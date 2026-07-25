Никола Цолов отпадна в спринта за Гран при на Унгария

Българският пилот Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание от кръга на Формула 2 за Голямата награда на Унгария, след като отпадна след инцидент в заключителната фаза на надпреварата, съобщава БТА. Това е първото отпадане на Цолов след втория кръг от сезона, когато не финишира в основното състезание в Маями.

Българинът потегли силно и още в началото изпревари Дино Беганович, но не успя да намери начин да атакува Габриеле Мини, който се движеше на втора позиция зад лидера Себастиан Монтоя. Рафаел Камара пък заемаше шесто място.

В 17-ата обиколка Мини успя да изпревари Монтоя и излезе начело, а малко по-късно Цолов се впусна в битка с колумбиеца за втората позиция. При атака в първия завой в 21-вата обиколка двамата пилоти се удариха, след като Монтоя затвори траекторията на българина. Контактът доведе до сериозни повреди по двата автомобила и принуди и двамата да прекратят участието си.

Габриеле Мини безпроблемно стигна до победата и прибави 11 точки към актива си, като вече изостава само на 16 точки от Цолов в генералното класиране. Рафаел Камара завърши четвърти, спечели пет точки и намали дистанцията до 31 точки.

Основното състезание на „Хунгароринг“ е в неделя от 12:25 часа българско време, а Никола Цолов ще стартира от седмата позиция на стартовата решетка.