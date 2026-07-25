Полемика около Пирло преди назначението му в Скуадра адзура: обвинения за връзки с Русия

Андреа Пирло все още не е официално назначен за селекционер на Италия, но около името му вече се разразиха сериозни спорове. В центъра на критиките попаднаха неговите търговски ангажименти, свързани с руския букмейкър “Fonbet”, което породи въпроси дали човек на подобна позиция може да бъде асоцииран с подобна компания.

В Италия мнозина подчертават, че националният селекционер не е просто клубен треньор, а фигура, която представлява страната пред света. Именно затова се появиха обвинения, че подобни партньорства са несъвместими с поста.

Според “Sport Mediaset” обаче полемиката вероятно ще приключи веднага след официалното назначение на Пирло. Причината е, че като селекционер на „Скуадра адзура“ той няма да има право да поддържа договорни отношения с букмейкърска компания.

Настоящата му роля като глобален посланик на “Fonbet” е пряко свързана с работата му начело на “United FC” в Обединените арабски емирства. Собственикът на клуба Сергей Ломакин има бизнес интереси в руския букмейкър, което обяснява и рекламното партньорство на Пирло.