Ландо Норис най-бърз в третата свободна тренировка в Унгария

Пилотът на Макларън Ландо Норис даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Унгария във Формула 1, съобщава БТА. На пистата „Хунгароринг“, която е с дължина 4,381 километра, британецът записа обиколка за 1:17.939 минути.



Норис изпревари със 0.117 секунди седемкратния световен шампион Люис Хамилтън с Ферари, който завърши втори в сесията. Третото време беше за лидера в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, останал на 0.129 секунди зад пилота на Макларън.



Антонели направи силна тренировка, след като пропусна първата сесия в петък, когато автомобилът му беше поверен на резервния пилот Фред Вести. Във втората тренировка италианецът остана едва 13-и, но в събота значително подобри представянето си.



Съотборникът му в Мерцедес Джордж Ръсел даде шесто време, а световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул се нареди непосредствено след него на седма позиция.



Тренировката беше временно прекъсната с червен флаг, след като Серхио Перес беше принуден да спре своя болид на Кадилак край трасето заради проблем със спирачната система.



Кими Антонели пристига в Унгария като лидер в шампионата, след като миналата седмица спечели Гран при на Австрия – шестия му успех от началото на сезона. Той има аванс от 45 точки пред Люис Хамилтън, докато Джордж Ръсел изостава с 50 точки.

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