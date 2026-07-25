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Никола Цолов отпадна в спринта за Гран при на Унгария

Никола Цолов отпадна в спринта за Гран при на Унгария

25 Юли, 2026 18:52 733 6

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Габриеле Мини се завърна в битката за титлата с победа на "Хунгароринг"

Никола Цолов отпадна в спринта за Гран при на Унгария - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание от кръга на Формула 2 за Голямата награда на Унгария, след като отпадна след инцидент в заключителната фаза на надпреварата, съобщава БТА. Това е първото отпадане на Цолов след втория кръг от сезона, когато не финишира в основното състезание в Маями.

Българинът потегли силно и още в началото изпревари Дино Беганович, но не успя да намери начин да атакува Габриеле Мини, който се движеше на втора позиция зад лидера Себастиан Монтоя. Рафаел Камара пък заемаше шесто място.

В 17-ата обиколка Мини успя да изпревари Монтоя и излезе начело, а малко по-късно Цолов се впусна в битка с колумбиеца за втората позиция. При атака в първия завой в 21-вата обиколка двамата пилоти се удариха, след като Монтоя затвори траекторията на българина. Контактът доведе до сериозни повреди по двата автомобила и принуди и двамата да прекратят участието си.

Габриеле Мини безпроблемно стигна до победата и прибави 11 точки към актива си, като вече изостава само на 16 точки от Цолов в генералното класиране. Рафаел Камара завърши четвърти, спечели пет точки и намали дистанцията до 31 точки.

Основното състезание на „Хунгароринг“ е в неделя от 12:25 часа българско време, а Никола Цолов ще стартира от седмата позиция на стартовата решетка.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ямакоши

    3 3 Отговор
    На Цолов бе наложено 10-секундно наказание. Тъй като то се преобразува според Член 39.3(б) от Спортния правилник на ФИА, то е превърнато в наказание от пет места.
    Така българският състезател ще стартира основното състезание в неделя от 12-а позиция на стартовата решетка, а пилотите, които се класираха зад него, се придвижват с по едно място напред.

    18:54 25.07.2026

  • 2 Цоло Вутов

    4 11 Отговор
    Какво е това келеменце, че ежечастно ни го натрапвате тука? Колкото и да се напъва, никога няма да е милиардерче като мен!

    18:56 25.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 6 Отговор
    Колето с Тротинетката. 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    19:01 25.07.2026

  • 4 Чък

    5 3 Отговор
    Утре са големите точки тъй че все тая!!

    Коментиран от #6

    19:05 25.07.2026

  • 5 Помак

    2 5 Отговор
    Ей да внимавате с даренията да не харчиш чужди пари ...никакъв парцалки Долче гуци и маратонки Филип плен ...Кот ти дадат служебни тъй ша носиш

    19:05 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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