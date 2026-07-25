Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол

Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол

25 Юли, 2026 20:45, обновена 25 Юли, 2026 19:50 850 40

  • александър пулев-
  • министър-
  • икономика-
  • политика

Вече са подадени искания за дерогации, след като вчера САЩ оповестиха удължаване на срока с още един месец на отлагането на санкциите, свързани с активите на дружеството

Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол, каза министърът на икономиката Александър Пулев в "Говори сега".

Той допълни, че вече са подадени искания за дерогации, след като вчера САЩ оповестиха удължаване на срока с още един месец на отлагането на санкциите, свързани с активите на "Лукойл".

"Подадохме си нужните документи, заедно с експертите от Министерство на енергетиката, имахме редица срещи по темата, официални, неофициални, така че аз смятам, че ние от страна на българското правителство, през лицето и института на особения търговски оправител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията", заяви министърът на икономиката:.

Ще получим ли удължаване на дерогацията, обаче?

"Виждам това, което се случва, имам поглед върху рафинерията, защото след една законодателна инициатива от страна на "Прогресивна България", вече формално министърът на икономиката има достъп до информация и аз съм се възползвал от този достъп до информация и съм видял портфолиото на доставчиците. Всяка една от фирмите отговаря на изискванията на санкционирани партньори, така че ние не сме били в нарушение в нито един момент. Сега още чакаме анализите от предишния резултат от работата на господин Спецов. Имаме насрочен международен одит"

От "Прогресивна България" вече са внесли промяна в Закона за нефтените продукти, която да превърне обектите на "Лукойл" в обекти с национално-стратегическо значение.

"Представете си, ако рафинерията спре да работи утре, защото това е буквално наследството, реално, ако утре спре да работи рафинерията, ако влязат руски собственици, почват да чукат санкциите на вратата, тогава ще има истински демарж от британското и от американското посолство, защото ние няма да имаме друг избор, освен да влизаме в някакъв обяснителен режим. Ние няма да имаме контрол върху тези дружества."

По повод договора с "Райнметал" Александър Пулев обясни, че държавата рестартира дискусията и започва от един празен лист, което е наследството от предишното управление.

"Реално към настоящия момент няма абсолютно нито една договореност, която да защитава български интереси, която да показва проектна готовност. 130 милиона са преведени на ВМЗ - Сопот. Установихме основни дефицити, които са на структурно ниво и които под всякаква форма ни дават това обяснение - че не имало силна преговорна позиция, под някаква форма правителството и кабинета Борисов не са били в готовност да вървят напред с този процес професионално."

Пари категорично няма, не са били заложени такива, допълни министърът.

"Няма финансова обосновка за финансовите параметри и реално за обекта на инвестиционното намерение. В един момент от 400 милиона евро задължение като инвестиционен характер и сума от страна на българското правителство тази сума набъбва до близо 700 милиона евро. Т.е. задължението на българската държава става около 1,5 милиарда лева зад които стоят 180 милиона обеспечения в бюджета, като те стоят за жалост само на хартия."

Александър Пулев даде и пример за странни и симулативни действия от страна на предишните управляващи:

"Тук има една серия от доста цинични и симулативни действия от страна на госпожа Петкова, на министра на финанса на господин Борисов. Буквално залагат се 180 милиона лева в бюджета, които в серия от транзакции стигат до ВМЗ, партньора на "Райнметал" в съвместното дружество. 180 милиона се превежат от централния бюджет към ВМЗ под формата на увеличения на капитала.

Стигат до ВМЗ и буквално преди да бъдат осчетоводени и преди да бъдат регистрирани в търговския регистър, те се връщат от ВМЗ под формата на дивидент пак към централния бюджет. Една схема, една серия от осчетоводни транзакции, която има две основни цели. Първо, да заблуди нашите европейски партньори, че има пари, че има първоначален капитал, за да се подкрепи тази инвестиция. И второ, да заблуди българските граждани, като масажираме едно дефицитно число с серия от счетоводни хватки. И тук категорично трябва да кажем, ние не сме като вас. Ние не сме като вас и за това не ви приемаме всичките съвети по време на бюджетна комисия. Ние няма да манипулираме българските граждани. Ние няма да използваме счетоводни трикове. Ние няма да се крием зад гърба на стратегическите партньори."

Източник: bntnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    24 2 Отговор
    Лукойл хем не ползва руски петрол, хем искаме дерогация.....

    19:55 25.07.2026

  • 2 Той не е руски....

