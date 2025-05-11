Спортът по ТВ в неделя (11 май)

11.50 Мото 3: Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
12.00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1
13.00 Баскетбол: Черно море“ - „Балкан“ - МАХ Спорт 4
13.00 Модерен петобой: световна купа БНТ 3
13.15 Мото 2: Гран при на Франция МАХ Спорт 2
13.30 Футбол: „Удинезе“ - „Монца“ - МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол: „Барселона“ - „Леида“ - Нова спорт
14.00 Футбол: „Нюкасъл“ - „Челси“ - Диема спорт 2
14.00 Футбол: „Рейнджърс“ - „Абърдийн“ - Ринг тв
14.00 Колоездене: Обиколка на Италия, трети етап, мъже - Евроспорт 1
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MX2, първо състезание - Евроспорт 2
14.30 Футбол: „Кайзерслаутерн“ - „Дармщад“ - Диема спорт 3
15.00 Мото GP: Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MXGP, първо състезание - Евроспорт 2
15.00 Спортна гимнастика: световна купа - БНТ 3
15.30 Футбол: „Хебър“ - „Локомотив“ (Пд) - Диема спорт
16.00 Футбол: „Верона“ - „Лече“ - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: „Фейенорд“ - ПСВ „Айндховен“ - Ринг тв
16.15 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Уест Хем“ - Диема спорт 2
16.15 Футбол: „Нотингам“ - „Лестър“ - Нова спорт
16.30 Футбол: „Байер“ Л - „Борусия“ (Д) - Диема спорт 3
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MX2, второ състезание - Евроспорт 2
17.15 Футбол: „Барселона“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4
17.45 Футбол: „Аякс“ - НЕК - Ринг тв
18.00 Футбол: „Ботев“ (Враца) - „Крумовград“ - Диема спорт
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Испания, MXGP, второ състезание - Евроспорт 2
18.30 Футбол: „Ливърпул“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2
18.30 Футбол: „Айнтрахт“ - „Санкт Паули“ - Диема спорт 3
19.00 Футбол: „Торино“ - „Интер“ - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: „Атлетик“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 4
20.00 Футбол: ПАОК – АЕК - Нова спорт
20.00 Голф: PGA тур,Труист Чемпиъншип, четвърти ден - Евроспорт 2
20.30 Футбол: ЦСКА 1948 - „Септември“ Сф - Диема спорт
20.30 Футбол: „Щутгарт“ - „Аугсбург“ - Диема спорт 3
21.45 Футбол: „Наполи“ - „Дженоа“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Бетис“ - „Осасуна“ - МАХ Спорт 4
22.30 Наскар: състезание в Канзас - МАХ Спорт 2
22.30 НБА: мач от плейофите - Нова спорт
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