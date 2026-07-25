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Полемика около Пирло преди назначението му в Скуадра адзура: обвинения за връзки с Русия

Полемика около Пирло преди назначението му в Скуадра адзура: обвинения за връзки с Русия

25 Юли, 2026 16:35 728 3

  • пирло-
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  • треньор-
  • полемика

Легендата на италианския футбол е критикуван заради рекламните си ангажименти, свързани с букмейкъра “Fonbet”

Полемика около Пирло преди назначението му в Скуадра адзура: обвинения за връзки с Русия - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Андреа Пирло все още не е официално назначен за селекционер на Италия, но около името му вече се разразиха сериозни спорове. В центъра на критиките попаднаха неговите търговски ангажименти, свързани с руския букмейкър “Fonbet”, което породи въпроси дали човек на подобна позиция може да бъде асоцииран с подобна компания.

В Италия мнозина подчертават, че националният селекционер не е просто клубен треньор, а фигура, която представлява страната пред света. Именно затова се появиха обвинения, че подобни партньорства са несъвместими с поста.

Според “Sport Mediaset” обаче полемиката вероятно ще приключи веднага след официалното назначение на Пирло. Причината е, че като селекционер на „Скуадра адзура“ той няма да има право да поддържа договорни отношения с букмейкърска компания.

Настоящата му роля като глобален посланик на “Fonbet” е пряко свързана с работата му начело на “United FC” в Обединените арабски емирства. Собственикът на клуба Сергей Ломакин има бизнес интереси в руския букмейкър, което обяснява и рекламното партньорство на Пирло.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    7 1 Отговор
    Все Русия им е виновна А Муамар Кадафи който пазеше Италия от мигранти и спаси Фиат и УниКредит в Италия ,защо бяхте против него?

    Коментиран от #3

    16:42 25.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Щото ционистите казаха, че трябва да бъде премахнат. Взе много да приказва за ядрената им програма, кражбата на палестинска земя и и вода.

    17:06 25.07.2026

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