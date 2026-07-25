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Интер е близо до подновяването на договорите на двама ключови играчи

Интер е близо до подновяването на договорите на двама ключови играчи

25 Юли, 2026 18:00 528 0

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  • ян аурел бисек-
  • карлос аугусто

„Нерадзурите“ паралелно продължават опитите да привлекат Кристиан Ромеро от Тотнъм

Интер е близо до подновяването на договорите на двама ключови играчи - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер е постигнал сериозен напредък в преговорите за подновяване на договорите на Ян Аурел Бисек и Карлос Аугусто (вляво). Според “Corriere dello Sport”, разговорите между клуба и двамата футболисти протичат в положителна атмосфера, като не се очакват сериозни препятствия до постигането на окончателно споразумение.

Макар подписите да не са въпрос на дни, в Милано са спокойни относно бъдещето на двамата защитници. Планът е Карлос Аугусто да удължи договора си до лятото на 2030 година, докато новият контракт на Бисек ще бъде до 2031 година.

В същото време Интер не спира работата си по привличането на Кристиан Ромеро. Агентът на аржентинския национал вече е бил забелязан в Милано, а личните условия с футболиста не се считат за сериозна пречка. Основният проблем остават 50-те милиона евро, искани от Тотнъм, като „нерадзурите“ ще опитат да договорят по-ниска цена.


Италия
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