    22 1 Отговор
    Изпран и демократичен през няколко посредника но на по-висока цена. Дирите му се губят но съм сигурен че те тръгват някъде от руската територия.
    Който не е в час да погледне статистиката колко се повишило потреблението на целия Европейски съюз на газ и петрол на последните месеци след инвазията на Тръмп срещу Иран. А и защо мислите че Урсула и розовите понита мълчат...... Нейници

    19:57 25.07.2026

  • 3 Кой

    17 2 Отговор
    му вярва на тоя опуления и цялата им сбирщина , че тръгнал да обяснява и обучава ? След няма и месец ще се чуди какви да ги плещи .

    19:58 25.07.2026

  • 4 неееенам ама ;)

    12 1 Отговор
    ахаа идва от Люксенбург и Швейцария :)
    ай стига глупости

    19:59 25.07.2026

  • 5 Сандо

    11 2 Отговор
    И каква ни е ползата от това,че не преработва руски петрол?Само загуби,освен за колониалния елит.

    Коментиран от #8

    20:00 25.07.2026

  • 6 помпиер от Росенец

    16 1 Отговор
    ГосООине!! Рафинерията преработва само нефт от Новоросийск , и един танкер не е преминал с нефт през Босфора към нешето море . Румънската рафинерия съще работи само с руски нефт . А нефта към страните от ЕС. не спира , и дори не си крият айсовете на Марине Трафик !

    20:04 25.07.2026

  • 7 Мунчов корифей...

    10 1 Отговор
    Този петрол идва от кладенците на Урсула и Кая, демократките. Той е демократичен петрол, за това си струва пет пъти по скъпо! Мунчов кухавелник от пловдивско поле...

    20:05 25.07.2026

  • 8 Гробар

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    По време на соца Нефтохим преработваше руски петрол, но руските комунета пожелаха държавното имущество на СССР, а Ганю - демокрация и банани.

    20:05 25.07.2026

  • 9 Шорт

    16 1 Отговор
    Още един анал-лизатор....иска да каже че в Русия няма руснаци и че черно море светло синьо!

    20:06 25.07.2026

  • 10 Хаха

    10 2 Отговор
    Скрий се ботокс!

    20:07 25.07.2026

  • 11 Яшар

    8 0 Отговор
    Да кажа някой неща ...Лукойл е много голяма,много богата и сложна структура ..ако тук държавните служители са корумпе , самата държавата не разглежда жалби за корупция или злоупотреби , то жалба от Лукойл Нефтохим Бургас до Москва се чете много често лично от Вагит Алекперов и неговите съдружници и вярвайте има много ефект от това ...да кажа също ,че в момента българските държавни служби и служители не спазват правила на държавния служител, не спазват добър тон, хокат,кепазят граждани ...а Лукойл има цяла харта за правата на човека,която се спазва дори в България ...

    20:08 25.07.2026

  • 12 прогресивни мозъчни донори с ИИ

    9 2 Отговор
    ДНК тестове ли му правихте?

    20:10 25.07.2026

  • 13 Рай4о

    11 0 Отговор
    Вицепремиерът Пулев взе за съветник бивша депутатка на ГЕРБ

    Коментиран от #14, #22

    20:10 25.07.2026

  • 14 разбира се

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Рай4о":

    Борят се с модела Борисов-Пеевски!

    Коментиран от #18

    20:12 25.07.2026

  • 15 УдоМача

    10 1 Отговор
    А какъв ползва бе рожбо ехиднина?!! Северно-Бимбиджански ли????.... Всичките начело с Муньо ще отговаряте пред Бога!!!

    20:14 25.07.2026

  • 16 Ние Искаме !

    8 3 Отговор
    Руски Петрол !

    20:18 25.07.2026

  • 17 Гошо

    12 0 Отговор
    Господина дали прави разлика между "руски петрол" и "петрол закупен от Русия"? Защото в ЛНХБ все още си преработват руски петрол.

    20:19 25.07.2026

  • 18 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "разбира се":

    Модел Радев модел истинска завладяна държава е се модел на червената олигархия.игархия е сега а с лъжи тези превзеха оврадяха всичко тук е сега е модел

    Коментиран от #21

    20:25 25.07.2026

  • 19 Шорт

    6 2 Отговор
    В Аляска Путин се разбраха с тръмп. Единият да клатушка Украйна. Другият да клатушка Иран! И петрола да удари тавана!

    20:25 25.07.2026

  • 20 Да беееее

    9 0 Отговор
    Хич даже Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол... чисто български си е

    20:26 25.07.2026

  • 21 Разправяй ги на баба си!

