулъм“ - „Евертън“ - Нова спорт

17.15 Футбол: „Селта“ - „Севиля“ - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: „Спартак“ Варна - „Берое“ - Диема спорт

19.00 Футбол: „Лацио“ - „Ювентус“ - МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол: „Балкан“ - „Черно море“ - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: „Жирона“ - „Виляреал“ - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: „Байерн“ Мюнхен - „Борусия“ (М) - Диема спорт 3

19.30 Футбол: „Борнемут“ - „Астън Вила“ - Диема спорт 2

20.00 Футбол: „Левски“ - „Черно море“ - Диема спорт

20.00 Футбол: „Арис“ - „Астерас“ - Нова спорт

20.00 Футбол: „Бенфика“ - „Спортинг“ - Ринг тв

21.30 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, трети ден - Евроспорт 2

21.45 Футбол: „Емполи“ - „Парма“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Атлетико“ М - „Реал Сосиедад“ - МАХ Спорт 4

22.00 „Монако“ - „Лион“ - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Лига 1, комбинирано предаване - Диема спорт 3

22.00 МФутбол: ач от Лига 1 - Нова спорт

22.30 Футбол: „Каза Пиа“ - „Брага“ - Ринг тв


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