Спортът по ТВ в събота (10 май)

09.30 Модерен петобой: световна купа - БНТ 3
11.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
11.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
12.00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1
13.00 Модерен петобой: световна купа - БНТ 3
14.00 Футбол: „Фортуна“ - „Шалке“ - Диема спорт 3
14.00 Футбол: „Падерборн“ - „Магдебург“ - Нова спорт
14.15 Колоездене: Обиколка на Италия, втори етап, мъже - Евроспорт 1
14.30 Футбол: „Лейтън“ - „Стокпорт“ - Диема спорт 2
14.30 Автомобилизъм: 6 часа на Спа, Световен шампионат, състезание - Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Славия“ - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт
15.00 Футбол: „Валенсия“ - „Хетафе“ - МАХ Спорт 4
15.00 Спортна гимнастика, световна купа - БНТ 3
15.55 Мото GP: спринт за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
16.00 Футбол: „Комо“ - „Каляри“ - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: „Вердер“ - „Лайпциг“ - Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Саутхемптън“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Фулъм“ - „Евертън“ - Нова спорт
17.15 Футбол: „Селта“ - „Севиля“ - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: „Спартак“ Варна - „Берое“ - Диема спорт
19.00 Футбол: „Лацио“ - „Ювентус“ - МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол: „Балкан“ - „Черно море“ - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: „Жирона“ - „Виляреал“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Байерн“ Мюнхен - „Борусия“ (М) - Диема спорт 3
19.30 Футбол: „Борнемут“ - „Астън Вила“ - Диема спорт 2
20.00 Футбол: „Левски“ - „Черно море“ - Диема спорт
20.00 Футбол: „Арис“ - „Астерас“ - Нова спорт
20.00 Футбол: „Бенфика“ - „Спортинг“ - Ринг тв
21.30 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, трети ден - Евроспорт 2
21.45 Футбол: „Емполи“ - „Парма“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Атлетико“ М - „Реал Сосиедад“ - МАХ Спорт 4
22.00 „Монако“ - „Лион“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Лига 1, комбинирано предаване - Диема спорт 3
22.00 МФутбол: ач от Лига 1 - Нова спорт
22.30 Футбол: „Каза Пиа“ - „Брага“ - Ринг тв
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