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Виктор Орбан не се предава! Бившият унгарски премиер отново призова за съпротива

Виктор Орбан не се предава! Бившият унгарски премиер отново призова за съпротива

25 Юли, 2026 19:40 1 054 17

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • фидес-
  • тиса

Kурортът Бъйле Тушнад се намира в населена предимно с етнически унгарци зона в Румъния и Орбан произнася там политическа реч всяко лято по време на традиционния Летен университет "Тушваньош"

Виктор Орбан не се предава! Бившият унгарски премиер отново призова за съпротива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан призова днес своята партия ФИДЕС да засили "съпротивата" срещу "произволното управление" на неговия приемник Петер Мадяр, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

В първата си значима обществена поява след изборната загуба през април, Орбан каза на свои поддръжници в румънския курорт Бъйле Тушнад, че "ФИДЕС сега трябва да действа по напълно различен начин и да служи на националната съпротива".

През първите седмици на управлението си Мадяр и неговата центристка партия "Уважение и свобода" (ТИСА) прокара конституционни изменения и закони, които значително отслабват перспективите на Орбан за връщане на власт, отбелязва агенцията.

В бъдеще никой не може да заема премиерския пост повече от два пъти и никой не може да бъде член на парламента повече от три пъти.

Първоначални разследвания на държавната прокуратура доведоха до изземане на сървъри на "ФИДЕС" миналия вторник по подозрения в незаконно финансиране на предизборната кампания.

Новото правителство иска да елиминира цялата опозиция, каза Орбан в Бъйле Тушнад. Същевременно, добави той, му липсва компетентност да управлява.

По думите му още тази есен кабинетът на Мадяр ще се провали в преодоляването на кризата, която според Орбан ще бъде предизвикана от високите цени на енергията и недостига ѝ.

Орбан заяви, че неговата партия трябва да подкрепи тогава "групи и организации на хора, обичащи свободата".

"ФИДЕС в момента не функционира като партия, а като център, инкубатор, ясла, ако искате", посочи още бившият премиер.

Орбан също така критикува институциите на Европейския съюз и заяви, че ЕС в настоящия си вид няма да съществува след 25 години, съобщава румънската агенция Медиафакс.

Той добави, че англо-саксонската доминация в световната политика и икономика ще бъде заменена с ръководен от Азия световен ред.

Бившият унгарски премиер уточни, че не желае изчезване на европейския проект, а неговото дълбоко трансформиране в контекста на промяната на съотношенията между силите в световен план.

По думите му международните организации трябва да бъдат преосмислени, за да оцелеят в новата геополитическа действителност.

Орбан критикува отново ръководството на европейските институции и заяви, че не би приел поста на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, тъй като го смята за безполезен и е на мнение, че трябва да бъде премахнат.

Според него основите на настоящите проблеми на ЕС се коренят в мандата на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер от 2014 г. Той също така призова политиците от алианса "Патриоти за Европа" да трансформират европейските институции отвътре.

Kурортът Бъйле Тушнад се намира в населена предимно с етнически унгарци зона в Румъния и Орбан произнася там политическа реч всяко лято по време на традиционния Летен университет "Тушваньош".

Летният университет в окръг Харгита, Централна Румъния, е ежегодно събитие, организирано от представители на унгарското малцинство в Румъния с подкрепата на унгарски фондации.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    9 7 Отговор
    На Съединените щати не може да се вярва! В никакъв случай. Те веднага ще се извъртят, ще излъжат, ако подушат някаква полза. Лошото за тях е, че всички вече го разбраха, Русия най-много. От друга страна Европа също няма никакво намерение да спира парите за война, стига Зеленски да намира жертви за кървавата нива. От трета страна самата Европа се готви за война с Русия след няколко години, силно се въоръжава. Лъже населението си, че Русия ще ги напада, с ясното съзнание, че не Русия, а тя се готви за настъпателна война. Всъщност, кога Европа е водила отбранителна война? Сергей Викторович пита: Вие забравихте ли защо започна СВО? Денацификация и демилитаризация на Украина , червените линии там, където бяха 1997 година. Отново ли ще ви излъжат!

    Коментиран от #3

    19:40 25.07.2026

  • 2 Жоро

    6 3 Отговор
    УНГАРИЯ СТАНА КАТО ВЕНЕЦУЕЛА, НО НЯМА ПЕТРОЛ !
    С Персонална Конституционна поправка и обратна дата управляващите лишиха лидерите на опозицията отново да бъдат избирани за депутати, а Орбан за премиер !Народът няма да има думата.
    Това каза Виктор пред хиляди унгарци в Тушваньош, Трансилвания. Това е казал и в Белия дом преди финала на Световното по футбол.

    19:41 25.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    3 6 Отговор
    Третата световна трябва да е по жестока и безмилостна от всички преди нея , за да бъде новия мир по дълготраен..!

    19:46 25.07.2026

  • 5 Орбан си е повярвал че може да се върне

    3 2 Отговор
    В първата си значима обществена поява след изборната загуба през април, Орбан каза на свои поддръжници в румънския курорт Бъйле Тушнад, че "ФИДЕС сега трябва да действа по напълно различен начин и да служи на националната съпротива".
    -;-
    А Хасковския Орбан си вярва че ще има има всичките 4 власти!

    19:46 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Карлуково/Старшата сестра

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Сутринта на визитацията ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.

    19:49 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 историк

    4 5 Отговор
    Орбан плаче за затвора , както нашият бански Ентелект , който ни окраде и продаде !

    19:51 25.07.2026

  • 10 Патока Орби

    4 1 Отговор
    Ту би ор нот Орби.

    19:57 25.07.2026

  • 11 Шопар

    2 5 Отговор
    Орбанчо само правеше сечено на Урсула.
    Иначе е същия мазник и слуга като Боко, Шиши, Фатмака, ППДБ, Учиндол и сие.

    19:57 25.07.2026

  • 12 Баджанака

    3 1 Отговор
    Страда, че не може да ходи по екскурзии с държавни пари и да се преструва на миротворец.

    19:59 25.07.2026

  • 13 Сандо

    4 0 Отговор
    С подобна снимка Радев спечели русофилския вот и излъга хората.При Орбан обаче от подобни снимки унгарците извлякоха сериозни ползи.А при нас само лъжи и загуби!

    20:03 25.07.2026

  • 14 Горски

    4 1 Отговор
    Той и гуруто му Путин не се предава, но ще го предадат.

    Коментиран от #15

    20:04 25.07.2026

  • 15 Шопо с въртопо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Като не ще доброволно...

    20:06 25.07.2026

  • 16 ....

    1 1 Отговор
    Некви дърти чиновници и ЕЦБ управляват,даже вече ще плащаме с Бетовен и да Винчи,разбра ли бай ганьо

    20:10 25.07.2026

  • 17 Бай Пунди Говнокомандващия

    3 3 Отговор
    Мале колко е жалък! Десетки години копейките го хвальотеха какъв голям консерватор бил, какъв голям стратег бил, какъв голям политик, бря-бря. Едва ли не новият Макиавели! Смях в залата! Смешник!

    20:14 25.07.2026

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