Интер е близо до подновяването на договорите на двама ключови играчи

Интер е постигнал сериозен напредък в преговорите за подновяване на договорите на Ян Аурел Бисек и Карлос Аугусто (вляво). Според “Corriere dello Sport”, разговорите между клуба и двамата футболисти протичат в положителна атмосфера, като не се очакват сериозни препятствия до постигането на окончателно споразумение.

Макар подписите да не са въпрос на дни, в Милано са спокойни относно бъдещето на двамата защитници. Планът е Карлос Аугусто да удължи договора си до лятото на 2030 година, докато новият контракт на Бисек ще бъде до 2031 година.

В същото време Интер не спира работата си по привличането на Кристиан Ромеро. Агентът на аржентинския национал вече е бил забелязан в Милано, а личните условия с футболиста не се считат за сериозна пречка. Основният проблем остават 50-те милиона евро, искани от Тотнъм, като „нерадзурите“ ще опитат да договорят по-ниска цена.