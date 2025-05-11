Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (11 май)

Спортът по ТВ в неделя (11 май)

11 Май, 2025 09:48 408 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • гледате-
  • програмата-
  • футбол-
  • ел класико-
  • нба-
  • спортна гимнастика-
  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (11 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.50 Мото 3: Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

12.00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1

13.00 Баскетбол: Черно море“ - „Балкан“ - МАХ Спорт 4

13.00 Модерен петобой: световна купа БНТ 3

13.15 Мото 2: Гран при на Франция МАХ Спорт 2

13.30 Футбол: „Удинезе“ - „Монца“ - МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол: „Барселона“ - „Леида“ - Нова спорт

14.00 Футбол: „Нюкасъл“ - „Челси“ - Диема спорт 2

14.00 Футбол: „Рейнджърс“ - „Абърдийн“ - Ринг тв

14.00 Колоездене: Обиколка на Италия, трети етап, мъже - Евроспорт 1

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MX2, първо състезание - Евроспорт 2

14.30 Футбол: „Кайзерслаутерн“ - „Дармщад“ - Диема спорт 3

15.00 Мото GP: Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MXGP, първо състезание - Евроспорт 2

15.00 Спортна гимнастика: световна купа - БНТ 3

15.30 Футбол: „Хебър“ - „Локомотив“ (Пд) - Диема спорт

16.00 Футбол: „Верона“ - „Лече“ - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: „Фейенорд“ - ПСВ „Айндховен“ - Ринг тв

16.15 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Уест Хем“ - Диема спорт 2

16.15 Футбол: „Нотингам“ - „Лестър“ - Нова спорт

16.30 Футбол: „Байер“ Л - „Борусия“ (Д) - Диема спорт 3

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MX2, второ състезание - Евроспорт 2

17.15 Футбол: „Барселона“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4

17.45 Футбол: „Аякс“ - НЕК - Ринг тв

18.00 Футбол: „Ботев“ (Враца) - „Крумовград“ - Диема спорт

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MXGP, второ състезание - Евроспорт 2

18.30 Футбол: „Ливърпул“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2

18.30 Футбол: „Айнтрахт“ - „Санкт Паули“ - Диема спорт 3

19.00 Футбол: „Торино“ - „Интер“ - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: „Атлетик“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 4

20.00 Футбол: ПАОК – АЕК - Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур,Труист Чемпиъншип, четвърти ден - Евроспорт 2

20.30 Футбол: ЦСКА 1948 - „Септември“ Сф - Диема спорт

20.30 Футбол: „Щутгарт“ - „Аугсбург“ - Диема спорт 3

21.45 Футбол: „Наполи“ - „Дженоа“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Бетис“ - „Осасуна“ - МАХ Спорт 4

22.30 Наскар: състезание в Канзас - МАХ Спорт 2

22.30 НБА: мач от плейофите - Нова спорт


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