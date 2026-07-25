Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол

Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол, каза министърът на икономиката Александър Пулев в "Говори сега".
Той допълни, че вече са подадени искания за дерогации, след като вчера САЩ оповестиха удължаване на срока с още един месец на отлагането на санкциите, свързани с активите на "Лукойл".
"Подадохме си нужните документи, заедно с експертите от Министерство на енергетиката, имахме редица срещи по темата, официални, неофициални, така че аз смятам, че ние от страна на българското правителство, през лицето и института на особения търговски оправител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията", заяви министърът на икономиката:.
Ще получим ли удължаване на дерогацията, обаче?
"Виждам това, което се случва, имам поглед върху рафинерията, защото след една законодателна инициатива от страна на "Прогресивна България", вече формално министърът на икономиката има достъп до информация и аз съм се възползвал от този достъп до информация и съм видял портфолиото на доставчиците. Всяка една от фирмите отговаря на изискванията на санкционирани партньори, така че ние не сме били в нарушение в нито един момент. Сега още чакаме анализите от предишния резултат от работата на господин Спецов. Имаме насрочен международен одит"
От "Прогресивна България" вече са внесли промяна в Закона за нефтените продукти, която да превърне обектите на "Лукойл" в обекти с национално-стратегическо значение.
"Представете си, ако рафинерията спре да работи утре, защото това е буквално наследството, реално, ако утре спре да работи рафинерията, ако влязат руски собственици, почват да чукат санкциите на вратата, тогава ще има истински демарж от британското и от американското посолство, защото ние няма да имаме друг избор, освен да влизаме в някакъв обяснителен режим. Ние няма да имаме контрол върху тези дружества."
По повод договора с "Райнметал" Александър Пулев обясни, че държавата рестартира дискусията и започва от един празен лист, което е наследството от предишното управление.
"Реално към настоящия момент няма абсолютно нито една договореност, която да защитава български интереси, която да показва проектна готовност. 130 милиона са преведени на ВМЗ - Сопот. Установихме основни дефицити, които са на структурно ниво и които под всякаква форма ни дават това обяснение - че не имало силна преговорна позиция, под някаква форма правителството и кабинета Борисов не са били в готовност да вървят напред с този процес професионално."
Пари категорично няма, не са били заложени такива, допълни министърът.
"Няма финансова обосновка за финансовите параметри и реално за обекта на инвестиционното намерение. В един момент от 400 милиона евро задължение като инвестиционен характер и сума от страна на българското правителство тази сума набъбва до близо 700 милиона евро. Т.е. задължението на българската държава става около 1,5 милиарда лева зад които стоят 180 милиона обеспечения в бюджета, като те стоят за жалост само на хартия."
Александър Пулев даде и пример за странни и симулативни действия от страна на предишните управляващи:
"Тук има една серия от доста цинични и симулативни действия от страна на госпожа Петкова, на министра на финанса на господин Борисов. Буквално залагат се 180 милиона лева в бюджета, които в серия от транзакции стигат до ВМЗ, партньора на "Райнметал" в съвместното дружество. 180 милиона се превежат от централния бюджет към ВМЗ под формата на увеличения на капитала.
Стигат до ВМЗ и буквално преди да бъдат осчетоводени и преди да бъдат регистрирани в търговския регистър, те се връщат от ВМЗ под формата на дивидент пак към централния бюджет. Една схема, една серия от осчетоводни транзакции, която има две основни цели. Първо, да заблуди нашите европейски партньори, че има пари, че има първоначален капитал, за да се подкрепи тази инвестиция. И второ, да заблуди българските граждани, като масажираме едно дефицитно число с серия от счетоводни хватки. И тук категорично трябва да кажем, ние не сме като вас. Ние не сме като вас и за това не ви приемаме всичките съвети по време на бюджетна комисия. Ние няма да манипулираме българските граждани. Ние няма да използваме счетоводни трикове. Ние няма да се крием зад гърба на стратегическите партньори."
Източник: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЗО
19:55 25.07.2026
2 Той не е руски....
Който не е в час да погледне статистиката колко се повишило потреблението на целия Европейски съюз на газ и петрол на последните месеци след инвазията на Тръмп срещу Иран. А и защо мислите че Урсула и розовите понита мълчат...... Нейници
19:57 25.07.2026
3 Кой
19:58 25.07.2026
4 неееенам ама ;)
ай стига глупости
19:59 25.07.2026
5 Сандо
Коментиран от #8
20:00 25.07.2026
6 помпиер от Росенец
20:04 25.07.2026
7 Мунчов корифей...
20:05 25.07.2026
8 Гробар
До коментар #5 от "Сандо":По време на соца Нефтохим преработваше руски петрол, но руските комунета пожелаха държавното имущество на СССР, а Ганю - демокрация и банани.
20:05 25.07.2026
9 Шорт
20:06 25.07.2026
10 Хаха
20:07 25.07.2026
11 Яшар
20:08 25.07.2026
12 прогресивни мозъчни донори с ИИ
20:10 25.07.2026
13 Рай4о
Коментиран от #14, #22
20:10 25.07.2026
14 разбира се
До коментар #13 от "Рай4о":Борят се с модела Борисов-Пеевски!
Коментиран от #18
20:12 25.07.2026
15 УдоМача
20:14 25.07.2026
16 Ние Искаме !
20:18 25.07.2026
17 Гошо
20:19 25.07.2026
18 Анонимен
До коментар #14 от "разбира се":Модел Радев модел истинска завладяна държава е се модел на червената олигархия.игархия е сега а с лъжи тези превзеха оврадяха всичко тук е сега е модел
Коментиран от #21
20:25 25.07.2026
19 Шорт
20:25 25.07.2026
20 Да беееее
20:26 25.07.2026
21 Разправяй ги на баба си!
До коментар #18 от "Анонимен":Модели, които си разменят калинките като салфетки, са един и същи модел на СТАТУКВОТО!
20:27 25.07.2026
22 Стефан
До коментар #13 от "Рай4о":Пулев е един мошеник и неможач. Такива са кадрите на Радев за съжаление.
20:28 25.07.2026
23 Казанлъшкия
20:28 25.07.2026
24 Аз да питам защо
20:28 25.07.2026
25 Нахендриха ли ви го швабите а?
Коментиран от #35
20:31 25.07.2026
26 ?????
Не че не го знаехме де.
20:32 25.07.2026
27 Атлантически термити
20:36 25.07.2026
28 665
20:37 25.07.2026
29 Пак ще ядете бахура
20:39 25.07.2026
30 Президентска Бутафория
20:41 25.07.2026
31 Самата процедура на вкарване на
20:42 25.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 И се оказва че не само че
20:46 25.07.2026
34 Хахаха
20:47 25.07.2026
35 5 дена по късно
До коментар #25 от "Нахендриха ли ви го швабите а?":Същия тоя мушенгия от Райнметал превежда дарение от 3 милиона евро на ЕНП .... но иначе хич няма корупция в ЕС ...
20:49 25.07.2026
36 Абе Пулев
20:51 25.07.2026
37 Супер дупер схема
20:54 25.07.2026
38 Уха
20:55 25.07.2026
39 де го чукаш, де се пука...
А кой го е питал? Да отваряш тема без някой да те е питал и да се опитваш да убеждаваш милиони, че нещо е точно така както го казваш, най малкото е съмнително каква е целта ти да отговаряш на незададен въпрос. По този повод си имаме много точна българска поговорка: "Гузен негонен бяга!"
21:01 25.07.2026
40 Ами значи
21:20 25.07.2026