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Модели, които си разменят калинките като салфетки, са един и същи модел на СТАТУКВОТО!

    20:27 25.07.2026

  • 22 Стефан

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Рай4о":

    Пулев е един мошеник и неможач. Такива са кадрите на Радев за съжаление.

    20:28 25.07.2026

  • 23 Казанлъшкия

    5 1 Отговор
    Егати мазната лъжа.

    20:28 25.07.2026

  • 24 Аз да питам защо

    4 0 Отговор
    130 милиона са преведени на ВМЗ - Сопот ? А?

    20:28 25.07.2026

  • 25 Нахендриха ли ви го швабите а?

    3 2 Отговор
    сума от страна на българското правителство - 700 милиона евро. Т.е. задължението на българската държава става около 1,5 милиарда лева зад които стоят 180 милиона обеспечения в бюджета ама само на хартия. На Бою и Радев тъпотиите до там водят....

    Коментиран от #35

    20:31 25.07.2026

  • 26 ?????

    3 1 Отговор
    "Представете си, ако рафинерията спре да работи утре, защото това е буквално наследството, реално, ако утре спре да работи рафинерията, ако влязат руски собственици, почват да чукат санкциите на вратата, тогава ще има истински демарж от британското и от американското посолство, защото ние няма да имаме друг избор, освен да влизаме в някакъв обяснителен режим" - аз така разбирам че тва си е признание за колониалния статут на държавата ни.
    Не че не го знаехме де.

    20:32 25.07.2026

  • 27 Атлантически термити

    3 0 Отговор
    След тях и трева не расте

    20:36 25.07.2026

  • 28 665

    1 0 Отговор
    Руски какъв да е..газът също. Няма паднат от небето. Отделно общата статистиката на руския износ си стои стабилнална в мслък но постоянен възход., Но са през посредници , които демократизират горивата.

    20:37 25.07.2026

  • 29 Пак ще ядете бахура

    4 0 Отговор
    Самото въвеждане на "особения търговски оправител" е достатъчно условие държавата да бъде осъдена за милиарди

    20:39 25.07.2026

  • 30 Президентска Бутафория

    0 0 Отговор
    Ако не ви се дават пари, за да сте партньори (че вовата не разрешава), то тогава единствен собственик е райнметал.

    20:41 25.07.2026

  • 31 Самата процедура на вкарване на

    5 0 Отговор
    "Райнметал" в съвместното дружество с ВМЗ слага край на българската собственост. Същият филм като с къпалнята в Борисовата ...

    20:42 25.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И се оказва че не само че

    4 0 Отговор
    "Райнметал" не вкарва и стотинка в съвместното дружество но и 30 милиона евро му превеждат кеш 3 дена по късно по някакъв измислен лицензионен стартов контракт. Вероятно 50% са били комисион за родните ни предатели

    20:46 25.07.2026

  • 34 Хахаха

    2 0 Отговор
    Забрави да уточни: "По документи, не преработва руски петрол".

    20:47 25.07.2026

  • 35 5 дена по късно

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нахендриха ли ви го швабите а?":

    Същия тоя мушенгия от Райнметал превежда дарение от 3 милиона евро на ЕНП .... но иначе хич няма корупция в ЕС ...

    20:49 25.07.2026

  • 36 Абе Пулев

    5 0 Отговор
    И къв ще да е петрола за Рафинерията "Лукойл" щом през Босфора танкер за Бургас не е минал от 3 месеца? А?

    20:51 25.07.2026

  • 37 Супер дупер схема

    2 0 Отговор
    Няма даже проектна готовност но 130 милиона са преведени на ВМЗ - Сопот а сега се оказва че от тях и стотинка няма

    20:54 25.07.2026

  • 38 Уха

    3 0 Отговор
    Генерал Мишок що тогава целува гууузото на Дончо. Ама вече целува дълбоко че е тежка короната и се оплете в лъжи.

    20:55 25.07.2026

  • 39 де го чукаш, де се пука...

    1 0 Отговор
    "Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол, каза министърът на икономиката Александър Пулев

    А кой го е питал? Да отваряш тема без някой да те е питал и да се опитваш да убеждаваш милиони, че нещо е точно така както го казваш, най малкото е съмнително каква е целта ти да отговаряш на незададен въпрос. По този повод си имаме много точна българска поговорка: "Гузен негонен бяга!"

    21:01 25.07.2026

  • 40 Ами значи

    0 0 Отговор
    Крайно време е Лукойл да почне да преработва руски петрол

    21:20 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове